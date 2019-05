Recenzia knižnej novinky Herbár alebo príroda vo vašej kuchyni - ZN.SK

Herbár, knižný žáner, ktorý sa nám spája s babičkami a knihami s ručne maľovanými obrázkami, dokáže zaujať aj v roku 2019. Vo vydavateľstve Fortuna Libri vyšla kniha, ktorá zaujme už na prvé poťažkanie a listovanie. Herbár alebo príroda vo vašej kuchyni, ako znie jej názov, nadchne svojimi 324 stranami a obsahom. Popisuje 99 rastlín, ktoré spomínajú staré herbáre. Veď práve aj ich múdrosti si táto knižka prepožičala.

Mnohí z nás si pamätáme starých rodičov a ďalšie generácie, ako listujú v múdrych knihách a porovnávajú bylinky. Iní možno nevyrastali so staršou generáciou, ale ani o nich nemožno pochybovať, že by ich knižná novinka nemohla osloviť. O tom, e v tomto prípade hovoríme o neobyčajnom herbáre, svedčia vnútornej strany.

Ilustrované aj textovo bohaté

Od herbára sa očakávajú základné funkcie. Pomôžu rozoznávať rastliny, prinášajú informácie o liečivých účinkoch a varujú, pokiaľ by sme mohli ľahko niečo prehnať. Využitie v kuchyni, využitie v ľudovej medicíne, alebo pri relaxácii, je určitou samozrejmosťou. To, čo nás oslovilo na tejto knihe najviac je však prekvapivo viacero zaujímavostí a zmienok z minulosti. Rôzne historické publikácie zo 16. až 19. storočia až do súčasnosti sa tiež vyjadrovali k daným bylinkám. V herbári sa tak objavujú výňatky názorov na liečivé účinky Dokonca v nezmenenej originálnej podobe starej češtiny, alebo starého slovenského vyjadrovania. Názvy, ktoré už nemôžeme poznať sú však preložené aj do súčasného pochopiteľného jazyka.

Že sa vám ilustrácie podobajú na staré herbáre? Niečo na tom bude, že knižka neobsahuje súčasné kresby a moderné grafiky. Skladá sa totiž z ilustrácií zo 16. až 19. storočia. Nie všade si ihneď vybavíme danú rastlinu, no kresby herbárov už v tej dobe šli na to veľmi dobre. V rámci čo najlepšej identifikácie totiž uvádzajú všetky časti rastliny, podľa ktorej ju možno rozoznávať. Kvety, nažky, stonky, byle, korene…

Možno ste doteraz nemali ani poňatia nič o tom, ako sa užívali bylinky a ako fungovalo ľudové liečiteľstvo. Je tak prekvapením zistenie, aký veľký význam sa v minulosti pripisoval červenému vínu. Zdá sa, že stredoveké liečiteľské publikácie odporúčali bylinky vo víne veľmi často.

Inšpiratívna

Kniha je inšpiratívnou. Opätovne odhaľuje zaujímavé fakty o koreňoch, plodoch rastlín, kôry, ale aj rôznych nažkách, ktoré sa dajú používať aj v gastronómií. Rastliny, ktoré poznáme z bežného navštevovanie prírody, jazier, okolí riek a podobne, môžu nájsť celkom nový význam. Už nemusia byť neznámou rastlinou. Knižka je tak skvelým nástrojom pre návštevníkov prírody. Bez preháňania. Obsah je totiž písaný spôsobom, ktorý si dokáže čitateľa získať. Pod nadpisy rovno rozdeľujú text, ktorý sa venuje významu a zaujímavostiam danej rastliny. Alebo sa bez zdržiavania ihneď dostanete k časti, ktorá je venovaná liečivým účinkom a spracovaniu rastliny.

Nechýba informácia o liečivých vlastnostiach, indikácii, spracovaní za účelom liečenia a získavania liečivých vlastností. Samostatný rámček približuje niektorý z najznámejších spôsobov spracovania. Celkom na záver sa pri každej rastlinke objavuje niekoľko receptov. Ide pritom o reálne recepty na omáčky, polievky a plnohodnotné jedlá. Kniha pritom nezabúda aj na dôležité upozornenia, obmedzenia dávkovania a hrozby pre citlivých ľudí, pacientov na konkrétne problémy.

Kniha Herbár alebo príroda vo vašej kuchyni

Herbár už vo svojom celom názve prezrádza, že jej zameranie na liečivé účinky a kuchyňu má svoj dôvod a dôležitý podiel v celom obsahu. Do knihy boli zaradené aj rastliny, ktoré slúžili na obživu v časoch núdze. Knižka zaujme faktami a zaujímavosťami, s akými sa bežne nestretávame a dáva mnohým rastlinám ďalší rozmer. Jej autorkou je Jaroslava Bednářová.

Veľkosťou medzi A4 a A5 s tematicky plne ilustrovanou obálkou jej chrbát medzi ostatnými knihami vyniká najmä svojim výrazným nápisom. Herbár sa jednoducho neskryje. Vo vnútri poteší náročných, menej náročných, aj ľudí prahnúcich po zaujímavostiach. Ide o knižnú novinkou s ktorou sa postupne zoznamujú kníhkupectvá na celom Slovensku. Slovenské vydanie vyšlo v apríli 2019, čiže ide o novinku. Je prekladom českého originálu, ktorý vyšiel minulý rok.

My sme sa ku knihe mali možnosť dostať práve vďaka jej vydavateľstvu, Fortuna Libri a želáme jej, nech si nájde čo najviac priaznivcov vo všetkých kútoch Slovenska.

Odkaz na oficiálne stránky vydavateľa: https://www.fortunalibri.sk