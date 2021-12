Vychádza kniha SLOVENSKOpédia: spoznávanie zaujímavostí Slovenska

V portfóliu vydavateľstva SLOVART je viacero kníh venovaných Slovensku. Dá sa povedať, že si nájdu rôzne generácie čitateľa to svoje. Kniha, ktorá je určená najmä detskému a mladému čitateľovi a ponúkne všeobecný pohľad na Slovensko z rôznych uhlov pohľadu, bude vítaná vždy. Ako doplnok k poznávaniu učiva vlastivedy na škole, alebo len ako zdroj informácií a mnohých zaujímavostí, ktoré sa našej krajiny týkajú. Knižná novinka SLOVENSKOpédia má svoj názov nezameniteľný s inou knihou.

Jej autorkou je Andrea Kellö Žačoková a vďaka ilustráciám Zuzany Bartovej si drží svoj osobitý dizajn, jednoduchý, avšak stále schopný zachytiť objekty, miesta, tvary a ich detaily. Kniha mimoriadne pestrá na fakty v rôznych oblastiach prechádza geografiou, krajmi, obyvateľstvom, kultúrou, sviatkami, národnými parkmi, terénom cez živý svet, dejiny, až po slávne osobnosti v mnohých odvetviach.

Unikátna knižka pre vylepšenie obzorov

Mnohí z nás si dnes spomíname na detstvo a knihy, ktoré nám možno zmenili život. Alebo knihy, v ktorých sme objavili kľúčové zaujímavosti, ktoré sa s nami ťahajú do dospelosti. Táto kniha môže byť pokojne jednou z tých, na ktoré budú jej súčasní čitatelia o niekoľko rokov spomínať. V prvom rade preto, že je písaný zrozumiteľným jazykom, pútavo a nikdy nie pridlho. Každá informácia dokáže úspešne zaujať pozornosť.

Zaujme, odovzdá dôležitú informáciu a zároveň navodí pocit, aký poznáme pri pochopení nových súvislostí. Prichádza totiž s drobnými, ale kľúčovými informáciami. K jednotlivým osobnostiam prináša dôvod, pre ktorý človeka za osobnosť považujeme a spomína sa to podstatné. Vynálezy svetového významu sú v jednej publikácii s najkrajšími miestami Slovenska a po prečítaní tak máme naozaj pocit, že žijeme vo výnimočnej krajine. Toto kľúčové uvedomenie podčiarkne každá podobná kniha, hoci začať je ideálne práve touto. Dokonca aj dospelý čitateľ nachádza prekvapivé informácie, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalšie spoznávanie.

Výber prekvapivých zaujímavostí:

Zo Slovenska pochádzajú plemená koní Slovenský plnokrvník a Norík muránsky, či plemená psov tatranský durič, hrubosrstý stavač, slovenský kopov, slovenský čuvač, či československý ovčiak. Máme dokonca aj vlastné plemeno kravy, kozy, sliepok, či ošípaných.

Knižka ponúka krásny prehľad slovenských pohorí, ich najvyšších vrchov a do toho je zamiešaných taktiež niekoľko zaujímavostí.

Spoznávame kúpeľné mestá, vodstvo a podrobnosti o riekach, jazerách, gejzíroch ako aj rôzne pohľady do dejín a pôvodných kultúr.

Časť venovaná živej prírode nezabúda aj na ohrozené druhy a invazívne druhy živočíchov na Slovensku.

Že môžu byť zaujímavé aj bežné mosty? Máme ich niekoľko, ktoré možno považovať za zaujímavé.

Autorka prechádza Slovenskom a prináša zmienky o mnohých kuriozitách, ojedinelých stavbách, banských dielach, technológiách a je zaujímavou inšpiráciou pre vlastné plánovanie výletov. Hlavnou vlastnosťou knihy je prílev mnohých informácií, ktoré čitateľ nachádza za veľmi krátky čas.

Čisto teoreticky: Mať v hlave túto knihu na základnej škole môže pokojne rozhodiť učiteľa, aj školské hodnotiace tabuľky. Je však vhodným zdrojom informácií pre žiaka základnej školy, ktorý túži excelovať v znalostiach o Slovensku.

Kniha SLOVENSKOpédia

Kniha SLOVENSKOpédia je v každom prípade krásnym dielom schopným zaujať návalom informácií a zaujímavostí. Je mnoho uhlov, ktorými na našu krajinu prihliada. Časti venované krajine, prírode, dejinám, umeniu, aj kultúre sú doplnené vedou a technikou. Oblasťami, ktoré si možno bežne nespájame so Slovenskom, no je správne pripomínať si úspechy aj v tejto oblasti. Sieň slávy, ako časť venovaná osobnostiam, nám dáva jasnú informáciu, že osobností máme a mali sme viac než len tie, ktoré sa spomínajú v médiách. SLOVENSKOpédia je 96 stranovou knihou väčšieho formátu v tvrdej väzbe. Kniha určená pre čitateľa od 10+ rokov môže byť skvelým darčekom pre chlapca, pre dievča, pre kohokoľvek so záujmom o Slovensko. Ba dokonca je ideálna pre dospelého čitateľa, ktorý nemá trpezlivosť na rozsiahle texty a považuje sa za „stručného a nenáročného“ spoznávača Slovenska.