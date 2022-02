Dominika Morávková aj o zážitkoch z V lete ti poviem ako sa mám

Kedysi Dominika Zelníková, už nejaký čas Dominika Morávková, je známou tvárou aj hlasom. Za výrazné, až neopakovateľné považuje redakcia Zaujímavých noviniek filmy Pirko a Špina, kde stvárňuje hlavné úlohy. Ako členka zo skupienia S hudbou vesmírnou je taktiež známym hlasom, no známou je aj vďaka moderovaniu úspešnej relácie RTVS venovanej folklóru. Najnovšie sa môžeme s Dominikou Morávkovou stretnúť v úspešnej romantickej komédii V lete ti poviem ako sa mám, podľa rovnomenného románu Evity Twardzik (Urbaníkovej). Zaujímavé novinky sa pýtali krátko po premiére filmu, podobne ako nedávno aj Mariána Miezgu.

zdroj foto: NUNEZ NFE, z komédie V lete ti poviem ako sa mám

Rozhovor s Dominikou Morávkovou

Aká je Vaša postava vo filmovej novinke, ktorú sme práve videli? Ako veľmi je Vám podobná?

Moja postava sa volá Broňa, je to mladá mamička, ktorá o niečo staršieho partnera a snaží sa zapadnúť do jeho partičky kamarátov, ale zastiera svoje vytúžené povolanie stylistky pred manželom, takže tam vznikajú nedorozumenia a iné situácie. Čo máme spoločné? Tak asi také charakterové asi nič, ale máme spoločného syna, pretože môj syn Damian Hugo si zahral môjho syna vo filme.

Nakrúcanie v tomto náročnom období so sebou prináša určite situácie, ktoré sa bežne nestávajú. Bolo pre Vás nakrúcanie niečím zásadné iné? Náročnejšie, alebo zábavnejšie?

Bolo, máte pravdu. Toto natáčanie bolo trojjazyčné (česko-slovensko-rumunské) a s touto produkciou som robila prvýkrát. Takže to bolo pre mňa celé nové a bola to veľmi príjemná skúsenosť. Aj čo sa tých kolegov zahraničných týka, tak to bolo veľmi príjemné. Stávali sa tam také vtipné situácie, že Tereza Kostková hovorí, že škoda, že ja tak plynule nehovorím po anglicky. Aj by som sa s tou Andreou tak porozprávala, keby tak rozprávala francúzsky… a ona to len započula a opýtala sa Parlez vous francais? A zrazu z toho začala taká francúzska konverzácia. Po ľudskej stránke sme si rozumeli a sme sa tak rýchlo na seba napojili a bolo to veľmi príjemné natáčanie.

zdroj foto: NUNEZ NFE, z komédie V lete ti poviem ako sa mám

Je niečo z nakrúcania také, ktoré zostane zážitkom na celý život?

Natáčanie so svojim synom, to mám skúsenosť a hlavne pamiatku na celý život. Ja som veľmi ocenila prostredie natáčania, bolo to na Liptove (liptovská obec Malé Borové, pozn. red.), s najkrajším výhľadom z tej chaty. Robili sme si tam srandu, že sú zaplatené kulisy, lebo tam srnky pobehovali… keď sme ráno prišli do maskérne, mali sme tam zimnú dovolenku, to bola taká nádherná scenéria, že to bol vážne nezabudnuteľný zážitok.

Aký žáner filmu je pre Vás ten, v ktorom sa cítite najlepšie?

Je pravda, že mňa vidieť v komédii je menej časté, než vidieť v nejakej dráme. A tá dráma mi je nejak tak v niečom bližšia. Našťastie v súkromnom živote nemám toľko drámy, takže chvalabohu je môj život taký jednoduchší, pokojnejší. Takže si drámu vyrábam aspoň v práci a áno, drámy sa mi lepšie hrajú.

Existuje šanca, že by sa raz základné trio S HUDBOU VESMÍRNOU objavilo v spoločnom filme? Vidíme Vás stále s úsmevom, humorom, originálnymi textami aj v dobrej nálade. Pri celej scéne videí už je to len krôčik k plnohodnotnému filmu.

S hudbou vesmírnou sa objavíme v jednom filme, len neviem, či ten film sa celkovo objaví na plátne. Neviem, v akom je to teraz štádiu, tou koronou sa to celé nejak posúva a brzdí. Ale tam sme si zahrali všetci traja. Mali sme sen niečo spoločné filmovo-muzikálové vymyslieť, ale to neviem, kedy a či by sa to vôbec zrealizovalo, ale je to viac ako stvorené na takýto formát. Uvidíme…

Na aké filmové miesto, kde ste sa počas kariéry ocitli, by ste sa chceli ešte vrátiť? Alebo, ak také je, na ktoré vôbec?

To je vtipné, že tie miesta, keď sa na nich druhýkrát ocitnem, tak mi hneď evokujú ten film. Čiže keď sa ocitnem v Prahe, tak hneď vidím Pirko. Keď sa ocitnem v Jarovciach, tak hneď viem, že sme tam natáčali Špínu. No proste takto s tými miestami mám tie zážitky a spomienky. Veľmi príjemné spomienky mám na Taliansko, na mesto Rieti. Tak tam, keby som sa znovu ocitla, tak si to hneď spojím s natáčaním, čo bolo veľmi príjemné, takže to Taliansko mi je také k srdcu blízke.

(pripravila Maťa)