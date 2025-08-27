Mango a recepty: mangové letné závitky s krevetami

Sladké a šťavnaté mango kraľuje nielen tropickým oblastiam, ale aj našim kuchyniam. Štyri originálne recepty vám ukážu, že s týmto ovocím sa dajú vytvoriť nielen klasiky, ale aj odvážne chute plné sviežosti a exotiky.
Tip: Pre všetky recepty (zoznam mangových receptov) je dôležité používať naozaj zrelé mango, najlepšie s označením RTE (Ready To Eat – pripravené na okamžitú konzumáciu) od Titbitu. Dozrieva prirodzene, bez chémie, kúsok od Prahy, a vďaka tomu chutí sladko.
Letné závitky s mangom a krevetami
Svieže závitky, v ktorých sa stretáva sladké mango s chrumkavým šalátom, čerstvými bylinkami a krevetami. Zabalené v ryžovom papieri chutia skvelo ako predjedlo aj ľahká večera. Vďaka jednoduchej príprave ich zvládne naozaj každý – bez varenia, len s trochou trpezlivosti pri balení.
Ingrediencie pre 4 osoby:
- zrelé mango
- ryžový papier, 8 ks
- varené krevety, 16 ks
- šalát podľa výberu, 8 listov
- čerstvé bylinky na dochutenie – koriander, mäta, bazalka, perilla, pažítka
Na omáčku Nuoc Cham:
- šťava z 1 limetky
- 1 strúčik cesnaku – roztlačený
- 2 PL cukru alebo podľa chuti
- 6 PL vody alebo 90 ml
- 3 PL rybej omáčky
- 1–2 pálivé papričky Bird’s eye/rawit – nasekané
Postup:
Mango ošúpte a nakrájajte na plátky. Krátko namočte ryžový papier do nádoby s teplou vodou. Nechajte odkvapkať a položte na čistú utierku.
Približne do tretiny papiera dajte šalát, 2 krevety, mango a čerstvé bylinky. Časť papiera bližšie k vám preložte cez náplň. Založte bočné strany a pevne zrolujte. Odložte pod vlhkú utierku, kým pripravíte ostatné rolky.
Príprava omáčky: V miske zmiešajte limetkovú šťavu, cesnak, cukor a vodu. Miešajte, kým sa cukor nerozpustí. Pridajte rybiu omáčku a nasekané papričky. Dochutite limetkovou šťavou, rybiou omáčkou alebo cukrom.