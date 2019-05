Na dne Mariánskej priekopy našiel nové druhy aj plastový odpad - ZN.SK

Najhlbšie miesto na celej našej planéte je Mariánska priekopa. Americký bádateľ Victor Vescovo je len štvrtý človek, ktorý dosiahol dno Mariánskej priekopy v špeciálne upravenej ponorke. Sám sa vydal do hĺbky 10 927 metrov, pričom cesta mu trvala viac ako štyri hodiny a aj na samotnom dne pobudol štyri hodiny. Prekonal tak doterajší rekord režiséra Jamesa Camerona z roku 2012. Aj on sa vydal k najhlbšiemu miestu priekopy známemu ako Challenger Deep. Nazvali ho podľa lodi Challenger II., ktorá ho ako prvá zdokumentovala prístrojmi ešte v roku 1951.

Nové živočísne druhy aj plastový odpad

Naskytol pohľad na jemnú bahnitú usadeninu, ktorá tvorila dno priekopy na miestach, kde pristál. No aj toto zdanlivo nehostinné miesto je domovom mnohých živočíšnych druhov. Pocitovo je niečo také možné prirovnať k pristátiu na Mesiaci. Na mieste objavil niekoľko živočíšnych druhov, niektoré s rospoznateľnými očami. Aj jeho videozábery tak pomôžu zoológom aspoň vizuálne určiť a zaznamenať tieto nové poznatky. O to viac smutnejšie je, že za pár hodín dokázal Vescovo na dne nájsť aj plastový odpad, igelitové vrecká a rôzne úlomky. Odpad si tak našiel cestu už aj do najhlbšieho miesta na svete.



Video sa objavilo na Discovery channel. Samotný autor pritom spolu s ostatnými členmi výpravy verí, že aj fakt nálezu ľudskej bezohľadnosti k životnému prostrediu pomôže upozorniť na vážny problém, ktorý tu máme.

Priekopníci na dne Mariánskej priekopy:

23. januára, Don Walsh a Jacques Piccard, 10 863 metrov

25. marca 2012, James Cameron (režisér a dokumentarista), 10 898 m

28. apríla až 7. mája 2019 (séria ponorov): Victor Vesco, 10 927 m