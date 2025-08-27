29 C
Mango a recepty: mangové letné závitky s krevetami

Pripravil Tlačové správy

Sladké a šťavnaté mango kraľuje nielen tropickým oblastiam, ale aj našim kuchyniam. Štyri originálne recepty vám ukážu, že s týmto ovocím sa dajú vytvoriť nielen klasiky, ale aj odvážne chute plné sviežosti a exotiky.

Tip: Pre všetky recepty (zoznam mangových receptov) je dôležité používať naozaj zrelé mango, najlepšie s označením RTE (Ready To Eat – pripravené na okamžitú konzumáciu) od Titbitu. Dozrieva prirodzene, bez chémie, kúsok od Prahy, a vďaka tomu chutí sladko.

Letné závitky s mangom a krevetami

Svieže závitky, v ktorých sa stretáva sladké mango s chrumkavým šalátom, čerstvými bylinkami a krevetami. Zabalené v ryžovom papieri chutia skvelo ako predjedlo aj ľahká večera. Vďaka jednoduchej príprave ich zvládne naozaj každý – bez varenia, len s trochou trpezlivosti pri balení.

Mango a krevety, titbit

Ingrediencie pre 4 osoby:

  • zrelé mango
  • ryžový papier, 8 ks
  • varené krevety, 16 ks
  • šalát podľa výberu, 8 listov
  • čerstvé bylinky na dochutenie – koriander, mäta, bazalka, perilla, pažítka

Na omáčku Nuoc Cham:

  • šťava z 1 limetky
  • 1 strúčik cesnaku – roztlačený
  • 2 PL cukru alebo podľa chuti
  • 6 PL vody alebo 90 ml
  • 3 PL rybej omáčky
  • 1–2 pálivé papričky Bird’s eye/rawit – nasekané

Postup:

Mango ošúpte a nakrájajte na plátky. Krátko namočte ryžový papier do nádoby s teplou vodou. Nechajte odkvapkať a položte na čistú utierku.

Približne do tretiny papiera dajte šalát, 2 krevety, mango a čerstvé bylinky. Časť papiera bližšie k vám preložte cez náplň. Založte bočné strany a pevne zrolujte. Odložte pod vlhkú utierku, kým pripravíte ostatné rolky.

lrevety mango titbit

Príprava omáčky: V miske zmiešajte limetkovú šťavu, cesnak, cukor a vodu. Miešajte, kým sa cukor nerozpustí. Pridajte rybiu omáčku a nasekané papričky. Dochutite limetkovou šťavou, rybiou omáčkou alebo cukrom.

