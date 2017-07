Recepty: Maková torta s jogurtovým krémom, malinami a marhuľami

Letné prázdniny začali a vaše deti si ich môžu užiť naplno.Spestrite im chvíle voľna, či očarte priateľov na záhradnom posedení a naservírujte nadýchanú makovú tortu. Do poschodí lahodného dezertu schováte ovocie, ktoré zrovna zreje na záhradke. A nemusíte si lámať hlavu ani s krémom, čerstvé plody totiž dokonale doplní jednoduché spojenie mascarpone, vanilkového cukru a bieleho jogurtu na zjemnenie.

Doba prípravy: 180 minút

Počet porcií: 15

Na tortový korpus budete potrebovať:

500 gramov masla

800 gramov krupicového cukru

12 vajec

2 hrnčeky mlieka

1 kilo polohrubej múky

2 prášky do pečiva

200 gramov mletého maku

Trochu masla a hrubej múky na vysypanie formy

Na krém a náplň budete potrebovať:

950 gramov mascarpone (môžete nahradiť iným čerstvým syrom)

500 gramov bieleho sedliackeho jogurtu Hollandia

1 žĺtok

130 gramov múčkového cukru

3 lyžice vanilkového cukru

200 gramov malín

500 gramov marhúľ

Postup:

Najprv si pripravíme cesto na korpus. Maslo, cukor a vaječné žĺtky vyšľaháme mixérom do peny. Pridáme múku, prášok do pečiva a mlieko. Následne vypracujeme z bielka sneh a opatrne vmiešame do cesta. Nakoniec vsypeme mak. Aby sme získali štyri kusy korpusu na jednotlivé poschodia, vytrieme a vysypeme dve tortové formy s priemerom 28 centimetrov a rovnomerne ich naplníme cestom. Pečieme zhruba 30 – 40 minút v predhriatej rúre na 180°C. Medzitým si pripravíme krém. Do misky vložíme mascarpone, jogurt, žĺtok a oba druhy cukru a vyšľaháme do hladka. Hotové korpusy necháme vychladnúť a obidva vodorovne rozkrojíme tak, aby nám vznikli štyri rovnaké pláty. Tie potom natrieme krémom, naplníme ovocím a postupne vrstvíme na seba, až vznikne torta. Výsledný dezert ozdobíme zvyšným makom a tými najkrajšími kúskami marhúľ a malín.

Tip: Marhule a maliny jednoducho nahradíte iným ovocím, na ktoré máte zrovna chuť. Maková torta chutí skvele napríklad tiež s jahodami a nektárinkami.