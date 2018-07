Laserová operácia očí a leto. Alebo kedy je najvhodnejší čas na zákrok?

Refrakčné operácie očí, pri ktorých lekári pomocou laseru odstraňujú prebytočné dioptrie, sa zaslúžene tešia čoraz väčšej popularite. Stále viac a viac pacientov sa chce zbaviť dioptrických okuliarov či kontaktných šošoviek.

Vďaka moderným zákrokom sa laserová operácia očí vykonáva ambulantne a celkom bezbolestne. Navyše sa výrazne znižuje doba rekonvalescencie. Aj vďaka tomu si záujemcovia o ostré videnie môžu zákrok naplánovať v podstate na akúkoľvek ročnú dobu. A pokojne aj v letných mesiacoch.

Leto nie je problém

Mnohí pacienti si vo všeobecnosti myslia, že pri plánovaní laserovej operácie očí by sa mali vyhnúť práve letnému obdobiu. V tom ich utvrdzuje najmä strach, že po operácii očí nebudú môcť ísť na dovolenku či chodiť v lete do prírody. Pritom to vôbec nie je nutné. Súčasné operačné metódy sú už tak šetrné, že sa pacient môže takmer okamžite vrátiť do aktívneho života.

Laserová operácia očí sa dá podstúpiť prakticky kedykoľvek. Pre takýto typ zákroku neexistuje lepšie alebo horšie ročné obdobie.

U alergikov je to iné

Inak je tomu v prípade pacientov, ktorí trpia niektorým druhom alergie, s ktorým sa spájajú očné ťažkosti, ako je svrbenie, rezanie či pálenie očí. Tým sa neodporúča podstúpiť laserovú operáciu očí v čase, keď ich tieto problémy trápia, teda počas sezónnych alergií na peľ, trávy a podobne.

Čo ešte zvážiť pri výbere dátumu?

Pri výbere dátumu zákroku zvážte aj svoje zamestnanie, koníčky, ako aj plánovanú dovolenku. Po operácii by ste sa totiž mali istú dobu kvôli možnej infekcii vyhýbať verejným bazénom a saunám. Taktiež sa vyhýbať pobytu v extrémne prašnom prostredí, takže výlet do púšte počas dovolenky by nebol dobrý nápad.