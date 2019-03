Film Bohemian Rhapsody vychádza na DVD a BD: na čo sa tešiť? - ZN.SK

Film Bohemian Rhapsody zaujal divákov po celom svete a zviera ocenenia, prvenstvá v rebríčkoch, no obľube sa tešia aj videá na Youtube, ktoré sa s filmom rôznym spôsobom spájajú. Vo svete je známa už aj kuriozita o tom, že v Číne film síce premietali, no vystrihli všetky zmienky o homosexualite Freddieho Mercuryho. Pri zamyslení sa nad tým musí každému správne vyjsť, že film je tak podstatne skrátený a zrejme diváci nebudú mať ten autentický pocit, aký majú pri plnom filme.

O to viac, ak ho chcú vidieť fanúšikovia hudby skupiny Queen, ktorí poznajú aj pozadie legendárnej hudobnej skupiny. To, čo však aktuálne teší najviac nás, je Blu-Ray vydanie filmu, ktoré sa dostáva do predaja práve teraz.

Blu-Ray filmu Bohemian Rhapsody zaujme svojim obsahom

Už sme si zvykli, že verzie filmov, ktoré nie sú úplne obyčajným DVD, obsahujú niečo zaujímavé. V prípade BLU-RAY disku k Bohemian Rhapsody je možné hovoriť o niekoľkých zaujímavostiach a postrehoch.

Na prvý pohľad zaujme papierový obal ukrývajúci Blu-Ray klasický modrý obal v klasickom formáte. Má parciálny lak, ktorý pri pohľade z uhla zvýrazňuje speváka. Obal je čistý, s typicky známym vizuálom z plagátov a grafík. S fialovou a oranžovou so siluetou herca Ramiho Maleka v úlohe Freddieho Mercuryho a póze, ktorá je len jedna z viacerých typických pre slávneho speváka.

Film, ktorý sleduje vzostup slávy skupiny Queen, začiatky aj osobné životy jej členov, bol dlho vysnívaným snom miliónov fanúšikov. Nám sa síce nepozdáva drobný Rami Malek, ktorý sa v našich končinách stal známy hlavne ako Egypťan z filmovej série Noc v múzeu, no zahral ho bravúrne. Svetovo uznávaná je rekonštrukcia slávneho koncertu na LIVE AID. Práve jemu je venovaný hlavný bonus, ktorý na BD nájdete. Ide o kompletnú nezostrihanú rekonštrukciu. Súčasťou je aj už zostrihaná filmová rekonštrukcia. Ďalšie bonusy sú filmy venovaná priamo hlavnej úlohe a premene Ramiho Maleka na Freddieho Mercuryho, či film „Podoba a zvuk kapely Queen“.

Jazykový nátresk

Nátresk jazykových verzii v jedinom BD je tiež zaujímavý. 134 minútový film má anglický 7.1 kanálový zvuk, český 5.1 kanálový a v rovnakom formáte aj jazyky ako španielčina, ruština, hindčina, prekvapivo nezostrihaná čínština, poľština, turečtina a ukrajinská ruština. V prípade titulkov samozrejme nechýba slovenčina, čeština, angličtina, srbština, chorvátština, slovinčina, krajiny Pobaltia, Ázie, aj nejakej exotiky.

V ponuke od BONTONFILM aj DVD

Celkovo krásne na pohľad, zaujímavé svojimi bonusmi, grafickou úpravou a potešujúce svojimi lokalizáciami zvuku aj titulkov je nakoniec zaujímavé aj v rámci samotného disku. Ten má totiž vizuál gramofónovej platne. Distribútor BONTONFILM, a.s. film uvádza aj v klasickej DVD verzii. V predaji v každom obchode venujúcom sa filmu a hudbe.