Straší vám v dome? Pomoc, čo ľudia prežívajú a kam sa obracajú?

Straší vám v dome? Nie je jednoduché priznať, že máte doma pocit, akoby „nebolo všetko v poriadku“. Zvláštne zvuky, pocity chladu, tiene bez zdroja, samovoľné pohyby predmetov alebo nevysvetliteľná úzkosť v jednej konkrétnej miestnosti. Mnohí ľudia zažívajú niečo, čo by v súkromí nazvali „strašením“, no na verejnosti o tom radšej mlčia. Boja sa, že by boli označení za poverčivých, psychicky narušených alebo že ich spoločnosť vysmeje. Na dedine majú záruku, že sú stredobodom záujmu a hlavnou témou pouličných rečí. Pravda však je, že vo svete ide o častejší jav, než by sme si mysleli. Internet, anonymné fóra a moderné technológie dnes umožňujú ľuďom hľadať pomoc bez toho, aby riskovali spoločenské odmietnutie.

Hľadanie pomoci, ak v dome straší

Vo väčšine prípadov začína proces hľadania pomoci anonymne na internete. Ľudia hľadajú, či „podobné javy“ zažil niekto iný, píšu na diskusné fóra, čítajú články o nadprirodzených javoch. Sledujú videá o „domoch duchov“. Niektorí sa odhodlajú napísať priamo ľuďom, ktorí sa prezentujú ako paranormálni vyšetrovatelia – tí existujú najmä v anglicky hovoriacom svete, ale v posledných rokoch aj v strednej Európe. Sú to jednotlivci alebo malé skupiny, ktoré sa venujú zberu dôkazov (napríklad elektromagnetické anomálie, záznamy zvukov, fotografie, termovízie), často s cieľom zistiť, či ide o niečo paranormálne alebo len o prirodzený jav. Lovci Duchov sú dokonca aj na Slovensku.

Druhou, tradičnejšou možnosťou je vyhľadať pomoc u duchovného – najčastejšie katolíckeho alebo pravoslávneho farára. Tento krok je však ťažký, pretože aj veriaci sa niekedy obávajú, že budú považovaní za príliš poverčivých. Ak sa človek predsa len obráti na kňaza, často hľadá niekoho „známejšieho“, komu dôveruje. Farári niekedy vykonajú požehnanie domu, kropenie svätenou vodou alebo modlitbu za ochranu. Rímskokatolícka cirkev má presný postup pre vážne prípady – ak by došlo k opakovaným podozreniam na „duchovnú prítomnosť“ alebo posadnutie, záležitosť sa môže postúpiť biskupovi, ktorý rozhodne, či povolí exorcistu. Treba však podotknúť, že takéto prípady sú mimoriadne vzácne a podliehajú prísnemu skúmaniu.

S hľadaním takejto pomoci, ak nie ste dlhodobo miestni, opatrne. V nemenovanej obci to pred rokmi skúsila rodina, ktorá sa prisťahovala do starého domu, ktorý si opravili. Kňaz rodinu a ich neistotu vysmialso slovami, že „to majú z Televíznych novín“. V najbližšiu nedeľu boli témou kázne, po ktorej ich vysmiala polovica obce a ak boli jedinou rodinou, čo sa prisťahovala z „Blavy“, nemusel ich ani menovať.

Iná pomoc, ako technická a duchovná

Niektorí ľudia sa obracajú na ezoterikov, energetických liečiteľov alebo tzv. čističov priestorov. Tí ponúkajú odstránenie „negatívnych energií“ pomocou rôznych praktík – od pálenia bylín (napr. šalvie), cez zvukové očisty tibetskými miskami, až po rituály, ktoré majú vyhnať „zaseknuté duše“. Tento postup je populárny najmä tam, kde sa prekrýva alternatívna spiritualita s novodobou ezoterikou. Účinnosť takýchto metód je však vecou viery a psychického nastavenia človeka – niekedy samotný pocit, že niekto zasahuje a „niečo robí“, prinesie úľavu (áno, skôr je to placebo efekt).

V niektorých prípadoch je však potrebné zvážiť aj psychologický rozmer. Chronický stres, smútok po strate blízkeho, vyčerpanie alebo dokonca nevedomé traumy môžu vyvolávať vnímanie reality, ktoré sa javí ako nadprirodzené. Psychológovia sa s tým stretávajú najmä u ľudí žijúcich osamelo alebo v emocionálne ťažkých podmienkach. Preto sú dnes dostupné aj citlivé psychoterapeutické prístupy, ktoré neodsudzujú človeka, ale pomáhajú mu pochopiť, čo sa naozaj deje – bez výsmechu a predsudkov.

Zhodnotenie či zmierenie

Na Slovensku máme prípady, kedy ľudia s pocitom, že v dome straší, žijú aj naďalej. Zmierili sa, žijú v súlade s týmito pocitmi a presvedčením. Pri nich sa môžeme stretnúť s prípadmi, kedy oni sami rozlišujú medzi dobrými a zlými duchmi, či strašidlami. Skôr ale priznávajú, že ide o pocity, ktoré im nespôsobujú strach, nevyháňajú ich z domu a tak nie je dôvod dramatizovať a zvýrazňovať problém.

Taká symbióza, dalo by sa povedať.

Je potrebné vylúčiť reálnejšie a merateľné príčiny javov

Vo svete existujú aj prípady, keď sa nadprirodzené javy ukázali ako technický problém: silné elektromagnetické polia, únik plynu, staré vedenie elektriny či neviditeľné otrasy v stenách môžu spôsobovať pocity znepokojenia, tinitus, tras alebo zmenené vnímanie reality. V zahraničí je preto niekedy súčasťou vyšetrovania aj kontrola fyzikálneho prostredia – tzv. environmentálne vysvetlenie.

Ak teda niekto cíti, že sa v jeho dome deje niečo zvláštne, nie je jediný. To, čo prežíva, môže mať rôzne príčiny – duchovné, psychologické, fyzikálne alebo osobné. Hoci na Slovensku neexistuje oficiálna inštitúcia, ktorá by sa týmito javmi zaoberala systematicky, možnosti pomoci tu sú. Dôležité je neostať s problémom sám – či už ide o rozhovor s dôveryhodným človekom, duchovným, terapeutom alebo odborníkom na prostredie. Nie každý „duch“ je duchom – no každá obava je skutočná, keď ju prežíva človek vo svojom vlastnom dome.