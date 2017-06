Recenzia hry MXGP3 - The Official Motocross Video Game - ZN.SK

MXGP3 – The Official Motocross Video Game herná novinka od vývojárov a distribútora Milestone S.r.l. , je hra po ktorej siahne najmä nadšenec pre motorky. Je jasné, že to nebudú tie cestné, ale tie, kde sa poriadne zašpiníte, ponatriasate kosti a sem tam zlámete pri nepozornosti aj nejakú tú kosť. Ibaže musel to byť extra herný systém, aby všetky tieto zážitky dokázal skĺbiť do reality. Niekoľko prvkov svetových motokrosových súťaží si však určite vychutnáte. Preteky, súperenie proti ostatným a samozrejme aj jednotlivé trate vytvorené podľa skutočných svetových tratí využívaných v tomto športe. Ak práve túžite po motorkách, adrenalíne a atmosfére pretekov, MXGP3 bude asi tou hrou, po ktorej by ste mali siahnuť. Prečo?

Motocross na počítači

Hra, ktorá ponúkne režim jedného hráča, ale hlavne aj viacerých hráčov, má jendoduché menu. Výberom a riešením podobné na predchádzajúce hry starších ročníkov série MXGP, no hráča nečaká nič komplikované. Svoju hru jedného hráča môžete začať priamo v sezóne, kde začínate hromadný štart do neznáma. Prvé momenty hrania vám totiž prinesú celkom nový zážitok, ak ste doteraz nehrali túto hernú sériu. Prvá prašná, až blatistá trať je vlastne súčasť skutočných pretekov. Vidieť divákov, televíznych vysielateľov a aj trať je pripravená presne tak, ako v rámci súťaží očakávate. Partneri, sponzori, upravená dráha, napätie vo vzduchu… Športové simulátory sú populárne a tie motorové majú svoju osobitú skupinku nadšencov. S motorkami ale príliš veľa hier neprichádza. MXGP3 je preto vítaná. Reálne trate, ktoré sú vo svete známe, fyzika motoriek… Zaujímavý je začiatok pretekov. Bežný Slovák možno nie je automaticky aj bežným divákom podobných pretekov, či dokonca ich účastníkom. Hráč má možnosť vidieť ušliapavanie zeminy samotnými jazdcami, pre čo najlepší štart motorky a krátko na to má už výhľad na svojho jazdca, medzi ostatnými.

Zážitkom je aj preto, že trate nie sú jednotvárne. Neustále ponúkajú zaujímavé okolie, rôzne počasie, prostredie aj podmienky. Náročnosť, či nebezpečné úseky. Sú skrátka úseky, kde vás to vyvalí aj opakovane a ste tak nútení hľadať techniku, či správnu rýchlosť, ako úsek prekonať. Napríklad aby motorka nestrácala rovnováhu, alebo len aby ste si nenamlátili držku. Až keď necháte protihráčov ďaleko za sebou, môžete ich skontrolovať pohľadom vzad, ktorý do týchto hier skrátka patrí.

Tratí, hier, pretekov a príležitostí je dostatok. Preteky významné, svetové, aj v oblastiach nie veľmi známych dokážu priniesť herný zážitok, ale aj kredity, ktoré ďalej vymieňate za jednotlivé diely, oblečenie a podobne. Budujete svoju kariéru jazdca, nakupujete vylepšenia, postupujete vpred. Skrátka nič, čo by sme už nepoznali z iných podobných hier. Celkom iný svet je multiplayer cez internet, kde si vaša motorka a jazdec môžu zmerať sily s inými jazdcami z celého sveta.

Multiplayer v MXGP3

Online herný režim prináša možnosť zvoliť si v rámci skupinky ľudí preferované trate a počasie. To znamená, že hráči môžu hlasovať, či chcú jazdiť v USA, v Mexiku, v Argentíne, alebo aké chcú v hre počasie. Tento systém sa osvedčil už pri iných hrách a prináša kompromis väčšinovej voľby. Po pripojení všetkých zostane už len pár sekúnd na úpravu niektorých nastavení a môžete vyraziť pretekať proti skutočným existujúcim hráčom. Nie je hriechom celkom ignorovať hru jedného hráča a venovať sa online hre. Je to živý režim v ktorom sa schopnosti zlepšujú ešte výraznejšie, než pri hre klasickej kampane športovej sezóny. Aspoň za predpokladu, že v online svete narazíte na poriadnych jazdcov, ktorí to s hrou myslia naozaj vážne.

Grafika

Športové hry majú výhodu, že ich vývojári vytvárajú len uzatvorený priestor a v nich pohyblivé diely. Avšak aj na takýchto hrách sa dá veľa pokaziť. MXGP3 je po grafickej stránke zvládnuté výborne. Ako pretekári môžete pretekať v rôznych lokalitách s rôznym počasím a osvetlením. Mokré blatisté trate sa tak efektne lesknú v žiari oblohy, či osvetlenia svetlami, alebo dokonca ohňom. Prepracovaný je aj neporiadok okolo tratí v podobe skandujúcich fanúšikov, tabúľ, rôzneho oplotenia, stavieb a techniky. Pôsobí tak realisticky a aj pocit z hry je oveľa lepší, keď aj bezvýznamné miesta pôsobia dojmom skutočného sveta. Spolu so zvukom je to pre milovníka motoriek asi pohladenie na duši. Nie, nemám motorku, ale pokojne si hru zahrám možno práve preto, že ju nemám.

Iné trate, napríklad testovacie trate na vylepšovanie vlastných schopností ovládania motokrosovej motorky, sú lemované stromami rôznych tvarov a v diaľke ďalším vzdialeným svetom, či dokonca architektúrou. Po vizuálnej stránke stále zážitok.

Reálny gameplay



Na obrazovke počas súťažných hry vidieť viacero ukazovateľov. Pozíciu medzi všetkými hráčmi, aktuálne kolo, najlepší čas z niektorých kôl, aktuálny čas v rámci aktuálneho kola a nižšie vidieť aj aktuálny prevod prevodovky a aktuálnu rýchlosť. Efektný je však záver a prechod cieľovou páskou, ktorý nie je len bezduchým preletom a oznámením výsledku. Spomalený vpád do cieľovej rovinky je v spomalenom video so zachytením vás počas prejazdu. Aj keď najčastejšie to bude asi vpád.

Hra disponuje výberom niekoľkých jazykov. Na výber je angličtina, brazílska portugalčina, japončina, španielčina, taliančina, francúzština či nemčina.

Hrateľnosť a ovládanie hry

Na výkonnejšom počítači, či konzole sa má hráč na čo tešiť. MXGP3 je rýchla, akčná a napínavá. Pri pretekoch sa dá využiť um, rôzne ťahy, skracovanie trate dobre premysleným skokom a pre jednu nedokonalosť hry sa dá v ostrých zákrutách v hustom zástupe hráčov prísť k lepšiemu poradiu. Jednoducho protivníka využijete ako bezpečné zvodidlá, ktoré vás dostanú na trať. Nedostatkom hry je totiž práve fakt, že len tak z trate niekoho nevyhodíte. Naraziť protihráčovi motorkou do hlavy tu v podstate nič neznamená. Protihráča sa to veľmi nedotkne a na druhej strane vítate, keď ani vášho hráča veľmi náraz do hlavy inou motorkou nevykoľají. Pozor, zletieť z motorky sa ale dá. Dokonca pomerne ľahko. Stačí nepozornosť, príliš predným kolesom zostávať po dopade vpredu, či skrútiť motorku naozaj zle v nevhodnom čase. Nárazy do iných hráčov hráči ustoja, no proti základným zákonom gravitácie a príťažlivosti zeme sa nedá veľa urobiť ani tu. Motorkou je možné manipulovať aj počas výskoku a letu. To je príležitosť na nejaké kúsky, ale tiež možnosť vyrovnania motorky pre čo najlepší dopad na trať. Hráč v tejto hre naozaj veľmi veľa času strávi vo vzduchu a možno je to práve to, čo tak veľmi hráčov na hre láka.

Ukážka: Gameplay z Thajskeho okruhu



Pohľad od chrbta je štandardným pohľadom v každej jednej hre s motorkami. Ponúkne výhľad na jazdca, dostatočne veľký kus pred ním a aj vôkol neho, takže aj prípadné nerovnosti vie pri skokoch vykryť. MXGP3 má možnosť prepnúť pohľad z riadidiel, pričom vidíte podobný pohľad ako jazdec počas jazdy. Niekomu dokonca tento pohľad vyhovuje viac, no je pravdou, že už nie je taký rozhľad, ako pri pohľade od chrbta. Viditeľná je ale drobná úprava citlivosti hrboľov pri pohľade zblízka, čiže môžem len predpokladať, že je to tak pri nerovnostiach o trochu bezpečnejšie a istejšie.

Nastavenie postavy, výbavy či motorky má reálne značky

Nastavenie postavy a nastavenie motorky Ako hráč si môžete za získané kredity počas pretekania nakúpiť rôzne novinky do výbavy, či nové motorky. Vývojári vytvorili garáž s predajom noviniek. Stačí mať dostatok kreditov a vyberať si z prilieb, okuliarov, špeciálnych topánok, chráničov krku, či kombinéz. Hra pritom obsahuje množstvo licencovaných produktov reálnych značiek a modelov. Ak teda niekto túži o jasnej predstave o tom, čo má takýto jazdec mať oblečené a aké značky vyrábajú sortiment športového oblečenia, hra je peknou výkladnou skriňou. Značky ako Scott, Fox, Alpinestar, Circuit Component, Acerbis, Seven, či v prípade okuliarov známa značka Oakley. Viacero je ich priamo viditeľných a dizajnovo ide o kúsky z reálneho sveta. Vyberať sa však dá aj v rámci motorky. Modely výrobcov ako Honda, Husqvarna, KTM, TM či Yamaha majú po výbere možnosť ďalšej úpravy jednotlivých dielov, ale tiež si môžete vybrať jej vzhľad. jednotlivé prvky, ktoré chcete meniť sa zobrazujú vyznačené vo výberovom “carouseli” v spodnej časti obrazovky, čiže nemusíte z angličtiny hádať, o ktorý diel práve ide. Vytvoriť sa tak dá jedinečná motorka aj jedinečný jazdec, tak ako si to prajete.

Čo určite poteší

Perfektná grafika

Výver svetových oficiálnych tratí

Výber doplnkov, dielov, oblečenia a ochranných pomôcok, aké reálne existujú po stránke značiek ako aj po stránke dizajnu a funkcie

Pomerne jednoduchá hrateľnosť a hráč nie je nútený poznať absolútne všetky vlastnosti techniky. Dá sa hrať aj bez toho.

Dostatok príležitostí na vychutnanie si hry buď v online svete, alebo v hre jedného hráča.

Grafika, počasie, oslepujúce slnko, aj dážď tvoriaci blato všade navôkol vás

Viete, čo od vás hra chce a vy viete, čo chcete od hry.

Čo už nepoteší

Možné nedokonalosti v publiku. Všetci čapkajú a hajlujú v rovnakom momente. Ale no ták.

Blatistý terén by mohol viac zasviniť jazdcov

To fakt náraz do druhej motorky nijako motorku nevykoľají?

Verdikt 8,5/10

V rámci športovej hry a v rámci toho, čo vlastne môže hra motocrossových pretekov priniesť hráčom, si zaslúži pokojne 8,5/10. Čísla môžu odôvodniť kvalitné prvky ako grafika, hrateľnosť, zvuk a fyzika. Mínusmi sú drobnosti vo fyzike, inak nič, čo by spôsobilo väčší prepad hry.

Distribútorom hry je Comgad