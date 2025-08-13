Pita s pečenou červenou paprikou, rukolou, kešu orieškami a burratou

Pita je tradičný chlieb z pšeničnej múky, známy svojím okrúhlym tvarom a dutým vnútrom, ktoré vzniká pri rýchlom pečení vo veľmi horúcej peci. Na rozdiel od pizze, ktorá má hutné cesto s polevou, pita slúži ako kapsa na plnenie rôznymi ingredienciami alebo sa podáva k jedlám namiesto príboru. Pôvod má v oblasti Blízkeho východu a Stredomoria, pričom obľúbená je v Grécku, Turecku, Libanone a Izraeli. Moderné verzie pity sa používajú aj v medzinárodnej kuchyni ako základ pre sendviče, gyros či falafel. Michelinský šéfkuchár Marcus Wareing pozýva divákov na gurmánsku cestu po slnečnej Mallorke – ostrove plnom vôní, chutí a kulinárskych pokladov v relácii na TV Paprika a pri tejto príležitosti prinášame recept na unikátnu gurmánsku Pitu.
Suroviny:
- 160 g pečenej červenej papriky bez semienok a šupky, prípadne piquillo papriky (z konzervy alebo pohára), scedené a nahrubo nasekané; 50 g pražených kešu orieškov, nahrubo nasekaných; 150 g syra burrata; 30 g čerstvého koriandra, najemno nakrájaného; 40 g rukoly; paprika (sladká alebo údená); morské soľ a čerstvo mleté čierne korenie; olivový olej (na pokvapkanie)
Cesto na placky:
- 150 ml teplej vody; ½ balíčka (z 7 g) sušeného droždia (instantné alebo rýchlo-kvasné); 250 g silnej hladkej múky na chlieb + trocha na podsypanie, 1 ČL kryštálového cukru; ½ ČL soli; 2 PL olivového oleja + na vymastenie
Postup prípravy pity
Do teplej vody v malej miske pridajte sušené droždie a premiešajte metličkou, kým sa nevytvoria bublinky. Vo väčšej mise zmiešajte múku, cukor a soľ, v strede urobte jamku a vlejte kvások. Najprv miešajte vidličkou, potom rukami, kým nevznikne hladké cesto. Cesto mieste na pomúčenej doske 3–5 minút alebo v kuchynskom robote. Vložte do jemne naolejovanej misy, prikryte vlhkou utierkou a nechajte kysnúť 15–20 minút.
Po vykysnutí cesto rozdeľte na 4 časti a každú vyvaľkajte na oválnu placku (cca 25 cm). Preneste ich na plech s papierom na pečenie, jemne pomúčte a nechajte ešte 5–10 minút podkysnúť. Medzitým pripravte oblohu: zmiešajte nasekanú červenú papriku, kešu, koriander, papriku, čierne korenie a olivový olej.
Placky opekajte nasucho na panvici 2,5–3,5 minúty z každej strany. Ak zhnednú príliš rýchlo, dopečte ich 5–6 minút v rúre pri 180 °C. Teplé placky posypte zmesou papriky a orieškov, pridajte natrhanú burratu, rukolu, dochuťte paprikou a pokvapkajte olejom.
Premiérové diely kulinárskej show Chute Mallorky s Marcusom Wareingom vysiela TV Paprika každý pondelok od 20:40.