Čo robiť a kam volať, keď stratím občiansky preukaz alebo pas?

Strata občianskeho preukazu alebo pasu patrí medzi situácie, ktorým sa chceme vyhnúť. Dobrovoľne sa také veci nestávajú, iba ak pre nepozornosť. Ak spadne celá peňaženka do oceánu, je to ešte zdanlivo menší problém, ako keď po prechádzke mestom zistíte, že vám chýbajú doklady. Ak totiž netušíte kde ste o ne prišli, môžu byť kdekoľvek. Na akomkoľvek mieste, odhodené do odpadu, alebo cielene pozmenené, či zneužité niekým o kom nič netušíte. Takéto situácie môžu výrazne skomplikovať život. Rozhodujúce môže byť, ako rýchlo nahlásite stratený či odcudzený občiansky preukaz alebo cestovný pas. Kým nahlásené ako stratené či odcudzené nie sú, ich použitie a zneužitie je v podstate na zodpovednosť toho, koho meno a fotografia na dokladoch je.
Pre Slovákov existujú jasné postupy, ako konať doma aj v zahraničí. Včasné nahlásenie a vybavenie náhradného dokladu je kľúčové nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj právnych povinností. Strata občianskeho preukazu alebo pasu je stresujúca, ale kľúčové je rýchle nahlásenie a kontaktovanie príslušných úradov. Odcudzené doklady môžu byť totiž zneužívané na páchanie cielene pripravenej trestnej činnosti. V rámci EÚ sa môžete spoľahnúť aj na solidaritu členských štátov. Avšak mimo EÚ treba počítať s tým, že proces bude náročnejší a môže trvať dlhšie.
Strata občianskeho preukazu na Slovensku
Ak zistíte, že ste prišli o občiansky preukaz, je potrebné:
- Okamžite nahlásiť stratu na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru SR alebo elektronicky cez portál Ministerstva vnútra SR (ak máte aktivovanú eID).
- Požiadať o vydanie nového dokladu – štandardná lehota je do 30 dní, v prípade zrýchleného konania do 2 pracovných dní za vyšší poplatok.
- Zablokovať elektronický čip (ak ste ho používali na podpisovanie alebo prihlasovanie do e-služieb). To sa dá urobiť osobne na polícii alebo telefonicky prostredníctvom klientskeho centra MV SR.
Strata pasu na Slovensku
Postup je podobný ako pri občianskom preukaze. Stratu treba nahlásiť polícii a podať žiadosť o vydanie nového cestovného pasu. Ak ste držiteľom dvoch pasov, je dôležité odlíšiť, ktorý z nich je stratený. Bežná lehota vybavenia nového je 30 dní, zrýchlená 10 alebo 2 dni, pričom poplatky sú odstupňované.
Strata dokladov v zahraničí
Situácia je komplikovanejšia, keď k strate dôjde mimo Slovenska.
V rámci Európskej únie
V prvom rade je potrebné nahlásiť stratu na miestnej polícii a uschovať si potvrdenie.
Obráťte sa na slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát, kde môžete požiadať o náhradný cestovný doklad (tzv. cestovný preukaz). Tento doklad je platný na návrat domov alebo na dokončenie cesty v rámci EÚ. Čaká vás cesta na konzulát, takže ak ste na odľahlom gréckom ostrove, musíte do Atén, ale informujte sa najskôr priamo na konzuláte, alebo na konkrétnom konzuláte podľa inej, ako príkladovej situácie.
Ak v danej krajine Slovensko nemá zastupiteľský úrad, môžete požiadať o pomoc aj inú členskú krajinu EÚ, ktorá vám vystaví dočasný doklad na cestu. Čiže napríklad Slováci často kontaktujú české zastupiteľstvo v krajine, kde Slovensko zastúpenie nemá. Podobne aj Česi môžu požiadať o pomoc slovenské zastúpenie tam, kde nie je české. Minimálna jazyková bariéra pri českom jazyku je tak pre nás prvá jasná voľba, prípadne ak ani to nepomáha, blízke môže byť Poľsko, alebo pre jazyka znalých aj Maďarsko.
V krajinách mimo Európskej únie
Stratu opäť treba nahlásiť miestnej polícii a kontaktovať najbližší slovenský zastupiteľský úrad. Ak v krajine Slovensko nemá veľvyslanectvo ani konzulát, je možné obrátiť sa na partnerskú krajinu EÚ, ktorá zabezpečí náhradný doklad na návrat. Tak ako je to už popísané vyššie v prípade EÚ. Treba počítať s tým, že vybavenie náhradného cestovného dokladu môže trvať niekoľko dní a vyžaduje si zaplatenie správneho poplatku. Čo je horšie, problémy môžu nastať v prípadoch, kedy ste mali v dokladoch špeciálne vstupné víza vydávané na mieste, nie elektronicky. Nezaškodí mať fotografiu takýchto víz ukrytú niekde v telefóne, len čisto pre prípad.
Ako predísť komplikáciám
- Majte pri sebe vždy kópiu dokladov – papierovú alebo digitálnu (uloženú bezpečne v mobile či cloude pre prípad, že by ste stratili mobil, alebo by bol mobil kontrolovaný orgánmi v cudzine s neistou bezpečnostnou situáciou a fotografovanie víz by si mohli vyložiť „po svojom“ ako podozrivý krok).
- Ak cestujete mimo EÚ, zistite si vopred, kde je najbližší slovenský zastupiteľský úrad.
- Pri dlhších cestách zvážte, či si nechať vydať druhý pas (Slovenská republika to umožňuje vo výnimočných prípadoch, ak je na to dôvod).