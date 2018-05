Strašiak GDPR: Cookies na stránkach má fungovať inak, marketing zošalie

GDPR, ako nové nariadenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, sa v online priestore dotýka každého. Dokonca aj nás. Akékoľvek stránky budú od 25. Mája 2018 pod drobnohľadom bez toho, aby existovala reálna pomoc, odborník, jasné inštrukcie a návody, vypracované postupy, nič. Len jednotlivci si vysvetľujú jednotlivé miesta po svojom, pričom veľkým strašiakom je hlavne hrozba sankcií a problémov s úradmi.

Marketing dostáva poriadny úder od GDPR

Napriek tomu, že ani právnici netušia, čo majú robiť a netušia to ani úradníci, vstupuje do platnosti zákon, ktorý môže výrazne poškodiť fungovanie marketingu. Možno sa to nezdá, ale od 25. Mája 2018 bude zásadne ovplyvnené fungovanie v mnohých oblastiach, ktoré sa týkajú prevažne online marketingu. Zúfalé firmy vynakladajú nemalé prostriedky na riešenia, ktoré nemusia byť vždy tie správne. A po novom vynaložia mnohé firmy náklady navyše na reklamu, pretože tá už nebude fungovať ako doteraz.

Marketing nie je len reklama. Je to aj cenotvorba, umiestnenie produktu na trh, a mnoho ďalších odvetví, no jednou z nich je propagácia. Patrí tam reklama a cielenie reklamy. Nové požiadavky pre zber COOKIES, čiže drobných neviditeľných súborov, ktoré každý z nás ukladá vo svojom počítači pri navštívení stránok, ovplyvňujú ich podobu. GDPR prikazuje stránkam, aby ponúkali možnosť kontrolovať, čo sa má do COOKIES ukladať a tým znemožniť aplikáciám a odborníkom v oblasti reklamy cieliť reklamu na vás. Čisto pre príklad to možno zhodnotiť nasledovne. Ženám sa tak začnú zobrazovať vŕtačky, mužom kabelky a naopak.

Z hľadiska GDPR tak môžu byť návštevníci neviditeľní. Remarketing ako dôležitá súčasť online-marketingu vo väčšine prípadov poriadne narazí na tvrdý betón v podobe neviditeľných používateľov. Každý, kto sa rozhodne byť neviditeľný jednoducho pri prvej výzve COOKIES lišty vyberie možnosť zamedzenia spustenia COOKIES z marketingu a vybavené. Čo je horšie, možnosť marketingových COOKIES nesmie byť predškrtnutá vopred, ale musí byť už vopred zneaktívnená tak, aby si ju až samotný užívateľ zaklikol. To znamená, že v závislosti od individuálneho vzhľadu lišty sa aj v dobrej viere potvrdenia zberu cookies nepodarí aktivovať aj tie marketingové. Výsledok? Absolútna slepota pre marketingové nástroje, či dokonca ak sa rozhodnete, ste neviditeľný aj pre štatistické nástroje.

Oslabený marketing a zvýšené náklady

Po novom prichádza silný úder pod pás mnohým podnikateľom. Nie len marketingovým agentúram, ktoré sú zodpovedné za účinnosť reklamných kampaní. Firmy odteraz musia vynaložiť vyššie náklady, pretože nebudú schopné efektívne merať úspešnosť ich krokov. Nebude známe, odkiaľ zákazník prišiel a či nakúpil z nástroja A, alebo z nástroja B. všetci tí, ktorí zablokujú sledovanie štatistík, stávajú sa celkom anonymní. Európska únia tak hľadí na záujem jednotlivcov, ak prikazuje defaultne (štandardné nastavenie bez iného zásahu) riešenia pre každého, nie však riešenia, ktoré by boli až následne voliteľné. Lišta COOKIES musí byť predpripravená podľa nasledujúcich kritérií:

Nové GDPR nastavenie lišty COOKIES:

COOKIES upozorňujúca lišta vybieha pri prvej návšteve stránok a ihneď zamedzuje zber COOKIES. Až samotný používateľ sa rozhodne, či ich aktivuje alebo nie. Do aktivácie je pre nástroje a štatistiky slepý. Fungujú len nevyhnutné COOKIES, ktoré slúžia na prihlásenie používateľa, alebo základné nevyhnutné funkcie pre fungovanie stránok. Na výber by mal mať návštevník z kategórií nevyhnutných (nevypnuteľná kategória), štatistických cookies, marketingových cookies. Prípadne aj inej kategórie, ako sú napríklad: PREFERENCIE, čo je kategória napríklad regionálnych informácií, ak stránky rozdeľujú návštevníkov podľa polohy pripojeného počítača, alebo zadania, ktoré používateľ vybral. Kategória marketing nesmie byť vopred zaškrtnutá. (táto informácia nemusí byť ešte definitívna, keďže mnoho spoločností si ju vysvetľujú po svojom. Napríklad BBC ponúka možnosť selekcie, no marketing má v kategórii PERFORMANCE / výkonnostných cookies, zároveň vopred predškrtnutú) Musí byť voliteľná. Alebo potvrditeľná pomocou tlačidla, ktoré by aktivovalo všetky COOKIES bez rozdielu. To je tá najsvetlejšia možnosť, no vždy musí byť zachovaná možnosť do vstupu a zásahu do toho, aká Cookies sa môže a nemôže ukladať. Kategória marketing musí obsahovať všetky meracie pixely, vďaka ktorým viete, že mala reklama zmysel. Zároveň obsahuje aj affiliate kódy, čo je žiaľ nemysliteľné, no podlieha to oblasti marketingu. Význam províznych systémov, ktoré sú ohodnotené podľa toho, koľko cez referenta zákazník nakúpi, dostáva ďalšiu podpásovku. Marketingové agentúry sú tak vystrašené po tretí krát. Rovnako tak sem patria všetky remarketingové pixely, reklamné tagy, bannery zbierajúce informácie o záujme návštevníkov a podobne. Je fajn podotknúť, že nariadenie sa týka Európskej únie a zbierania údajov o užívateľoch Európskej únie. Ak ale vyrazíte na americké stránky, indické portály, či ruský stránky, aj oni a ich cookies budú zbierať údaje. No azda nič ich neprinúti vynakladať úsilie na technické zmeny. Nedivme sa však, ak sa objaví informácia, že sú návštevníci z EÚ neželanými, alebo nás budú sprevádzať varovania, že stránky nenesú zodpovednosť za vašu návštevu.

Foto: príklad informácie na BBC.com. Možnosť priameho súhlasu, alebo úpravy konfigurácie

Kde na to vziať? To nikoho nezaujíma

Ako býva zvykom, už nie je starosť úradov, či máte na programátorov a špecialistov, ktorí zmeny na webe pripravia. Drobný podnikateľ žijúci na hranici prežitia si nemôže dovoliť vynaložiť náhle veľké prostriedky vývojárom. Najmä ak vývoj stránok je v mnohých prípadoch brutálne predražený. Úkony drobné s takmer nulovou hodnotou sú bežne v súčasnosti programátormi robené za vysoké sumy len preto, že objednávatelia nepoznajú skutočnú hodnotu a rozsah nutných zmien.

Spôsoby, akým sa dá konečný zákazník – majiteľ nešťastných stránok, oklamať, sú nespočítateľné. Aj renomované spoločnosti vyvíjajúce stránky neváhajú za drobné zmeny pýtať vyššie ceny, než je reálna hodnota práce a úkonu. My sami sa pasujeme s nastavením, ktoré bude mimoriadne nákladné. Teda až do chvíle, než sa konečne objaví reálna pomoc pre množstvo stránok, ktoré automaticky upravia nastavenia Cookies bez znalostí na úrovni programátorov.

Drobným podnikateľom chýba pomoc a zrozumiteľné informácie. Dennodenne narážame na jednotlivcov, ktorí stoja zhrození a netušia, že nejaké GDPR prichádza. Potom sú tu agentúry, ktoré ponúkajú pomoc, medzi ktorými sú aj špekulanti.

Čo sú vlastne tie COOKIES?

Pokiaľ ste doteraz nemali možnosť sledovať iné naše články, alebo postrehnúť, čo je to COOKIES, ide o anglický výraz pre koláčiky. Drobné koláčiky, ktoré sa ale v prípade online sveta nachádzajú aj vpočítači. Drobné súbory, ktoré ukladajú informácie o vašich záujmoch a nie sú nikam posielané. Len nástroje na rôznych stránkach vedia tieto cookies čítať a vyhodnotiť, či ste muž, žena, či ste prihlásený v emaily (ak prídete zajtra, ste stále prihlásený), alebo ste prihlásený na sociálnej sieti (ak počítač zapnete večer, ste stále prihláseným návštevníkom), ale zároveň ide o meracie kódy, ktoré vedia vyhodnotiť, či sa na stránky vraciate, alebo nie, či máte nárok na zľavu, prípadne vám servírujú bannerové plochy reklamu podľa toho, či ste muž, žena, prípadne aké máte záujmy.

Bez Cookies by bolo veľmi komplikované fungovanie Facebooku a mnohých portálov, ktoré si dovolia fungovať len vďaka reklame, ktorá sa zobrazuje. Cookies a dáta v nich nepredstavujú bezpečnostné riziko a neuchovávajú informácie o Vašej identite, polohe, záujmoch tak, aby sa dali čítať ako súvislé informácie s jasným obsahom a tak zneužívať podvodníkmi.

Obsah a článkový seriál: Strašiak GDPR

Prinášame neodborné predpoklady a riešenia, ktoré sa snažia priblížiť nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady EÚ v rámci GDPR, zákona vstupujúceho do platnosti od 25.5.2018, ovplyvňujúceho výrazne marketing a fungovanie podnikateľského prostredia. Články vychádzajú zo skúseností a preto ich radi upravíme, pokiaľ sa vyskytnú nové precedensy a okolnosti, ktoré upravujú niektoré uvedené tvrdenia.

Mať podnik alebo stránky v súlade s GDPR nie je možné vyriešiť žiadnym univerzálnym software, ani dokumentáciou získanou na internete bezplatne, či za poplatok. Každé spracovanie je individuálne a žiada si zásah ľudí priamo vo firmách, prípadne súčinnosť interných zamestnancov, ktorí akokoľvek narábajú s osobnými údajmi, patria medzi dodávateľov, subdodávateľov, spravujú technologické zázemie, alebo kamerový systém a prichádzajú do styku s klientelou. Každé spracovanie osobných údajov sa môže viazať na rôzne ďalšie miesta, oblasti fungovania a personálne miesta. Články v sérii Strašiak GDPR majú za cieľ pomôcť sa zorientovať, prípadne inšpirovať. Nemali by byť brané ako smernice. Ďakujeme za pochopenie.