Rozhovor s Mariánom Miezgom o novom slovenskom kinohite, aj o inom

Marián Miezga patrí medzi uznáme herecké tváre v televíznej tvorbe, v divadle, ale tiež ako známy dabingový hlas. Nemálo jeho divadelných a seriálových úloh sa spája aj s jeho spolužiakmi Róbertom Jakabom, Jurajom Kemkom alebo Lukášom Latinákom. Zaujímavé novinky mali so známym hercom príležitosť pozhovárať sa krátko po premiére filmovej novinky, ktorá sa dočkala svojej premiéry presne na Valentína a ihneď zaujala publikum.

Rozhovor s Mariánom Miazgom na premiére V lete ti poviem ako sa mám

Aká je Vaša postava vo filmovej novinke, ktorú sme práve videli? Ako veľmi je Vám podobná?

Moja postava je Martin, je to taký kľudný typ človeka, ktorý je zubárom. Keď príde domov, chcel by mať svoj pokoj a nie iba nalinajkovaný život, ktorý mu linajkuje jeho žena Ivana (Tereza Kostková). Hľadá si svoj nenalinkovaný život, vzbúri sa a chce sa dať rozviesť. Moja paralela je v tom, že ja som tiež taký pohodový, ale zasa naopak, ja veľmi rád vymýšľam.

zdroj foto: NUNEZ NFE, z komédie V lete ti poviem ako sa mám



Čiže ja mám možno aj niečo z Ivany, viem byť taký veľmi akčný, pretože sa snažím mojej rodine vymýšľať nejaký program, ale zas na rozdiel od Ivany, viem ustúpiť a nielen moje pravidlá, či už pre partnerský alebo kamarátsky vzťah, platia. Čiže treba vedieť počúvať aj druhých. Paralela je asi v tom, že mám rád spoločenský život, to znamená, že mám tiež svoju partiu, s ktorými chodíme na výlety, vianočný týždeň… teda ten silvestrovský pobyt, alebo niekedy jarné, letné prázdniny.

Nakrúcanie v tomto náročnom období so sebou prináša určite situácie, ktoré sa bežne nestávajú. Bolo pre Vás nakrúcanie niečím zásadné iné? Náročnejšie, alebo zábavnejšie?

Ja si myslím, že také pohodovejšie. Ono keď si zoberiete taký seriál, ktorý musíte natočiť veľmi veľa obrazov za deň, tak pri filme je to trošku voľnejšie, nie je to také nadupané, ale zásadne nebolo ničím výnimočným, iba tým, že bola veľká sranda. Stretli sme sa veľmi dobrý kolektív, či už od pani režisérky, alebo od Evity, až po nás samotných hercov. Nie je tam jedna hlavná postava, ale všetky postavy sú viac-menej hlavné. Čiže my sme sa tam vyskytovali skoro stále a naozaj bola veľmi dobrá zábava.

zdroj foto: NUNEZ NFE, z komédie V lete ti poviem ako sa mám

Na ktoré filmové miesto z nakrúcania by ste sa rád opäť vrátili? Napríklad v inom filme. Bolo také?

No určite na tú chatu, bola to čarovná chata (v liptovskej dedinke Malé Borové, pozn. red.), z ktorej bol krásny výhľad. Vo filme to vyzerá, ako by sme mali vzadu nakľúčované hory, ale ten výhľad bol skutočný. Obkolesovali nás kopce, hory a dom je na takom kopci na samote, je tam úžasný pokoj, tam keď sa zotmelo, tak neskutočné ticho, ktoré tam vyžarovalo, to bolo úplne čarovné.

Kde sa cítite lepšie? V seriáli, alebo filme alebo ako moderátor v Záhadách tela?

Všetky tri veci majú niečo do seba. Keď sa točí seriál formou filmu, keď nie ste v štúdiách, tak je to naozaj čarovné a má to niečo spoločné s filmom, tak to je tam oveľa väčší pokoj, nie je to také sáčkované ako keď točíte v ateliéri, pretože tam sa za hodinu stihne niekoľko obrazov natočiť. Kdežto vo filme sa to musí pripraviť a musí to byť také pekné, pretože na tom plátne obrovskom je všetko vidieť. V televízii sa dá niečo skryť. Film má svoje čaro a je to top, čo môže postretnúť herca. Moderovanie… no ja som nikdy nechcel byť moderátorom, aj na to som sa nechal nahovoriť len pre to, pretože ma ten formát bavil a myslím, že ma baví doteraz.

zdroj foto: NUNEZ NFE, z komédie V lete ti poviem ako sa mám

Ste taktiež známym dabingovým hercom. Ste hlasom pre niektorých zahraničných hercov, kde ste so striktne Vy? Je nejaká zahraničná hviezda taká, že to v dabingu bez Vás nejde?

Mám jedného herca, je to Brad Pitt, ktorému ja prepožičiavam svoj hlas. Je to také zvláštne, keď sa počujem v tom filme, tak ja si nepripadám ako on, ale asi sa to podobá… ale musím povedať, že Brad Pitt sa dabuje veľmi dobre. Ďalším takým hercom je Benicio Del Toro, ktorého mám veľmi rád, nedaboval som vo všetkých filmoch, ale to čo dabujem s ním, tak to je úžasné. Brad Pitt on hrá sám, ja som si tak robil srandu, že ja to najprv nadabujem a potom to on zahrá, ale naozaj tam toho herca cítim, či už ako dýcha a absolútne mi vyhovuje jeho kadencia slov, poznám ako popíja a to sa veľmi dobre robí.

Nemáme veľa hercov, ktorý prepadli športu, či špeciálnym koníčkom. Vaše meno sa spája s petangom, ktorý ste hrávali profesionálne. Alebo ešte stále hrávate?

Hrávam, hrávam. A dokonca (musím si zaklopať), toto kovidové obdobie síce neprialo ani športom, ale nejaké turnaje sa predsa len minulý rok hrali a na ktoré by som inak nemal ani čas, pretože by som mal veľa práce či už v divadle alebo nejakých seriáloch, takže tuto môžem povedať, že som si viac zatrénoval a naozaj som sa zasa do toho dostal a veľmi ma teší, že aj môj starší syn tomuto športu prepadol. Takže už vlastne nechodím ako niekto, kto sa odčleňuje od rodiny, keď sú nejaké turnaje, pretože väčšinou bývajú cez víkend. Ale môžem zobrať svojho syna a naozaj je to super. Nejaké úspechy sa minulý rok aj podarili a prehupol som sa zasa do prvej päťdesiatky v rebríčku.

Kde najbližšie Vás budú môcť vidieť diváci? V seriáli alebo pripravovanom filme?

No uvidíme. Nechcem hovoriť dopredu, pretože už minulý rok som mal dohodnuté ďalšie dve veci, ktoré sa v jednom prípade oddialili, po druhom zostalo ticho, takže nechcem nič konkretizovať. Ale niečo sa chystá, niečo sa chystá aj divadelné, také čo pripravujem na jeseň aj organizačne. Takže som zvedavý a dúfam, že aspoň to, čo pripravujem ja, teda vyjde, lebo za to si zodpovedám sám.

Ďakujeme

(Pripravila Maťa)