Nová právnická dráma Dovolené je všetko od 4.11. na Disney+

Na streamovacej platforme Disney+ sa v novembri objaví nová právnická dráma Dovolené je všetko (v origináli All’s Fair), ktorú vytvoril známy americký producent Ryan Murphy. Ten stojí za úspešnými seriálmi ako American Horror Story, Feud či The Politician. Novinka sa zaradí medzi najočakávanejšie jesenné premiéry roku 2025 a podľa Disney bude dostupná od 4. novembra. Vtedy sa zverejnia prvé tri epizódy. Ďalšie časti budú pribúdať každý utorok.
Dovolené je všetko (All’s Fair)
Príbeh sleduje skupinu špičkových právničiek, ktoré sa rozhodnú odísť z mužmi ovládanej advokátskej kancelárie a vybudovať si vlastnú nezávislú prax. V prostredí, kde majú peniaze a moc hlavné slovo, riešia drsné rozvody, komplikované rodinné spory, pikantné tajomstvá i vzťahovú lojalitu, ktorá sa v biznise často láme. Seriál prezentuje ženy, ktoré nielen hrajú hru právneho sveta, ale dokážu meniť jej pravidlá. Disney projekt označuje za „inteligentnú, štýlovú a provokatívnu drámu“, ktorá spája témy feminizmu, moci a osobnej nezávislosti.
Obsadenie je výnimočne hviezdne
V hlavných úlohách sa predstavia Kim Kardashianová, Naomi Wattsová, Niecy Nash-Bettsová, Teyana Taylorová, Matthew Noszka, Sarah Paulsonová a Glenn Closeová. Médiá uvádzajú aj ďalších známych hercov ako Elizabeth Berkley, Judith Light, Grace Gummer či Brooke Shields. Niektoré postavy už majú odhalené mená: Kim Kardashian stvárni Alluru Grant, Glenn Close Dinu Standish a Sarah Paulson právničku Carrington Lane. Ide o mimoriadne silný ženský ansámbl, ktorý sľubuje kombináciu dramatických momentov a osobných konfliktov s prvkami psychologickej hĺbky.
20th Television
Za vznikom seriálu stojí produkčné štúdio 20th Television v spolupráci s Ryan Murphy Television. Scenár a réžiu má na starosti samotný Ryan Murphy. Spolu s Jonom Robinom Baitzom, Joeom Bakenom, Jamie Pachino, Lyn Greenovou a Richardom Levinom. Na projekte sa podieľajú aj výkonné producentky Glenn Closeová, Sarah Paulsonová, Naomi Wattsová a Kim Kardashianová. Ďalšími producentmi sú Kris Jennerová, Alexis Martin Woodallová, Eric Kovtun, Scott Robertson a Nissa Diederichová. Režisér Anthony Hemingway je okrem iného zodpovedný za vizuálny štýl niektorých epizód, ktorý má byť moderný, minimalistický a zároveň emocionálne intenzívny.
Seriál Dovolené je všetko bude v Európe dostupný exkluzívne na Disney+. V USA sa objaví prostredníctvom služby Hulu v rámci rozšíreného balíka Disney. Disney zároveň potvrdil, že diváci budú môcť využiť nové nástroje rodičovskej kontroly, aby mali prístup k obsahu primeraný vekovej kategórii.
Obleky, kravaty a svet luxusu? Alebo?
Vizuálny štýl aj atmosféra pripomínajú kombináciu luxusného sveta právnych kancelárií, intímnych rodinných drám a ostrých dialógov typických pre Murphyho tvorbu. Kritici očakávajú, že seriál nadviaže na úspešnú formu, ktorou Ryan Murphy dokázal premeniť aj spoločensky citlivé témy na mainstreamovo atraktívne dielo. Hoci zatiaľ nebola zverejnená dĺžka jednotlivých epizód ani celkový počet častí prvej série, Disney uvádza, že pôjde o „významný nový titul“ v jeho jesennej ponuke.