Neobmedzená rýchlosť na nemeckých diaľniciach. Aká je však pravda?

Celý internet rád opakovane tvrdí, že v Nemecku neexistuje obmedzenie maximálnej rýchlosti na diaľniciach a tvrdia to neraz práve ľudia, ktorí nikdy v Nemecku neboli. Nejeden komentár, ktorý sa týka rýchlosti na diaľnici spomenie, ako by potreboval preukázať svoj prehľad a znalosti, že na Bundesautobahn v Nemecku platí neobmedzená rýchlosť. Táto formulácia je však zjednodušením a teda nie je tak úplne pravdou. V skutočnosti ide o kombináciu úsekov bez pevne stanovenej maximálnej rýchlosti, úsekov s odporúčanou (“advisory”) rýchlosťou a úsekov s reálnymi značkami obmedzenia rýchlosti. Čiže ako to je s tým rýchlostným limitom?
Kedy a kde platí obmedzenie rýchlosti
Na veľkej časti siete autobahn neexistuje zvislá značka s konkrétnou maximálnou rýchlosťou pre osobné vozidlá. V týchto úsekoch platí odporúčaná rýchlosť (“Richtgeschwindigkeit”) 130 km/h – jazda nad túto rýchlosť teda nie je automaticky nezákonná, ale vodič nesie väčšiu mieru zodpovednosti. To sa zásadne líši od toho, čo sa nám prezentuje od „znalých“.
Konkrétne údaje hovoria nasledovne: podľa odhadu v roku 2015 malo približne 70,4 % siete úseky s iba odporúčanou rýchlosťou, cca 23,4 % malo trvalo stanovenú maximálnu rýchlosť a približne 6,2 % premenné alebo dočasné limity. Iné zdroje uvádzajú, že len asi jedna osmina siete je skutočne “bez limitu”. greenflag.com
Ako vyzerá odporúčaná rýchlosť a právne dôsledky?
V úseku bez limitej značky je odporúčaná rýchlosť 130 km/h. Ak vodič jazdí vyššou rýchlosťou a dôjde k nehode alebo spornému prípadu, môže byť čiastočne zodpovedný za „zvýšené prevádzkové riziko“ („erhöhte Betriebsgefahr“) – teda vyššia rýchlosť znamená vyššiu mieru zodpovednosti. Čiže aj vyššie dôsledky, vyššiu pokutu, vyšší trest.
Prečo Nemecko nemá všeobecný limit na celej sieti
Existuje viacero dôvodov:
- Kultúrny a ekonomický: sieť autobahn, automobilový priemysel v Nemecku, tradícia vysokorýchlostných vozidiel a voľnej jazdy. Ak je voľná cesta a jazda nepredstavuje riziká pre vozidlo, šoféra a iných účastníkov premávky, prekročenie 130 km/h sa javí ako prirodzená reakcia vodiča.
- Politický: návrhy na zavedenie všeobecného limitu (napr. 130 km/h) boli v parlamente opakovane odmietnuté.
- Praktický: rozsiahla sieť, vysoké stavebné a technické štandardy, riadenie premávky a značky podľa podmienok (počasie, dopravná situácia) umožňujú flexibilitu.
Čo by mal vedieť vodič – praktické rady
- Sledujte značenie: ak sa objaví zvislá značka s maximálnou rýchlosťou (napr. 120 km/h, 100 km/h) alebo premenné svetelné značky, tieto sú záväzné.
- Ak nie je značka: môžete technicky jazdiť vyššie než 130 km/h, ale vaše riziko narastá – musíte prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky, premávke, počasiu. Zároveň ostatným účastníkom.
- Na úsekoch bez limitu je vhodné: pohybovať sa v pravom (pomalejšom) pruhu, pravý jazdný pruh udržiavajte, ľavý slúži len na predbiehanie. To isté platí aj u nás. Aj napriek tomu sa ustavične nájdu tí, ktorí bezdôvodne jazdia v strednom, alebo pravom pruhu, hoci nikoho nemajú v ľavom. Skrátka nepochopiteľné u nás, rovnako v Nemecku. Najmä je to risk pre situácie, kedy naozaj ide vozidlo rýchlo a spolieha sa na základné pravidlo jazdy v pravom pruhu, kým ono obieha v ľavom.
- Profesionálni vodiči, ťahače, vozidlá s prívesom: platia často sprísnené limity, nezávisle od toho, čo platí pre osobné vozidlá. Čiže neohraničený rýchlostný limit na daných úsekoch sa týka len osobných vozidiel.
Je pravda, že na značnej časti diaľnic v Nemecku neexistuje pevne stanovená maximálna rýchlosť pre osobné vozidlá. Avšak to neznamená, že vodiči môžu jazdiť „bez hraníc“ bez rizika. Odporúčaná rýchlosť 130 km/h, značenia s limitmi, právna zodpovednosť a premenné podmienky znamenajú, že voľba rýchlosti zostáva výrazne na vodičovi – s vedomím, že ak sa situácia zmení, môžu niesť následky. Ak teda počujete frázu „neobmedzená rýchlosť v Nemecku“, kontext je dôležitý: kde a za akých podmienok táto výnimka platí. A mimochodom, diaľnica v Nemecku aj na tých neobmedzených úsekoch nie je určená pre športové superšporty, kde samotný prelet okolo iných vodičov znamená vysoké ohrozenie životov na ceste a rozsiahle škody. Nemýľme si tak extrém a čistú frajerinu s reálnou potrebou rýchlejšej prepravy a plným uvedomením si zodpovednosti a opatrnosti.