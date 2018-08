Prečo muži uprednostňujú modrú farbu a ženy červenú? - ZN.SK

Svet je plný farieb, tónov teplých aj studených odtieňov. Rozmýšľali ste však niekedy nad tým, prečo je modrá považovaná za farbu mužskú a červená za farbu ženskú? Je to tak už od nepamäti, že aj niektoré symboly sú označované modrou, ak sú pre mužov a červená ak sú pre ženy.

Aj keď súčasný človek bude namietať, že má rád inú farbu ako niektorú zo základnej stupnice, počítame v tomto prípade s tisícročiami vývoja ľudstva a tým, čo máme vrodené geneticky. Taktiež červené sako u muža je vnímané zvláštne, kým modré berieme ako samozrejmosť. Aj červená kabelka a kabát žene pristane neraz viac a skôr ju zvolí, ako modrú, pre ktorú musí byť nejaký dôvod.

Mužská farba je modrá, ženská červená

Vedecké teórie sa pri vysvetlení inklinovaniu mužov k modrej farbe prikláňajú k vysvetleniu pochádzajúceho z praveku. Pračlovek, predchodca človeka, schopný rozoznávať farebné odtiene, vníma modrú inak, ako psy a šelmy. Modrá mala v sebe kombinovať niekoľko slovných spojení a symbolov.

Rovnako tak na akademickej pôde kulturologických a antropologických vedných odborov je už dnes zaužívaná teória a vysvetlenie uprednostňovania a vzťahu ku farbám.

Modrá farba:

Jasná modrá obloha znamenala dobrý lov, dobrú viditeľnosť. Povinnosť mužov bola obstarávať potravu, lov. Vykonávať náročné práce, ktoré neboli vo vnútri. Museli sa pohybovať vonku a modrá farba sa tak musela viazať s dobrými podmienkami. Sivá obloha znamenala riziká, prírodný nepokoj, vietor. Biela obloha záveje, nepriechodnosť, sneh, ľad, ťažšie obstaranie potravy. Niet sa čomu diviť, že za dávnych dôb musel ľudský predchodca milovať modrú jasnú oblohu. Z pochopiteľných dôvodov si jasné počasie a nebesá, ku ktorým zhliadal oveľa častejšie ako človek dnešný, s pohľadom upreným do mobilu, pospájal a miluje svojim spôsobom modrú farbu dodnes. Modrá je dobrá, hlásalo kedysi marketingové heslo, no len využilo to, čo marketingovým špecialistom pripadalo celkom prirodzené.

Červená farba:

Červená farba sa viaže opäť do dôb dávnej minulosti, keď úlohou žien bola starostlivosť o potomstvo. Nech boli muži akokoľvek drsní, vždy si uvedomovali, že ženy sú jemnejšie, so svojimi deťmi zaobchádzajú s väčšou opatrnosťou. Ovešané ratolesťami nemohli vykonávať náročné práce. Čas venovali obstarávaniu potravy, ale taktiež potomstvu hľadali bobule. Každá zrelá bobuľa, rôzne druhy ovocia, ktoré získali červenú farbu, boli pokladané za zrelé. Nájsť červené zrelé plody znamenalo získať potravu a aj nasýtiť viac ako len seba. To všetko je určitý úspech, ktorý musel viesť k asociácii farby ako takej. U súčasných žien badať vzťah k ružovej, ktorá je rovnako ako ony, len jemnejším odtieňom farby života, ako môžeme prenesene červenú farbu nazvať vďaka nositeľke krvi.