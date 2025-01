Česká tradícia chovu medveďov na hradoch a zámkoch končí

Ďalším dôvodom je zmena pohľadu na využívanie zvierat ako atrakcie. Verejnosť si čoraz viac uvedomuje, že zvieratá, ako sú medvede, patria do prostredia, ktoré je pre nich prirodzenejšie, a nie do historických výbehov. Organizácie za ochranu zvierat preto dlhodobo apelovali na presun týchto zvierat do zoologických záhrad alebo špecializovaných zariadení, kde im môže byť poskytnutá potrebná starostlivosť. Zatiaľ čo Český Krumlov presunul svojich medveďov do jednej z českých zoologických záhrad, ďalšie zámky a hrady nasledovali podobný príklad. Tento krok je vnímaný ako pozitívny nielen z pohľadu ochrany zvierat, ale aj z hľadiska udržateľnosti historických pamiatok, ktoré sa môžu viac sústrediť na obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva.

V posledných mesiacoch sa začali tieto chovy rušiť, pričom hlavné dôvody súvisia s ochranou zvierat. Medvede potrebujú dostatok priestoru, adekvátne podmienky na život a starostlivosť. To mnohé historické areály nedokázali zabezpečiť. Je tu problém personálny – odbornosť personálu si vyžaduje skúseného chovateľa, nie len pre jedno zviera. Sú to aj ekonomické dôvody – zaplatenie človeka, ktorý sa venuje len jednému zvieraťu, jeho kŕmenie, ošetrovanie a zabezpečovanie bezpečnosti. Výbehy, ktoré kedysi postačovali, dnes už nespĺňajú moderné štandardy chovu zvierat.

