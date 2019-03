Prečo sa lámu nechty? Zbystrite pozornosť a skúste toto... Zaujímavosti

Hovorí sa, že nechty sú oknom do nášho zdravia. A to nie nadarmo. Ak sa lámu len z času na čas, nejde o nič vážne. Ak vás však tento problém trápi dlhodobo, mali by ste ho čím skôr začať riešiť. Nechty sa samozrejme musia udržiavať pekné a zdravé počas celého roka. Nikto sa pri podaní ruky nechce pozerať na polámané a zožltnuté nechty. Riešením nie je zakryť ich farbu lakom.

Nechty plné keratínu

Nechty sú zložené z vrstiev proteínu, nazývaného keratín. Zdravé nechty sú stále pevné a hladké, majú rovnomerné zafarbenie bez škvŕn. Lámavé, krehké nechty sú oslabené, preto sa nám často lámu, štiepia alebo odlupujú.

Dodajte telu železo

Ak nedostatok živín spôsobuje nepríjemnú lámavosť nechtov. Väčšinou je dôvodom nedostatok železa. Ľudia s nedostatkom železa alebo anémiou majú vyššiu pravdepodobnosť lámavých nechtov. Slabšie nechty sú tiež znamením nedostatku zinku, vitamínu C a vitamínov skupiny B.

Aké ochorenia môžu signalizovať lámavé nechty?

poruchy činnosti štítnej žľazy tzv hypertyreózy

poruchy, ktoré ovplyvňujú množstvo kyslíka v krvi (srdcové problémy a ochorenia pľúc, rakovina, infekcia)

ochorenia obličiek, pečene alebo tráviaceho systému

Existuje tiež tzv. subjunktívny melanóm, ktorý sa zvyčajne prejaví ako tmavý pás po dĺžke nechtu. Tmavnutie kožky okolo nechta, môže byť známkou agresívneho melanómu. Okamžite vyhľadajte lekára!

Kedy navštíviť lekára?

pri výraznom stenčení alebo zhrubnutí nechtov

ak máte bolesť alebo opuch v okolí nechtov

pri zmeny farby nechtov

pri zmene tvaru nechtov

ak sa nechty oddeľujú od pokožky

ak spozorujete krvácanie okolo nechtov

Zákerná chémia

Nechty a tiež celková pokožka rúk veľmi ťažko znášajú agresívne čistiace prostriedky. Tie sú nepriateľmi našej pokožky. Veľmi radi ju vysúšajú ju spôsobujú stvrdnutie okolia nechtového lôžka. Odporúča sa chrániť si ruky gumenými rukavicami.

Pomôžte svojim nechtom včas!

A ako je možné lámaniu nechtov predchádzať? V prvom rade pestrým stravovaním, pretože práve toto je najčastejšia bežná príčina ich horšieho stavu. Do svojej stravy zaradťe čerstvé ovocie, zeleninu a potraviny bohaté na vitamíny B, C, D, H, železo, pyridoxín, vápnik a aminokyseliny. Tak isto by ste mali pravidelne prijímať strukoviny, červené mäso, celozrné výrobky, mliečne výrobky, syry, orechy, kvasnice a rybí tuk, ktorý má priaznivý dopad na celkový organizmus. Zároveň vyskúšajte rôzne vyživujúce krémy a posilňujúce gély s obsahom vitamínov a ďalších látok.