Mallorka na tanieri: Gurmánska cesta michelinského šéfkuchára

Bratislava, 13. augusta – Nechajte sa zlákať autentickými receptmi priamo z trhov, olivových hájov či pláží, ktoré Marcus premieňa na dokonalé gurmánske zážitky. Mallorka tu nie je len dovolenkovou destináciou, ale rajom pre milovníkov dobrého jedla. Michelinský šéfkuchár Marcus Wareing pozýva divákov na gurmánsku cestu po slnečnej Mallorke – ostrove plnom vôní, chutí a kulinárskych pokladov, ktoré si najlepšie vychutnáte pod holým nebom. Sledujte na TV Paprika od 18. augusta každý pondelok o 20:40.
Gurmánsky ostrov plný tradícií
Mallorská kuchyňa patrí medzi tie, ktoré dokážu prekvapiť jednoduchosťou aj hĺbkou chutí zároveň. Je hlboko zakorenená v tradíciách Stredomoria a spája v sebe španielske, arabské aj katalánske vplyvy. Je postavená na sezónnych surovinách a rešpekte k lokálnym produktom. Dominujú v nej čerstvé ryby a morské plody, olivový olej, zrelé paradajky, bylinky ako rozmarín či tymian, a nechýbajú ani citrusy či mandle – tie sa využívajú v rôznych omáčkach aj dezertoch. Medzi ikonickú špecialitu patrí tumbet (zeleninový zapekaný pokrm), aj pa amb oli (chlieb s paradajkami a olivovým olejom), pikantné mäsové nátierky či slávny sladký koláč ensaïmada, ktorý si Mallorčania doprajú k raňajkám aj počas sviatkov. Je to kuchyňa, ktorá nevychádza z módy – svojím autentickým rukopisom dokáže osloviť gurmánov aj bežných milovníkov dobrého jedla.
V premiérovej epizóde si Marcus vo svojej pobrežnej kuchyni pripraví pitu s pečenou paprikou, burratou a kešu orieškami, osviežujúcu studenú rajčinovú polievku, letný melónový šalát a ako sladkú bodku – zmrzlinový nápoj inšpirovaný lokálnym ovocím. To všetko pod španielskym slnkom, s vôňou mora a byliniek.
Recept na: Pita s pečenou červenou paprikou, rukolou, kešu orieškami a burratou
Premiérové diely kulinárskej show Chute Mallorky s Marcusom Wareingom vysiela TV Paprika každý pondelok od 20:40.
O AMC Networks International – Central and Northern Europe
AMC Networks International – Central and Northern Europe je súčasťou AMC Networks International, jednej z popredných medzinárodných spoločností v oblasti televízneho vysielania a distribúcie tematických TV staníc, zameranej na strednú a východnú Európu. Aktuálne portfólio AMCNI – Central a Northern Europe ponúka TV stanice v štyroch žánroch. Športové: Sport1, Sport2, detské: Minimax, JimJam. Zábavno-vzdelávacie: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home. Filmové: AMC a Film+. Obsah týchto tematických staníc je vytváraný pre miestnych divákov a trhy v rôznych jazykoch. Je dostupný na širokej škále platforiem, vrátane HD služieb, a ponúka verzie prispôsobené pre mobilné telefóny.
AMC Networks (AMCX) je domovom mnohých výnimočných televíznych a filmových príbehov a postáv, čím sa stáva prémiovou destináciou pre nadšené a oddané fanúšikovské komunity z celého sveta. Spoločnosť vytvára a zastrešuje populárne seriály a filmy rôznych značiek a prináša ich divákom kdekoľvek na svete. Jej portfólio zahŕňa cielené streamovacie služby, ako sú AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; káblové TV siete AMC, BBC AMERICA (zahŕňa distribúciu a obchodné aktivity BBC News v USA).
Tiež IFC, SundanceTV a We TV; a distribučné značky IFC Films a RIJE Films. Spoločnosť taktiež spravuje AMC Studios, svoje vlastné interné štúdio na produkciu a distribúciu, ktoré stojí za oceňovanými a obľúbenými franšízami, ako je The Walking Dead Universe a Anne Rice’s Immortal Universe. V neposlednom rade je tu AMC Networks International, ktorá spravuje medzinárodné programové aktivity spoločnosti.