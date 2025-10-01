Pamela Anderson vo svojej kulinárskej show spája krásu, srdce a chute

Pamela Anderson vo svojom najnovšom projekte vymenila červený koberec za recepty – pozýva divákov do svojej kuchyne, aby objavili rastlinnú gastronómiu, udržateľný životný štýl a radosť zo spoločného stolovania. Je to viac ako len kuchárska show, je to príbeh o živote rozprávaný prostredníctvom jedla. Sledujte show Pamela varí s láskou na TV Paprika každú sobotu od 15:20.
Nová kapitola kultúrnej ikony
Pamela bola vždy viac než len mediálnou osobnosťou. Od svojho skorého vzostupu k sláve až po otvorené angažovanie sa v prospech zvierat a životného prostredia, sa neustále menila a rozvíjala. V posledných rokoch si osvojila pokojnejší život v Kanade, kde trávi čas vo svojej záhrade a so svojou rodinou. Tento životný štýl inšpiroval vznik kuchárskej knihy z roku 2024 s názvom I Love You: Recipes From the Heart, ktorá obsahuje viac ako 80 rastlinných receptov odrážajúcich jej domov, zvyky a tradície. Svoje poznatky z varenia prenáša na televízne obrazovky, kde spája jedlo s rozprávaním príbehov srdečným a autentickým spôsobom.
Inšpirovaná prírodou
More sa stáva ďalšou témou, keď Pamela upriami pozornosť na čerstvé, udržateľne získavané morské plody. Ukazuje, ako aj základné ingrediencie – citrusová šťava či olivový olej – dokážu zvýrazniť ich chuť. Zároveň pripomína dôležitosť príbehov a súvislostí medzi jedlom a prírodou. Následne sa presúva späť k svojej záhrade, kde využíva zeleninu, bylinky a jedlé kvety. Zdôrazňuje, že čerstvosť je základom kvalitnej chuti a že kuchyňa môže prepájať rôzne kultúry a tradície.
Recept z epizódy: Melónová zmrzlina s konzervovanou limetkou a tajini korením
Suroviny:
1kg vodného melóna bez semiačok nakrájaného na kocky, cukrový sirup (mix cukru s vodou), 30g konzervovanej alebo čerstvej limetkovej šťavy, kôra z limetky, Tajini korenie na ozdobu
Postup:
Rozmixujte melón do hladka a zmes preceďte cez sitko do veľkej misy. Primiešajte zvyšné ingrediencie, okrem tajini korenia. Zmes preložte do nádoby a vložte do mrazničky. Každé dve hodiny zmes premiešajte vidličkou, kým zmes úplne nezmrzne a nedosiahne konzistenciu vločkovej kaše, čo trvá približne 8 až 10 hodín. Keď je zmrzlina pripravená na podávanie, naložte ju lyžicou do misiek a posypte trochou tajini korenia.
