Sú elektromobily naozaj autami budúcnosti? Výhody a nevýhody - ZN.SK

Poslednou dobou sa elektromobily začínajú objavovať stále častejšie. Aj napriek tomu, že ich história siaha ďaleko do minulosti, väčšiu pozornosť sme na ne začali upriamovať len nedávno. Sú to však automobily, ktoré by mali vystriedať bežné autá?

Čo je to elektromobil?

Jednoducho povedané, elektromobil je dopravný prostriedok, ktorého pohonnou jednotkou je elektrický motor. Ten čerpá výhradne elektrickú energiu. Tú musíte čerpať z externého zdroja, rovnako ako pri bežných dopravných prostriedkoch.

Elektromobil však nemusí byť len auto. Môže to byť elektrická motorka, skúter, loď, lietadlo, kolobežka či vlak. U nás sa však pod pojmom elektromobil väčšine predstaví auto.

Vedeli ste, že …

… história elektromobilov siaha už do 19. storočia, keď boli dosť v obľube?

Dokonca, veľmi dobre sa predávali aj v nasledujúcom dvadsiatom storočí. Počas rokov však zaznamenali prudký pokles a medzi obľúbencov sa dostali automobily, ktoré používame dnes.

Výhody elektromobilov

Elektromobily majú obrovskú škálu výhod. Práve vďaka nim sa dnes stávajú čoraz obľúbenejšími a príťažlivejšími.

Lacnejšia prevádzka

Pohonné hmoty sú snáď najväčším “žrútom” peňazí. O tom vie každý, kto má doma minimálne jedno auto. Elektrina je však lacnejšia ako palivo pre spaľovacie automobily, čiže benzín alebo nafta. Ceny týchto pohonných látok sa často zvyšujú práve kvôli ubúdajúcim zásobám. Ak však stavíte na elektromobil, prevádzka vás vyjde rozhodne lacnejšie.

Vyššia bezpečnosť

Elektromobily sú vo všeobecnosti bezpečnejšie ako bežné automobily. Je to najmä z dôvodu konštrukcie. Batérie sú umiestnené do podlahy a znižujú ťažisko auta. Masívny motor vpredu chýba, čo výrazne zväčšuje deformačnú zónu pri zrážke. Taktiež nechýbajú rôzne pokročilé bezpečnostné prvky.

Ticho

Zvuk auta poznáte. Niektoré počuť viac, iné menej. Elektromobil poskytuje príjemný tichý chod. Samozrejme, povestný zvuk športového auta je na nezaplatenie, no mnohí vodiči sa zhodujú na jednom. Tichý chod je upokojujúci a lepšie sa im sústredí na šoférovanie.

Ekológia

Jednou z najväčších výhod je dopad na životné prostredie. V dnešnom svete, keď si musíme dávať pozor na naše životné prostredie, je dobré začať od seba. Robiť menšie zmeny, ktoré prospejú našej planéte. A práve vďaka nulovým emisiám vypúšťaným do ovzdušia, patria elektromobily medzi tie najlepšie.

Záložný zdroj

Takou vedľajšou výhodou je aj to, že pri výpadku energie v domácnosti, môžete auto použiť ako záložný zdroj. Pokojne si môžete napojiť celú domácnosť a prečkať tak výpadok.

Nevýhody elektromobilov

Tak ako má každá minca dve strany, tak majú elektromobily aj svoje nevýhody. Treba o nich vedieť ešte pred samotnou kúpou.

Cena

Nebudeme si klamať, cena elektromobilov je vyššia. Dôvodom vysokých cien je najmä fakt, že elektromobily ešte nie sú tak rozšírené a majú nižšiu produkciu. Batérie používané v autách sú tiež drahé. Tieto dva faktory ovplyvňujú cenu auta najviac.

Dlhšie dobíjanie

Poznáte to. Nemáte benzín, tak prídete na prvú čerpaciu stanicu a natankujete. Žiaden problém. Pri dobíjaní auta však nastáva jeden menší problém. Trvá dlhšie ako klasické tankovanie.

Menší výber a dizajn

Mnohí ľudia sa sťažujú na dizajn elektromobilov. Nie je im sympatický a v ponuke nie je toľko áut, aby si mohli vybrať nejaký iný. Výroba elektromobilov nie je ešte tak rozšírená, čo často komplikuje výber a samotnú kúpu.

Známy výrobca Tesla však poskytuje aj kombináciu skvelého výkonu a príťažlivého vzhľadu.

Ekologická stopa

Dá sa povedať, že kupovanie elektromobilu práve kvôli ekológii je taká mačka vo vreci. Vy síce planétu ušetríte od emisií, no pri samotnej výrobe automobilu sa už urobila jedna veľká ekologická stopa. Je to práve pri výrobe batérií. Tu sa používajú chemikálie, ktoré nie sú pre životné prostredie vôbec vhodné.

Sú či nie sú automobilmi budúcnosti?

A aká je odpoveď na túto hlavnú otázku? Myšlienka elektromobilov je síce skvelá, no má pred sebou ešte dlhú cestu. V dnešnej dobe sa však technológie posúvajú každým dňom míľovými krokmi, a preto sa netreba báť. Čoskoro sa možno už aj vy budete viezť v čisto novom elektromobile.