0 eur bankovka v Bardejovských kúpeľoch a Alžbetínsky deň - ZN.SK

Euro suvenírovú bankovku s nulovou hodnotou, nápisom BARDEJOVSKÉ KÚPELE a portrétom rakúskej cisárovnej Alžbety (zvanej Sisi), si budú môcť kúpiť od soboty 18.8.2018 od 10.00 hod., návštevníci Bardejovských kúpeľov. Cena jednej bankovky je 3 eurá a bude ich vydávať bankomat umiestnený na kúpeľnej kolonáde. Vhadzovať sa môžu iba mince v hodnote 1 a 2 eur. Maximálny počet kúpených kusov na jednu osobu je limitovaný 15 kusmi bankoviek. Predaj bude pokračovať aj v nedeľu 19.8.2018 počas 15. ročníka ALŽBETÍNSKEHO DŇA, pri príležitosti ktorého sa tento suvenír dáva do obehu. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

V tlačovej správe Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Bardejov s názvom BARDEJOVSKÉ KÚPELE oslávia 15. ročník Alžbetínskeho dňa aj suvenírovou bankovkou, sa pri tejto príležitosti uvádza: ,,V Bardejovských kúpeľoch sa tento rok bude konať už 15. ročník Alžbetínskeho dňa. Je to pamätný deň kedy si v kúpeľoch pripomínajú významnú návštevu cisárovnej Alžbety, známej ako Sisi… Pri tejto príležitosti bude uvedená do predaja suvenírová bankovka, ktorá poteší nielen zberateľov, ale aj návštevníkov kúpeľov. Ide o jedinečný a lákavý suvenír a po úspešnom vydaní motívu mesta BARDEJOV, budú mať svoju suvenírovú bankovku aj BARDEJOVSKÉ KÚPELE.

Na euro suvenírovej bankovke je v pozadí zobrazená historická dominanta kúpeľov, hotel Astória, v popredí ktorého je motív cisárovnej Alžbety, ktorý pochádza z portrétu, ktorý je možné vidieť aj v samotných kúpeľoch. Návštevníci a zberatelia si budú môcť tento suvenír zakúpiť v cene 3,- € a jej predaj sa začne už o deň skôr pred samotným Alžbetínskym dňom, teda 18.8.2018 od 10:00 hod na kolonáde. Predaj bude pokračovať aj počas Alžbetínskeho dňa, 19.8.2018 od 10.00 hod na kolonáde, ako aj denne od 10.00 – 18.00 hod v obchodíku Suveníry Alžbetka, na kolonáde – až do vypredania.“

Podľa tlačovej správy koncept na podporu turizmu a propagáciu zaujímavých turistických lokalít pochádza z Francúzska, kde sa od roku 2015, keď bol vytvorený, teší veľkému záujmu. Jeho vydávanie sa veľmi rýchlo rozšírilo aj do iných krajín Európy a v roku 2018 sa do tohto konceptu zapojilo aj Slovensko. 0 euro souvenir je vyrobený zo 100-percentne bavlneného papiera, ktorý sa používa na výrobu pravých eurobankoviek. Od tých sa odlišuje jedine tým, že nie je určený na platenie. Inak je po všetkých stránkach identický ako pravé euro bankovky, vrátane množstva ochranných prvkov ako je vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, dotyková zóna pre nevidiacich a mnoho iných. Každý 0 euro souvenir je jedinečný vďaka individuálnemu číslu tak, ako je to pri bankovkách, ktorými platíme. Veľkosťou je ako súčasná 20 euro bankovka a farebnosťou pripomína bankovku hodnoty 500 euro.

ALŽBETÍNSKY DEŇ je jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských kúpeľoch. Spomienková slávnosť začne v nedeľu 19. augusta 2018 o 14.30 hod. pri pamätníku cisárovnej. Kúpele pozývajú všetkých dospelých aj s deťmi na túto obľúbenú akciu, počas ktorej dostanú možnosť pozdraviť cisárovnú Alžbetu (Sisi) a jej manžela Františka Jozefa (Franza Jozefa) I. Vychutnajte si aj vy atmosféru a noblesu rakúsko-uhorskej monarchie a odfotografujte sa s predstaviteľmi vládnucej habsburskej monarchie. Sisi a František Jozef sa budú prechádzať po areáli kúpeľov na pripomienku návštevy Sisi v Bardejovských Kúpeľoch v roku 1895. Cisárovná Bardejovské Kúpele naozaj navštívila a strávila tu tri týždne. Sisi sem prišla ako päťdesiatosemročná 1. júla 1895 a zotrvala tu do 22. júla.

Začiatok ALŽBETÍNSKEHO DŇA je plánovaný o 14.30 hod. a hlavná časť programu potrvá do 17.00. Spomienková slávnosť začne historickým sprievodom cisárovnej Alžbety s manželom cisárom Františkom Jozefom po areáli Bardejovských kúpeľov, o 15:00 hod. zaznejú v Kúpeľnej kolonáde slávnostné fanfáry a uvítacia reč zástupcu kúpeľov. O 15.15 hod. nasleduje položenie kvetov k pomníku Alžbety a prednes slávnostnej básne. O 15:30 návštevníci uvidia dobovú scénku a dobový tanec. Slávnosť zakončí koncert orchestra na Kúpeľnej kolonáde. K dispozícii na zakúpenie sú na recepcii liečebného domu Alžbeta aj spomienkové predmety na cisárovnú. Sprievodnou akciou je aj výstava fotografií pri príležitosti pobytu kráľovnej Alžbety v priestoroch Kúpeľnej kolonády. Návštevníci sú pozvaní aj do Muzeálneho apartmánu Sisi v historickom hoteli ALŽBETA v čase 16:00 – 18:00. Absolvujú tam prehliadku za účasti sprievodcu a krátke priblíženie života cisárovnej Sisi.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk

Foto bankovky:https://www.eurosouvenir.sk/aktuality/bardejovske-kupele.html