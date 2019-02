Samuel Reuss, zabudnutý rozprávkar a kniha Rozprávky starých Slovákov

Ak sa hovorí o zberateľoch rozprávok a rozprávkaroch ako takých, spomenieme si na najznámejšieho zberateľa Pavla Dobšinského. On však nebol jediný a vôbec nie prvý. Kým meno Pavla Dobšinského si ako rozprávkara vybaví aj nečitateľ rozprávok, o Samuelovi Reussovi toho vieme menej. Narodil sa v roku 1783 v Slovenskej Lupči a zomrel v Revúcej 1852. Bol vzdelaným etnografom a historikom, stále však aj evanjelickým kňazom. Dokumentoval históriu a kultúru obcí Šumiac a Polomka, zbieral rozprávky a skúmal aj prostredníctvom nich život našich predkov, založil knižnicu v Revúcej, ktorú po ňom aj pomenovali a celý život sa aktívne venoval zberu ľudovej slovesnosti vôbec.

Samuel Reuss (8. september 1783 – 22. december 1852)

Pre Samuela Reussa boli rozprávky boli výpoveďou o kultúrnom živote našich predkov. O tom, aké hodnoty uctievali a aké považovali za dobré. Zachytávajú v sebe ešte starobylé vnímanie náboženstva, spájajú mágiu, povery, ľudovú slovesnosť, túžby, aj konkrétne miesta. Aj rozprávky, nech už boli akokoľvek fiktívne, považoval za autentický zdroj informácií o živote v minulosti. Nemýlil sa. V rozprávkach sa predsa len zachovalo mnoho artefaktov, zmienok, činností, významov slov aj myšlienok, ktoré pri rekonštrukcii niektorých artefaktov a javov pomáhajú aj dnes.

Výnimočná kniha Rozprávky starých Slovákov

Samuel Reuss vo svojej dobe pripravil zborníky Codex revúcky, označené písmenami A, B, C. Už v roku 1847 sa uvažovalo nad ich vydaním, no nakoniec sa tak nestalo. Práve preto sa ta meno Samuel Reuss nedostalo do knižníc po Slovensku, nezaujalo verejnosť a práve preto je významným krokom to, čo spravilo vydavateľstvo Tatran v roku 2018. Po neuveriteľných 171 rokoch sa do rúk verejnosti dostáva výber z rozprávok presne tak, ako ich zaznamenal Reuss. Presne tak, ako autentické boli vo svojej dobe. Nadčasové, veľa krát celkom neznáme, alebo známe útržkovito z iných rozprávaní.

Kniha s názvom Rozprávky starých Slovákov naozaj vypovedá veľa o tom, ako vyzerali skutočné rozprávky. Odvážnejšie, hĺbavejšie, niekedy viac komické a magické. V každom prípade originálne na dobu, kedy vznikali. Vydavateľstvo Tatran síce vydalo zbierku rozprávok a oživilo tak meno významného etnografa a rozprávkara, ktorého tak azda úspešne vracajú medzi známe slovenské mená. Ku každej rozprávke je pripojená nejaká ilustrácia a aby šlo o zaujímavejšie dielo, súčasťou o každej rozprávky je aj súhrn deja, javov s prihliadaním na dobu, v ktorej sa rozprávka odohráva. Tento súhrn po dočítaní rozprávky vysvetľuje a upriamuje pozornosť na dôvody konania postáv, ako aj na to, čo mohli vo svojej dobe ľudia v danej rozprávke vnímať.

Zaujímavosti o knihe:

Ilustrované rozprávky a nie málo, veď kniha má 212 strán vrátane edičnej poznámky, kde autorka prepisu vysvetľuje svoj postup pri prepisovaní knihy z originálnych zápiskov

Pôvodná podoba starých často neznámych rozprávok

Neznáme slová a archaizmy majú svoje vysvetlenie pod čiarou priamo na strane kde sú

Tvrdá väzba s prebalom

Prebal odkrýva tvrdú väzbu s textilnou obálkou. Tá pripomína klasické staré rozprávkové knihy, akých dnes veľa nie je. Predsádku tvorí snímka zápiskom zrejme samotného Samuela Reussa.

Kniha naozaj vychádza z originálov Codexy revúcke A, B, C, ktoré sú uložené v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine pod označením B465

Knihu spracovala Jana Pácalová

Ilustroval akademický maliar Dávid Ursiny

Zaujímavé je, že bolo nutné niektoré veci prekladať z nemčiny. O preklad sa postaral Robert Hammel

Fakty o knihe:

Vydavateľstvo: Tatran

Rok a mesiac vydania: 2018/11

