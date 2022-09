Kávová usadenina: nevyhadzujte ju. Na čo sa dá použiť?

Usadenina z kávy je vo väčšine kaviarní klasickým odpadom, ktorý putuje do koša. Len málo kaviarní pritom tento odpad aj vie zúžitkovať. Nie všade v roku 2022 vedia, že je výborným hnojivom v prípade potreby kyslejšej pôdy. Kaviarne a bary nemusia mať v okolí záujemcu o odber takéhoto hnojiva, vtedy to využite a ponúknite seba. Najmä ak by vo vašom prípade hovorili skúsenosti o výbornom využívaní tejto inak odpadovej suroviny.

Ako hnojivo v záhrade

Kávová usadenina je stále kávou, čiže upraženou plodinou, ktorá sa po spojení s vodou dostáva opäť tak trochu k životu. Od momentu po jej použití sa v nej môžu tvoriť plesne, pretože voda napomáha k biologickej degradácii. Nie tak stará, skôr čerstvá usadenina bude pomerne čistá a farebne stála. Staršie zásoby môžu byť poznačené plesňou. Záleží ako ju zbierate a v akých množstvách. V každom prípade je však stále kávová usadenina výborným hnojivom v záhrade. Pre obsah mangánu, fosforu, draslíka či horčíka je skrátka skvelým materiálom do záhrad.

Môžete ju rozsypať okolo plodín a kmeňov kríčkových rastlín. Pre kyslosť kávovej usadeniny skôr v menšom množstve. Oveľa zaujímavejšie a istejšie je však usadeninu vsypať do nádoby s nie veľkým množstvom vody. V priebehu rovnakého dňa máte kávový výluh a ak ju ponecháte na dva alebo tri teplé dni, môžete získať kompostovo zapáchajúcu tekutinu, ktorá môže mať ako hnojivo ešte výraznejší význam. Usadeninu po trochách zvyknú pestovatelia domáceho hrozna rozlievať pod korene viniča. Nie len že má tento postup hnojiť, ale aj odrádzať mravcov.

Rastliny, ktoré obľubujú kyslejšie pH môžete pohnojiť viac. Kávová usadenina má totiž kyslé pH a tak je výborným hnojivom pre čučoriedky, rododendrony, azalky a ďalšie kyslomilné rastliny.

Kryje zápachy

Ak vám ruky zapáchajú od cesnaku, cibule, alebo rýb, premytie a pošúchanie kávovej usadeniny v rukách dokáže tieto pachy prekryť. Komu neprekáža vôňa kávy, si príde na svoje. Lepšia je však čerstvá kávová usadenina aj pre inú arómu bez horkosti a zatuchliny tej odležanej. Používa sa aj v papierových vreckách na lapanie pachov v chladničke, opäť ako čerstvá. Takéto vrecúško má aj podľa možností ďalšie využitie na miestach, kde vládnu iné zápachy ako napr. skriňa, botník, a pod.

Ako repelent

Mnohí záhradkári radia rozsypať kávovú usadeninu všade, kde sa pohybujú mravce a slimáky. Ani jedného z týchto škodcov nechceme v záhrade dobrovoľne prikrmovať našou úrodou. Najmä ak máme slimáky dobre živené, radi sa rozmnožujú a ničia všetky listové plodiny, okrasné, úžitkové, no najmä tie vzácne, na ktorých si dávate záležať. Môžete to skúsiť, aj keď najúčinnejšou pascou na slimáky navždy zostane pivo.

Drobné zrniečka ako peeling alebo čistič

Drobné zrniečka mletej kávy pôsobia ako peeling pri čistení rúk, ale majú aj ďalšie vlastnosti. Poškriabané exteriérové drevo, na ktorom vidieť svetlé škrabance sa dá pretrieť usadeninou. Viacero typov mäkkého dreva kávou dokážeme zaceliť a aj zjednotiť odtieň. Zaujímavé je vyžitie kávy pri drhnutí zaschnutej alebo pripálenej špiny. Pomôže, ak nie je drôtenka. Významná však môže byť najmä tým, že riad naozaj nepoškriabe, pretože je stále mäkšia ako teflón a iné povrchy.

Domáca kozmetika

Zmiešajte čerstvú neodležanú usadeninu s krémom na tvár, či nočným krémom a získate o niečo zaujímavejší výrobok. K všetkým vlastnostiam pôvodného krému totiž touto úpravou získate aj viacero minerálov z kávovej usadeniny, ktorú si mnohé ženy nevedia vynachváliť a nebyť nálepky „babranie sa s odpadom“, zrejme by tento postup mal vyššiu popularitu.

Využitie má pri krémoch na celulitídu, na kruhy pod očami a unavené oči. Svoj podiel má na tom aj kofeín. Nezaškodí si pred umytím vlasov šampónom dopriať občasnú masáž vlasovej pokožky kávovou usadeninou. Ak sa nebojíte experimentov, dostať kofeín a minerály k vlasom touto cestou nie je až také zlé. Len si potom musíte dôkladne umyť vlasy.

Kompostovanie

Ak kompostujete, kávová usadenina určite patrí do kompostu. AK je jej príliš veľa a často, skúste ju využívať priamo na kyslomilné rastliny ako je uvedené v prvej možnosti. Príliš veľké množstvo kávy v komposte môže meniť pH na kyslé, čo nie je žiadúce. Taktiež táto kyslosť a aróma môže zasiahnuť dážďovky, prípadne iný hmyz, ktorý kompost pri svojich procesoch degradácie skrátka potrebuje.

POZOR: kávová usadenina nie je určená na konzumáciu. Ak ste narazili na zaujímavý recept, ktorý ju využíva, ojedinelé využitie by nemalo predstavovať riziko. Častejšia konzumácia však zo zdravotného hľadiska možná už nie je. Môžu za to obsiahnuté molekulové zlúčeniny s názvami cafestol a kahweol, ktoré nie sú pre ľudský organizmus vhodné.