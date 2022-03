Grilovanie je spoločenskou príležitosťou. Prečo sa ho zhosťujú skôr muži?

Grilovanie je tak trochu návratom do minulosti, keď príprave jedál vládol čistý oheň a teplo. Napriek tomu, že ženy preukazujú mimoriadne vlastnosti obetavosti a nutnej pravidelnej vynaliezavosti v kuchyni, pri grilovaní sa práve grilu zhosťujú prevažne muži. Čím to je? Z pohľadu muža môže ísť o snahu aspoň trochu sa vyrovnať ženám, ktoré v kuchyni kvôli rodine trávia neúmerne viac času. Gril mužov láka aj pre typ jedál, ktoré sa na ňom pripravujú. Taktiež je v tom aj miera špinavej práce a nebezpečia, ktoré predstavuje samotné rozháranie ohňa, práca s uhlíkmi, ohňom, či podpornými prostriedkami na kúrenie. Je tak celkom možné, že sú to muži, ktorí chcú preukázať určitú galantnosť v tom, že toto “rizikové” miesto a pôsobisko prevezmú.

Z veľkej časti je však práve špinavosť a náročnosť práce s ohňom niečo, čo je možné považovať za reálny dôvod v súčasnosti, pre ktorý je grilovanie na čerstvom vzduchu doménou mužov. Na druhej strane má na tom svoj podiel aj marketing, ktorý vo svete panuje už jedno storočie.

Niekde v počiatkoch nájdeme známu automobilku

Dnes si na to spomenú len múzeá, no v dávnejších počiatkoch automobilky Ford ste ku kúpe nového auta mohli dostať sadu na grilovanie a grilovacie brikety do zásoby. Uhoľné brikety nie pre auto samotné, ale určené práve na víkendové grilovanie. Obrázky a manuály vtedy približovali nový model automobilu Ford ako príležitosť na rodinné výlety a vyobrazovanie hlavy rodiny ako tej, ktorá sa postará o rodinný gril na rodinnom výlete, nebolo nič neobvyklé. Práve obstaranie brikiet, zakúrenie, alebo použitie uhlia sa v tomto zaujímavom marketingu, ale taktiež v mnohých ďalších kampaniach spájalo práve s mužmi.

Obľuba grilovaných jedál, možnosť narušiť gastronomické zvyklosti a siahnuť po stolovaní jednoduchom s prílohami, šalátmi a dressingami, je niečo, čo si nedokážeme každoročne mnohí odpustiť. Aj bez ohľadu na zdravotné obmedzenia. Grilovanie je spoločenskou a rodinnou príležitosťou a muži sa toho radi zhosťujú. Je totiž akýmsi pravidlom, že v zmiešanom zložení skupiny sa grilu zhostí predovšetkým hlava rodiny, pán domu a hostiteľ. Muž je ten, čo si obstará všetky pomôcky na grilovanie, ale rád si o špičkový výkonný gril napíše aj Ježiškovi.

Ide totiž o nástroj, ktorý v určitých spoločenských a priateľských kruhoch môže byť ekvivalentom drahého auta. Pre iných je záležitosťou prestíže kvalitný televízor. Ak totiž dobrý gril nasýti, najmä pripraví mäso a zeleninu podľa želaní, je to viac, ako rýchla jazda v aute, alebo zážitok z filmu.

Dôležité tajomstvo grilovania je ukryté v pozadí prípravy

Jednou mimoriadne dôležitou pravdou však pri grilovaní zostáva jeho pozadie. Je to zväčša práve žena, najčastejšie manželka, ktorá sa postará o mäso uložené do pácu, o správne koreniny, všetky zásoby a namiešanie šalátu. Ale taktiež prípravu jednotlivých surovín a kontroly ich kvality, podobne ako zabezpečenie nápojov aj pre ďalších členov rodinného alebo priateľského stretnutia. Je akýmsi bežným štandardom, že práca pri rozháraní grilu mužovi neumožní zaistenie všetkých potrieb a nástrojov. Kuchynské náčinie prepožičané z domácej kuchyne zväčša žena prináša, odnáša, ale aj umýva už sama. Muži sa totiž zameriavajú predovšetkým na výber mäsa a výber nápojov pre náročných stravníkov, ako aj na samotné grilovanie a dostatočné prepečenie jednotlivých kúskov a surovín.

Autor tohto článku je muž, ktorý si váži obetavosť, dôležitosť a podiel žien pri grilovaní.