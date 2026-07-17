Filmový festival 4 živly bude v roku 2026 prepájať GENERÁCIE

Silné generačné výpovede, porovnávanie hodnôt aj medzigeneračný dialóg. V dňoch 6. – 9. augusta prinesie Letný filmový festival 4 živly do Banskej Štiavnice kolekciu filmov a sprievodných podujatí, ktoré budú venované mimoriadne dôležitej téme.
Téma GENERÁCIE
O vzájomnom vzďaľovaní sa generácií počúvame čoraz častejšie. Fenomén, na ktorom je do určitej miery založený pokrok ľudskej civilizácie, si podľa mnohých v súčasnosti vyberá svoju daň a schopnosť komunikovať naprieč generáciami sa ukazuje byť vzácnejšou, než kedykoľvek predtým. 4 živly sa aj preto rozhodli venovať svoj 28. ročník práve téme GENERÁCIE a výberom filmov i sprievodných akcií chcú svojmu návštevníctvu umožniť porozumieť generáciám mimo tej svojej.
Ako tradične, základným princípom programovej skladby je rôznorodosť a zastúpená bude tvorba i výpovede viacerých filmárskych generácií. Adaptácia románu Virginie Woolfovej Orlando (1992) v podaní režisérky Sally Potter je hravou cestou naprieč dejinami, počas ktorej skúma premeny identity, rodu i spoločenských očakávaní, s akými sa hlavný hrdina/hrdinka stretáva. Snímka Taká zvláštna rodinka (2001) režiséra Wesa Andersona, v ktorej sa excentrické postavy pokúšajú nájsť cestu jedna k druhej, sleduje spolužitie generácií skutočne svojráznej famílie. Dokumentárny film +–90 (2022) režiséra Mareka Kuboša je jedným zo slovenských zástupcov vo výbere a venuje pozornosť zrejme najsilnejšej tvorivej skupine slovenských dokumentaristov, známej ako Generácia 90.
V slovenskej premiére uvedú 4 živly brazílsku drámu Malu (2024), filmársky debut režiséra menom Pedro Freire. V centre pozornosti jeho príbehu budú tri generácie žien jednej rodiny a mnohých konfliktov. Festival však nezabúda ani na zastúpenie rôznych vekových skupín vo svojom publiku – tej najmladšej ponúkne v slovenskej distribučnej predpremiére filmovú novinku režisérok Mariny Andree Škop a Vandy Raýmanovej, snímku Hlavička (2026). Detská detektívna skupinka sa v nej vyberie pátrať po zmiznutých rodičoch!
Sprievodný program
Okrem filmového programu sa publikum môže tešiť aj na trojicu tematických diskusií, viacero koncertov, tvorivé dielne pre deti i dospelých, medzigeneračný vedomostný kvíz alebo obľúbenú nočnú cestu lesom, ktorá bude tento rok venovaná práve dialógu naprieč rôznymi generáciami.
Podrobnosti o programe a ďalšie novinky budú postupne pribúdať na webstránke festivalu – www.4zivly.sk, kde v súčasnosti nájdete informácie o prebiehajúcom predpredaji permanentiek so zvýhodnenými cenami, vrátane zvýhodnenej študentskej akreditácie či akreditácie pre držiteľov karty Štiavnica Plus.