BOJNICE vydajú naraz 2 suvenírové euro bankovky, pre Zámok aj ZOO - ZN.SK

Nový zberateľský fenomén, ktorý na Slovensku spôsobil doslova ošiaľ si to namieril aj do Bojníc, ktoré ponúkajú hneď dve TOP turistické destinácie Slovenska. Najkrajší zámok a Národnú ZOO. Obidve pamiatky patria medzi najnavštevovanejšie lokality na Slovensku a preto si určite zaslúžia byť obidve zvečnené aj na takomto suveníre. Oproti minulým vydaniam sa nič nezmenilo. Nápor na zamestnancov ZOO aj zámku je už pred samotným spustením predaja enormný.

Pre Bojnice sú vydané dva samostatné motívy. Jeden zobrazujúci BOJNICKÝ ZÁMOK a druhý s motívom zvierat, ktoré sa nachádzajú v NÁRODNEJ ZOO BOJNICE (slon africký, tukan žltohrdlý, rys ostrovid, nandinia africká).

Predaj obidvoch motívov sa začne v jeden deň a to v sobotu 4.8.2018. Bojnice sa tak môžu pripraviť na nápor aký zrejme ešte nezažili.Zberatelia, návštevníci, ale aj obyvatelia Bojníc a širokého okolia si budú môcť v prvý deň predaja zakúpiť suvenírovú bankovku BOJNICKÉHO ZÁMKU v priestoroch bývalej zámockej reštaurácie, ktorá sa nachádza neďaleko hlavného vstupu do Bojnického zámku a motív NÁRODNEJ ZOO BOJNICE priamo v ZOO, kde si pre tento účel zriadili pre prvý deň predaja špeciálne miesto v označenom informačnom stánku, ktorý sa bude nachádzať pri medveďoch. Predaj BOJNICKÉHO ZÁMKU začne ráno o 8:00 a NÁRODNEJ ZOO BOJNICE o 11:00. Cena je rovnaká pri obidvoch motívoch 3,- €.

0 eur bankovky pre podporu turizmu

Koncept na podporu turizmu a propagáciu zaujímavých turistických lokalít pochádza z Francúzska, kde sa od roku 2015, keď bol vytvorený, teší veľkému záujmu. Jeho vydávanie sa veľmi rýchlo rozšírilo aj do iných krajín Európy a v roku 2018 sa do tohto konceptu zapojilo aj Slovensko. 0 euro souvenir je vyrobený zo 100-percentne bavlneného papiera, ktorý sa používa na výrobu pravých eurobankoviek. Od tých sa odlišuje jedine tým, že nie je určený na platenie. Inak je po všetkých stránkach identický ako pravé euro bankovky, vrátane množstva ochranných prvkov ako je vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, dotyková zóna pre nevidiacich a mnoho iných. Každý 0 euro souvenir je jedinečný vďaka individuálnemu číslu tak, ako je to pri bankovkách, ktorými platíme. Veľkosťou je ako súčasná 20 euro bankovka a farebnosťou pripomína bankovku hodnoty 500 euro.