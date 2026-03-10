ZOOTROPOLIS 2 premiérovo na Disney+ už od 11. marca 2026

Máme radi Zootropolis. Kto by nemal? Milý príbeh z ríše zvierat, s krimi zápletkou ako bonusom. Milý humor, animák o predsudkoch… ale aj pestrosti, akú predstavujú zvieracie druhy. Aj ich rýchlosť, pomalosť, výrečnosť, sila…
Fanúšikovia Judy Hoppsovej a Nicka Wildea sa po rokoch konečne dočkali. ZOOTROPOLIS 2 je pokračovanie spomínaného veľkého animovaného hitu od Walt Disney Animation Studios a znovu nás vracia do moderného zvieracieho veľkomesta, kde sa mieša humor, zápletka, akcia aj milé medziľudské… teda vlastne medzizvieracie momenty. Film mal kinopremiéru 26. novembra 2025 a na Disney+ pribudne 11. marca 2026, takže po úspechu v kinách sa dostáva po pár mesiacoch aj k publiku doma.
O čom je ZOOTROPOLIS 2?
V druhom filme sú Judy a Nick stále v centre diania, no tentoraz sa zamotajú do novej veľkej záhady. Dej naberie obrátky, keď do Zootropolisu dorazí Gary De’Snake a otočí mesto hore nohami. Had totiž v Zootropolise nebol celé roky… a teraz jeden dorazil.
Judy a Nick sa vydávajú po stope prípadu, ktorý ich zavedie do nových a nečakaných častí mesta. bude to znova osvedčená dvojka, ktorá má svoj štýl rozhodovania, práce, svoje skúsenosti… Nejde len o to, že mesto je plné zvieracích postavičiek so svojim vzhľadom a spôsobmi života, je tiež drobných gagov a vizuálnych detailov. Táto séria funguje aj preto, že Judy a Nick nie sú len efektná dvojica z animáku. Máme ju radi.
Kto za filmom stojí?
Za filmom stojí Walt Disney Animation Studios. Film napísal a režíroval Jared Bush, spolu-režisérom je Byron Howard a producentkou je Yvett Merino. Tím, ktorý je s touto značkou úzko spätý. Hlas Judy v anglickom origináli opäť prepožičala Ginnifer Goodwin, Nicka znovu nahovoril Jason Bateman a medzi výrazné mená v obsadení patrí aj Ke Huy Quan. Na Slovensku máme parádny dabing v slovenčine, vďaka čomu je rozprávka jedna z top aj u nás.
Pre fanúšika Disneyho je dôležité aj to, že nejde o pokračovanie vytvorené len preto, aby existovalo. Už z oficiálnych vyjadrení Disney je zrejmé, že film bol veľkou udalosťou štúdia. Spoločnosť ho označila za jednu z najväčších animovaných udalostí roka 2025 a film sa po uvedení stal mimoriadne silným kasovým hitom. Disney uvádza, že Zootopia 2 / Zootropolis 2 sa stala najvýnosnejším animovaným filmom asociácie Motion Picture Association všetkých čias a zároveň jedným z najväčších titulov roka 2025. To samo osebe veľa napovedá o tom, ako silnú značku Disney v tejto sérii má.
Kiná film privítali 26. novembra 2025 a v britskom či európskom prostredí sa používa názov Zootropolis 2, zatiaľ čo v USA a v mnohých oficiálnych materiáloch figuruje ako Zootopia 2. Pre diváka ide o ten istý film, iba s regionálne odlišným názvom značky. Na Disney+ pribudne 11. marca 2026, čo je už oficiálne potvrdený termín na stránkach Disney+.