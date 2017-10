Facebook to totálne posr... jeho Explore feed odstavuje stránky - ZN.SK

Facebook dostal nápad s názvom Explore Feed (ikonka rakety) a bez varovania ho prepol do ostrej verzie. Žiaden postupný test a získavanie odozvy. Spontánne zbláznenie na strane Facebooku je nám známe, no aby tak výrazne poškodil stránky a firmy, ktorým doteraz dával priestor. Dianie na stránkach, udalosti a novinky, ktoré ste doteraz mohli pravidelne sledovať, lebo ste o to aj reálne mali záujem, sa skryli.

Zámienkou bola snaha Facebooku nás viac spojiť s priateľmi. V skutočnosti potrebovali všetku bezplatnú reklamu odsunúť a získať priestor pre reklamu svoju – platenú.

Explore Feed ako úžasná novinka, ale len pre Facebook

Pod jediné tlačidlo, poviete si, takže žiadna pohroma sa nedeje. Problém však je, že toto tlačidlo si bežne človek neklikne a nejde o žiadnu paranoju. Čítanosť príspevkov, ktorá dosahovala v priemere 5 000 oslovených ľudí dnes padá na 111 oslovených ľudí, čo je neuveriteľný pád. Komunitné stránky, stránky s počasím a dianím v múzeách boli sledované práve ľuďmi, ktorí mali záujem o tieto informácie. Každý, čo ani nepostrehol zmenu sa odteraz môže na nástenku pozerať len s príspevkami od priateľov. Vidíte len činnosť priateľov, kto čo jedol, kto čo zažil, kto bol s kým na dovolenke, kto čo pil, alebo kto je rozbitý pod obraz boží po prehýrenej noci.

Príspevky, ktoré nie každého môžu zaujímať tak, ako ho doteraz zaujímalo dianie vo svete a v jeho okruhoch záujmov. Aj to jediné stlačenie EXPLORE FEEDU s ikonkou raketky, ktorá sa objavila bez aktualizácie aj v mobilnej aplikácii (zaujímavé, že aplikácia bez aktualizácie dokáže robiť zmeny v mobile, čo tiež nie je dobrá správa), predstavuje problém. Človek súčasný je lenivý a ani to jediné kliknutie dokázateľne obťažuje. Stránky nemenovanej automobilky za posledné dva dni klesli dosahom príspevkov o viac ako 80%

Toto Facebook poriadne prepískol a dôvod? Peniaze!

Všetko, čo Facebook robí, je pre peniaze. Akákoľvek zmena spôsobí nárast cien reklamy alebo nutnosti reklamy, v konečnom dôsledku znamená rozdiel niekoľkých miliónov dolárov v zisku za mesiac. Na Facebooku sú ľudia a tak aj reklama na ňom má hodnotu. Tam kde sú ľudia, chce mať reklamu každý a aj keď neprináša vytúžený výsledok, stále je viditeľná. V prípade nových zmien vidíme len príspevky priateľov a samozrejme platenú reklamu.

Všetka reklama a naše spojenie so značkami a komunitami sa stratilo. Poškodilo to stránky, drovbné podnikanie stránok, ktoré sa snažili o poctivú originálnu prácu aj bez platenia. To prekážalo Facebooku. Jednoznačne, pretože všetky bezplatné úspešné pokusy virality, organického šírenia bez platenia, sa tak presunuli na menej viditeľné miesto. Pritom všetkom stačilo vytvoriť jedinú vec. Dať ľuďom na výber. Niečo, čo Facebook nezaujíma a ni to určite nemá v pláne.

Z pohľadu bežného používateľa Facebooku, ktorý ho používal na komunikáciu s priateľmi sa zas tak veľmi nič nemení. nevidí kopec diania na stránkach, ktoré doteraz sledoval, ale uvidí viac činnosti svojich priateľov.

Z pohľadu obchodu, fanúšikovských stránok, stránok osobností, firiem a rôznych portálov, ktorí využívali takzvanú organiku – prirodzený záujem ľudí, je nasadenie ďalšieho medzikroku na ceste k tomuto obsahu v Explore Feed však doslova katastrofa. Zámerne sme nikdy nesilili budovanie našich Facebook stránok. Rekordne málo našich čitateľov a odberateľov tak pre nás neznamená až tak veľkú stratu.

Zvýšenie cien a teda zisku Facebooku je nepochybné

Istý je však ešte jeden fakt – zvýšenie cien reklamy, keďže táto situácia prinúti mnohých reagovať práve zaplatením reklamy. S tým Facebook počítal, mnohí sa budú teraz tlačiť do pozornosti, keďže prišli o čitateľov, aj zákazníkov. Samozrejme, priestor je obmedzený a záujemcov pribudne. Zmena spôsobila veľký rozruch medzi špecializovanými agentúrami, aj jednotlivými správcami stránok.

Znáša sa teraz na Facebook vlna kritiky, čo ale samotný Facebook nezaujíma. Ani v minulosti nereagovali na žiadosti ľudí. Nedostatky a problémy, napríklad pri nahlasovaní reálnych nebezpečných a podvodných stránok Facebook nezaujíma rovnako tak. Pre neschopnosť sociálnej siete reagovať na nahlásenia podvodníkov veľkým množstvom ľudí je otázne, či vôbec funkcie nahlasovania problémov na sociálnej sieti fungujú a vôbec majú zmysel.