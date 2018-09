Gréci zaviedli pokuty za odnášanie kamienkov z pláže Lalaria - ZN.SK

Grécka vláda zvýšila ochranu nad ostrovom Skiathos a jeho obľúbenou plážou Lalaria. Lalaria je zároveň slovo, ktoré pomenúva kamienky okrúhleho tvaru, ktoré pokrývajú miestnu pláž. Tá je prístupné len v rámci lodných výletov. Dôvodom je neprístupnosť tejto krásnej bielej pláže po súši. mohutné vápencové skaly sú príliš strmé a akékoľvek prerážanie chodníka až na pláž neprichádza do úvahy. Ostrov Skiathis a miestni prepravcovia ťažia zo záujmu turistov, ktorí túžia navštíviť miesto pre jeho čistotu a jedinečné prostredie. Biele okrúhle kamienky, biely vápenec a svetlé more spolu vytvárajú miesto, pred ktorým budete potrebovať slnečné okuliare. Žiarivé a čisté, bez odpadkov a naplavenín, ako si dávajú záležať aj tí, ktorí turistov privážajú.

Po novom je zakázané odnášanie kamienkov a do dokonca pod hrozbou pokuty 1000 EUR. Neoplatí sa návštevníkom schovávať kamienky do plaviek, či tašiek. Odhalenie prináša riziká a poriadne drahú skúsenosť s gréckymi zákonmi. Nejde pritom o prvé miesto, ktoré má takto vysoké pokuty namierené voči zberu a odnášaniu kamienkov. Informácia je uvedená na ceduľkách priamo na pláži, na niektorých lodiach, upozorňujú na ňu sprievodcovia, rybári aj prenajímatelia lodí. Zámerom bolo vyhnúť sa nedorozumeniam a príležitostiam na výhovorku turistov v štýle “Odkiaľ sme to mali vedieť?”.

Geologické dôvody ako prvé

Dôvodom pre obmedzenie odnášania kamienkov sú geologické zmeny v prostredí, ktoré môžu nastať v prípade pokračovania odnášania kamienkov z pláže. Odborníci a ochranári sa obávajú, že odnášanie kamienkov v miere, ako prebiehala doteraz, by mohlo ovplyvniť eróziu, ako aj vzhľad krajiny na tomto úzkom kuse pevniny.

Pozor na pokuty na dovolenkách za “suveníry”

Odnášať si z dovolenky piesok z pláže je pomerne bežné. Mušle, či kamienky ako suvenír zadarmo však znamenajú zásadný problém v mnohých ostrovných krajinách, ostrovoch, na miestach odľahlých, aj takých, ktoré sa nám so žiadnymi obmedzeniami na prvý pohľad ani nespájajú.

Taliansky ostrov Sardínia napríklad zakazuje vyvážanie piesku z jej pláží. Odniesť si vo fľaštičke piesok z pláže znamená porušiť miestne zákony. Letiská piesok kontrolujú a nešlo by o nič výnimočné, ak by ste pre jeho prítomnosť v kufri mali v konečnom dôsledku opletačky, či pokuty ešte pred nastúpením do lietadla. Aj na tento fakt vás upozornia miestne hotely v prospektoch, rovnako ako každý pozorný delegát.

S témou odvážania kamienkov súvisí aj odnášanie skamenelín, alebo koralov a mušlí.