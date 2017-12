Recenzia: Dystopický triler 7 SESTIER z post-dystopického sveta - ZN.SK

V týchto dňoch prichádza aj do slovenských kín strhujúci dystopický triler od režiséra Tommy Wirkola, ktorý na medzinárodnom festivale v juhokórejskom Bucheone získal cenu za najlepšiu réžiu. Scenárista Max Botkin prišiel s konceptom filmu už v roku 2001, vtedy však boli súrodenci vo filme muži. Keď sa potom do projektu zapojil režisér Tommy Wirkola, napadlo mu, že urobiť zo súrodencov ženy, by film zdynamizovalo. Tak vznikol film 7 SESTIER, ktorý sa začal točiť na jeseň v roku 2015 v Rumunsku.

Niečo z deja…

Dej trileru sa odohráva v roku 2073 v post-dystopickom svete, ktorý trpí katastrofálnym stavom životného prostredia, preľudnením planéty a nedostatkom základných surovín. Aby ľudská rasa prežila, je obyvateľstvo donútené žíť v orwellovskej spoločnosti, v ktorej je uzákonená prísna politika jedného dieťaťa. Úrad pre prideľovanie detí nariaďuje, že každej rodine, ktorá má viac ako jedného potomka, deti odoberú a kryonicky zmrazia dovtedy, kým ich planéta Zem bude opäť schopná uživiť. Sedem jednovaječných sestier (Noomi Rapace) sa preto musí skrývať pred Úradom pre prideľovanie detí. Na čele tejto inštitúcie stojí Nicolette Cayman (Glenn Glose), ktorá v krajine zaviedla prísny režim plánovania pôrodnosti. Sestry však tento systém okabátia tým, že si medzi sebou navzájom striedajú identitu menom Karen Settman, ktoré je meno ich matky. Sestry vychoval dedko (Willem Dafoe) a dal každej meno podľa dni v týždni. Každá z nich môže vychádzať z domu pod spoločnou identitou len raz v týždni, a to v konkrétny deň. To však len dovtedy, kým sa jedného dňa Pondelok nevráti domov…

Herečka siedmich tvári

Keď sa Noomi Rapace rozhodla pre neľahkú úlohu stvárniť vo filme sedem sestier Settmanových, prijala výzvu, ktorá by iste odradila veľa jej hereckých kolegov. Rapace však k príležitosti naopak pristúpila s povestnou energiou a zaujatím. Rapace cítila, ako by do osobností sestier „mohla vkĺznuť a vykĺznuť a vedieť sa vcítiť do každej z nich. Ako sama zhodnotila, dobre im rozumela. Uvedomila si, že v rôznych obdobiach svojho vlastného života bola každou z nich. Každá zo sestier má síce len jemne načrtnutý základný charakter, ale navzájom sú od seba celkom dobre rozlíšiteľné. Ich interakcie navyše pôsobia hodnoverne a živo. Noomi podala skvelý a obdivuhodný herecký výkon, za ktorý by sa žiadna jej kolegyňa nemusela hanbiť.

Akčné scénky nesmú chýbať

Triler sa dá pochváliť aj po akčnej stránke. Je jasné, že má blízko k bežným súčasným akčným filmom. Súboje nevynikajú prepracovanou choreografiou, skôr sa držia pri zemi, ale sú celkom intenzívne, slušne natočené a aj obstojne drsné. Keďže sa film odohráva v budúcnosti nechýba ani previazanie zo sci-fi prvkami. Žiadna akčná scéna skutočne nevyniká, ale behom akcie sa je vždy na čo pozerať a stále sa niečo deje. Scénky sa budú páčiť ľuďom, ktorí majú radi striekanie krvi.

Film 7 SESTIER prináša do slovenských kín Bontonfilm od 30.11.2017.