Recepty: raňajkový jogurt s krúpami a ovocím - ZN.SK

K prázdninovému leňošeniu pri vodealebo na chate sa ideálne hodiapokrmy, ktorésú ľahké, ovocné a rýchlo hotové. To isté platí aj preletné raňajky. Ranné jedlo by nás malo zasýtiť a vybaviťdostatkom energie na dopoludnie, rozhodne by sme sa ale nemali prejesť. Skveloualternatívousúkrúpy. Malé obilné zrnká v sebe skrývajú poriadnu dávku vitamínov B a E, sú bohaté na vápnik, horčík, zinok, selén, fosfor, železo i vlákninu. Vyskúšajteich zmiešať s jogurtom zrejúcim v tégliku (napr. Hollandia) a čerstvým ovocím. Získate raňajky, ktorá vás doslova nakopnú do nového dňa.

Doba prípravy: 45 minút

Na prípravu jednej porcie budete potrebovať:

50 gramov krúp

200 gramovbieleho sedliackeho jogurtu Hollandia

1 lyžica medu alebo agávového sirupu

Hrsť obľúbeného ovocia (napr. malín, borievok, jahôd, hroznového vína…)

Postup:

Raňajkové misky sú jednoduché na prípravu. V podstate stačí všetky ingrediencie s citompremiešať a rovno servírovať. Na začiatok si pripravíme krúpy. Obilné zrnká prepláchneme, vysypeme do hrnca a zalejeme vodou. Varíme do zmäknutia približne 30 minút, následne scedíme, prepláchneme studenou vodou a znovu poriadne scedíme. Do misky nalejeme jogurt ochutený medom alebo agávovým sirupom, pridáme krúpy, opláchnuté, pokrájané ovocie a môžeme podávať.

Tip: Pokiaľ chcete ráno ušetriť ešte viac času, pripravte si krúpy do zásoby. Uvarené vydržia v chladničke aspoň štyri dni.