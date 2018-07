Štiavnicu čaká šachová šou: Štiavnický Živý šach už 14. júla 2018 - Podujatia 2018

Veľkolepá šachová partia dvoch špičkových veľmajstrov prenesená na obriu šachovnicu – to je vrchol podujatia, ktoré robí dobré meno Banskej Štiavnici už od roku 2005. Štiavnický živý šach láka do regiónu tisíce návštevníkov a inak tomu nebude ani v tomto roku. Netradičné divadlo, v ktorom dvaja šachisti so zaviazanými očami „hýbu“ živými figúrami – šermiarmi láka nielen svojou originalitou, ale aj fantastickou nočnou atmosférou. V tomto roku proti sebe nastúpia Sergej Movsesian a legenda Ľubomír Ftáčnik, takže o kvalitu bude iste postarané.

Okrem toho sa počas dňa bude konať veľký jarmok, ktorý v tomto roku pre veľký záujem rozširujú organizátori aj na Radničné námestie. Chýbať nebude historický tábor šermiarov, vystúpenia skupín Bojník a Corvus Arma – Havrani, hudobná skupina Gnomus, Miro Kasprzyk, Erik Forgáč, Kyselí Krastafci, sokoliari sv. Bavona a Anta Agni. Špeciálnym hosťom tohto ročníka bude pražské V.O.S.A Theatre s pouličnými vystúpením Vysoké snění, ktoré na podujatie vnesie prvky moderného cirkusu.

Tak, ako v minulosti, aj v roku 2018 je podujatie sprevádzané dopravnými obmedzeniami, ktoré začínajú v prípade Námestia sv. Trojice už niekoľko dní pred konaním podujatia. Prechod námestím bude ovplyvnený výstavbou tribúny, ktorá začne už v stredu 11.7. 2018. Vjazd na námestie bude zakázaný od piatka 13.7. 2018 16.00 hod., počas konania podujatia (14.7. 2018) bude uzavreté nielen Trojičné, ale aj Radničné námestie.

Fotografie: © Marian Garai