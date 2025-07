Čo vidieť v Dubrovníku? Inšpirácie na miesta, pláže a atrakcie

Dubrovník v Chorvátsku je vzdialenejším cieľom, no odkedy sa tam nakrúcali Hry o tróny (Game of Thrones), je známy celosvetovo ako filmové miesto. Láka svojou históriou, pamiatkami, historickým centrom, plážami, ale aj množstvom atrakcií. Ktoré stoja za pozornosť a na ktoré by ste nemali počas poznávania Dubrovníka zabudnúť?

Pláže pri Dubrovníku – od rušných po skryté zátoky

Banje Beach je najznámejšia pláž priamo pri Starom Meste – kamienková zóna s výhľadom na hradby, vhodná na kúpanie aj vodné športy. Sveti Jakov je dostupná pontónovým výstupom, ponúka pokoj, krásne výhľady a ticho mimo masových prúdov. Copacabana Beach neďaleko Ploče Gate je rodinnou oblasťou s plochými štrkovými plážami, barom a detským prostredím. Lapad Beach, na rovnomennom polostrove, láka promenádou s kaviarňami a možnosťami plávania pre všetky vekové kategórie. Danče Beach ponúka ihriská, skákanie z mól a plytkú vodu, ideálnu pre rodiny. Okrem toho sú skryté zátoky ako Šulići, Bellevue či Pasjača dostupné z auta alebo výletnej lode a ponúkajú pokoj v prírode.

Pamätihodnosti a kultúra – čo nesmiete vynechať

Staré Mesto obohnané mohutnými stredovekými hradbami je vrcholným zážitkom. Prechádzka po mestských hradbách vedie okolo bastiónov, baští a gledísk s výhľadmi na oranžové strechy a tyrkysové more – úplným kontrastom k ruchu vnútorných uličiek. Počas prechádzky narazíte na bombastický Stradun – širokú žulovú hlavnú ulicu, ktorá spája Pile Gate s Ploče Gate, lemovanú kaštieľmi a barokovými skvostmi.

V pamiatkových objektoch nemožno vynechať Rector’s Palace, sídlo bývalej Raguskej republiky, kde historické interiéry ukrývajú bohatú zbierku predmetov dennej potreby, obrazov a dokumentov. Hneď vedľa nájdete Sponza Palace, renesančný zámok s arkádovým nádvorím, ktorý kedysi slúžil ako colnica, banka i literárne centrum a dnes uchováva štátne archívy. Pri Stradun sa týči impozantné Dubrovnícke zvonkové vežové hodiny, s charakteristickými zelenými figurínami známymi ako „Zelenci“.

Dominantou južnej časti Starého Mesta je majestátna baroková Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, postavená v rokoch 1671–1713. Obdivuhodné sú jej bohaté barokové interiéry a pokladnica s relikviami vrátane častí svätej Blažeja.

Múzeá, ostrovy a ďalšie atrakcie

Pamätníkom súčasných konfliktov je War Photo Limited, výstava dokumentárnych fotografií zobrazujúcich vojnové obdobie z rôznych krajín. Pre milovníkov vojnových dátumov je zaujímavé Múzeum vlasteneckej vojny, dostupné výletnou lanovkou na vrch Srđ, s panoramatickými výhľadmi aj historickými exponátmi.

Z umeleckého spektra vystupuje Múzeum súčasného umenia MOMAD, umiestnené v gotickej budove s dielami od Vlaho Bukovca po moderných autorov. Súčasný pohľad na históriu ponúka Red History Museum, interaktívna expozícia o komunistickom období bývalej Juhoslávie.

More lemujú impozantné skalné útesy a na dosah je ostrov Lokrum – botanická rezervácia s benediktínskym kláštorom, soľným jazerom, divo žijúcimi pávmi a pevnosťou. Lanovkou nahor na Srđ (412 m) sa dostanete na panoramatickú vyhliadku a pevnosť, kde sa dozviete o obrane mesta počas Napoleonských i iných vojnových období.