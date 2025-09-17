Notre-Dame v Paríži: Zaujímavosti a kuriozity o ikonickej katedrále

Katedrála Notre-Dame v Paríži patrí medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie pamiatky na svete. Tento gotický chrám, ktorý sa nachádza na ostrove Île de la Cité v centre francúzskej metropoly, je symbolom francúzskej histórie, architektúry a kultúry. Vďaka svojej výnimočnej polohe, bohatej histórii a slávnym udalostiam je Notre-Dame jednou z hlavných atrakcií, ktoré lákajú milióny turistov každý rok.
Začiatky výstavby a architektonické majstrovstvo
Výstavba katedrály Notre-Dame sa začala v roku 1163 počas vlády Ľudovíta VII. a trvala viac ako 180 rokov. Chrám sa stal vrcholným dielom gotickej architektúry so svojimi vysokými klenbami, farebnými vitrážami a charakteristickými vežami. Obrovská rozloha chrámu, 130 metrov dlhá loď a nádherné rozety patria medzi najväčšie poklady stredovekej architektúry.
Historické udalosti v katedrále
Katedrála Notre-Dame bola svedkom mnohých dôležitých udalostí francúzskych dejín. V roku 1431 tu bol korunovaný významný panovník Henrich VI. ako kráľ Francúzska počas storočnej vojny. O niekoľko storočí neskôr sa tu v roku 1804 konala korunovácia Napoleona Bonaparta za cisára. V chráme sa tiež odohrali pohrebné obrady viacerých významných osobností, ktoré posilnili jeho postavenie ako duchovného a národného centra.
Zvonár z Notre-Dame a literárna sláva
Katedrála Notre-Dame získala celosvetovú popularitu aj vďaka románu Victora Huga „Chrám Matky Božej v Paríži“ (1831), známeho aj pod názvom „Zvonár u Matky Božej“. Literárne dielo upozornilo na zanedbaný stav stavby, čo viedlo k veľkej rekonštrukcii v 19. storočí pod vedením architekta Eugèna Viollet-le-Duca. Vďaka tejto obnovy získala katedrála dnešnú podobu vrátane slávnej vežičky, ktorá bola bohužiaľ zničená v požiari v roku 2019. Animovaný film, ktorý vznikol na motívy románu v štúdiu Disney, zostáva aj pre slovenských divákov nezabudnuteľný pre kvalitný slovenský dabing a nezameniteľný hlas Stana Dančiaka.
Požiar v roku 2019 a obnova
V apríli 2019 postihol katedrálu ničivý požiar, ktorý zničil strechu a spomínanú vežičku. Tragédia vyvolala celosvetovú vlnu solidarity a finančných príspevkov na obnovu. Rekonštrukčné práce pokračujú a cieľom je sprístupniť Notre-Dame verejnosti opäť v roku 2025, symbolicky pri príležitosti Olympijských hier v Paríži.
Zaujímavosti, ktoré možno nepoznáte
- Gargoyly ako odkvapy – Gargoyly (fr. gargouilles) boli pri gotických stavbách bežným riešením na odvod dažďovej vody. Na Notre-Dame sú desiatky takýchto sochárskych prvkov, ktoré naozaj fungovali ako odkvapy. Niektoré dekoratívne prvky, ktoré si ľudia mýlia s gargoylami, sú tzv. chiméry – tie majú čisto ozdobnú funkciu.
- Najnavštevovanejšia pamiatka Paríža – Podľa oficiálnych štatistík mesta Paríž a francúzskeho turistického úradu (pred požiarom v roku 2019) navštívilo Notre-Dame ročne 12 až 14 miliónov ľudí, čo je viac než Eiffelovu vežu (cca 7 miliónov). Požiar dočasne zmenil situáciu, no tento fakt zostáva historicky platný.
- Základný nultý bod Paríža (Point Zéro) – Bronzová značka Point Zéro des routes de France je naozaj umiestnená pred Notre-Dame. Tento bod sa oficiálne používa ako „nultý kilometer“ Francúzska – podobne ako Kilometrovník 0 v iných krajinách. Je to jedna z najfotografovanejších „skrytých“ atrakcií pri katedrále.
- Veže katedrály dosahujú výšku 69 metrov a poskytujú výhľad na celé centrum Paríža.
- Slávne zvony, z ktorých najväčší nesie meno Emmanuel, vážia niekoľko ton a stále sa používajú pri významných príležitostiach.
- V katedrále sa nachádza cenná relikvia – tŕňová koruna, ktorú veriaci považujú za relikviu z Kristovho utrpenia.
- Notre-Dame je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 1991 a patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické ciele vo Francúzsku.
Notre-Dame dnes a zajtra
Katedrála Notre-Dame v Paríži nie je len historickým chrámom, ale aj symbolom odolnosti a kultúrneho dedičstva. Aj keď prešla mnohými skúškami – od revolučného rabovania, cez vojnové roky, až po nedávny požiar – zostáva jedným z najvýznamnejších miest nielen pre Francúzsko, ale aj pre celý svet. Jej znovuotvorenie po obnove patrí k najväčším udalostiam 21. storočia v oblasti kultúry a turizmu. Je súčasťou 0 eurovej turistickej bankovky, respektíve niekoľkých jej vydaní. Zároveň je naďalej jedným z top ťahákov turizmu v Paríži a povinnou zastávkou pri poznávaní mesta a jeho pamätihodností. Je tiež najslávnejšou katedrálou, keďže pri zmienke o katedrále v rámci celého sveta najčastejšie človek doplní práve „Notrdam“.