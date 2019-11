Tatranské Zruby navštevuje jeleň. „Bambi“ je miestnou celebritou - ZN.SK

Tatranské Zruby, časť mesta Vysoké Tatry, netvorí žiadna zásadná zástavba. Viac pod hlavnou cestou pretínajúcou celé mesto v jeho jednotlivých častiach, než nad ňou. Dominantou je hotel Granit *** a najmä zelená príroda a ticho všade navôkol. Niet sa čomu diviť, že si toto miesto obľúbil aj jeleň. Miestna celebrita, ktorú niektorí volajú Bambi, sa objavuje ráno a neraz prekvapí hotelových hostí, či náhodných okoloidúcich.

Skončili sme, výjazd blokuje jeleň

Miestny obyvateľov lesov sem prichádza sa pásť. Za mnohé mesiace, počas ktorých vzbudzuje rozruch a záujem objektívov a telefónov nadšených pozorovateľov, si zvykol, že mu od ľudí nič nehrozí. Nerušene sa pasie na trávniku a občas zahryzne do nejakého kríku. Parkovisko pri hoteli býva plné áut a predsa sa medzi nimi pohybuje obratne s parožím na hlave.

To, že sa pod oknami hotela pohybuje majestátne zviera, zdravé, bez zranení, či nejakých deformácií, si mnohí všimnú až keď sami idú kontrolovať počasie. Tichý obyvateľ lesov sa pohybuje pomaly, nerušene a aj cez cestu prechádza nehľadiac na to, či cez ňu plánujete prechádzať vy. Dokonca vie narušiť vaše plány, ak ste chceli vyraziť do okolia autom. To v prípade, že zastane priamo pred vašim autom a nie a nie odísť.

Tak blízko nie je bežné

S vysokou zverou sa stretávame celý život. Donedávna však z diaľky, keďže prirodzené je pre tento druh plaché správanie a držanie sa ďalej od ľudí. Tento prípad je iný v tom, že ide o zdravé zviera, ktoré len stratilo plachosť. Teraz v období ruje môže byť jeho správanie nevyspytateľné. Keďže niektorí návštevníci majú psov, môžu nastať situácie, kedy ani majiteľ psa a ani pozorovateľ jeleňa nemá šancu odhadnúť reakciu a správanie. Zaujme vodičov, keď prechádza cez cestu, no tiež ľudí, ktorí netušia, čo si myslieť. Na mieste je ostražitosť, keďže zviera nikdy nestratí plachosť úplne a inštinkty zostávajú aktívne aj naďalej. „Bambi“ neprijíma človeka ako hrozbu, čo môže byť aj na škodu.

Na druhej strane je prvým jeleňom, ktorého sme si mohli pozrieť z blízka, vo voľnej prírode. Zároveň taký, ktorý nebol strhnutý, ulovený. Tento kúsok je sebavedomý aj odvážny. Zároveň krásny. Návštevníci Vysokých Tatier tak majú pred očami presne to, čo je na pohľadniciach, či v nejakej predstave o živom svete Matky Prírody. Sú ľudia a určite aj množstvo detí, pre ktorých je raz vidieť viac, ako sto krát počuť. V tomto prípade to platí.