SkyShowtime a filmové a seriálové novinky: čo aktuálne pribudlo?

Streamovacia platforma SkyShowtime pokračuje v rozširovaní svojej knižnice o nové seriály, filmové premiéry aj očakávané pokračovania známych značiek. Ponuka sa opiera o produkciu štúdií Paramount, Universal či NBCUniversal, vďaka čomu sa na platforme pravidelne objavujú veľké hollywoodske tituly aj originálne seriály. Aktuálne obdobie prináša kombináciu nostalgických návratov, nových sci-fi projektov, komédií aj akčných blockbusterov.
Star Trek: Akadémia Hviezdnej flotily a nové seriálové projekty
Jednou z najvýraznejších pripravovaných noviniek je seriál Star Trek: Starfleet Academy (Akadémia Hviezdnej flotily). Projekt rozširuje legendárny vesmír Star Treku a sústreďuje sa na mladých kadetov pripravujúcich sa na službu vo Hviezdnej flotile. Dej sa zameriava na výcvik, morálne dilemy aj prvé misie novej generácie dôstojníkov, čím nadväzuje na tradíciu seriálov, ktoré vždy kombinovali sci-fi dobrodružstvo s témami spoločnosti a zodpovednosti.
Medzi seriálové novinky patrí aj Ponies, dramatický špionážny seriál zasadený do obdobia studenej vojny. Sleduje dvojicu žien zapletených do spravodajských operácií, pričom dôraz kladie na psychologické napätie a realistickejšie zobrazenie tajných služieb.
Zaujímavým titulom je aj Copenhagen Test, seriál pracujúci s témou technologických experimentov a etických otázok moderného sveta. Dej skúma hranice medzi vedou, kontrolou a osobnou slobodou, čo zodpovedá trendu súčasných inteligentných dramatických sérií.
Fanúšikov moderných westernových príbehov poteší pokračovanie seriálu Yellowstone, ktorý si dlhodobo drží popularitu vďaka silným postavám, rodinným konfliktom a realistickému pohľadu na život amerického vidieka.
Filmové premiéry: návraty známych značiek aj nové projekty
SkyShowtime zároveň rozširuje filmovú ponuku o viacero výrazných titulov. Medzi nimi vyčnieva komédia Bláznivá strela, ktorá prináša novú verziu známej parodickej série. V hlavnej úlohe sa objavuje Liam Neeson, pričom film kombinuje detektívny príbeh s absurdným humorom typickým pre pôvodnú značku. Herecké obsadenie dopĺňa Pamela Anderson, čo projektu dodáva nostalgický aj mediálne výrazný rozmer. Ostatne, tento film ich zrejme spojil aj v tom skutočnom živote.
Silnú hereckú návratovú úlohu predstavuje film The Substance (Substancia) s Demi Moore. Snímka pracuje s temnejšou témou identity, starnutia a tlaku spoločnosti na dokonalosť. Ide o žánrový mix psychologickej drámy a body-hororu, ktorý zaujal už počas festivalových projekcií svojím netradičným spracovaním. Prvky v tomto filme, ako delenie človeka, fungovanie anatómie a iné detaily nebudú dávať logiku. Film je však zážitkom pre herecké umenie hlavnej postavy, scénu, detaily, odvahu a ukryté myšlienky. Aj bez slov sa niektoré situácie dajú pochopiť správne.
Do ponuky pribudla aj komédia Fenické sprisahanie, ktorá stavia na dynamickom príbehu plnom nedorozumení, politickej satiry a absurdných situácií. Film cieli na divákov hľadajúcich ľahší žáner s moderným humorom.
Veľké filmové pokračovania a očakávané blockbustery
Platforma zároveň láka na tituly, ktoré patria medzi najdiskutovanejšie filmové pokračovania posledného obdobia.
Jurassic World: Rebirth rozširuje dinosaurí filmový svet o nové postavy a dejové línie, pričom sa snaží nadviazať na pôvodnú myšlienku stretu človeka s nekontrolovateľnou prírodou. Franchise tak pokračuje v kombinácii dobrodružstva, sci-fi a veľkolepých vizuálnych efektov.
Hororovo-technologická séria pokračuje filmom M3GAN 2, ktorý nadväzuje na úspech prvej časti o umelej inteligencii v podobe realistickej robotickej bábiky. Pokračovanie rozvíja tému vzťahu človeka a autonómnych technológií, ktorá je čoraz aktuálnejšia aj mimo filmového sveta.
Akčným vrcholom ponuky je Mission: Impossible – Posledné zúčtovanie, ďalšia kapitola série s Tomom Cruisom. Tom Cruis opäť do filmu vložil seba, svoje peniaze a tak buduje značku. Film totiž vidíme s jeho výrazným menom, akoby mu patril a naozaj patrí. Opäť stavia na praktických kaskadérskych scénach, globálnych lokáciách a špionážnom napätí, ktoré patrí k hlavným poznávacím znakom celej značky.