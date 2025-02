Autori slávnych vynálezov, ktorých by ste nečakali. Áno, títo!

Vodoinštalatérske vynálezy a hydraulika boli tradične doménou mužov, no jedno z najdôležitejších zariadení v rámci inštalatérskeho sveta v domácnosti – sifón – pochádza od ženy. Francúzska Agnes Marshall v 19. storočí prišla s konceptom sifónu, ktorý sa používa na reguláciu prietoku vody v štýle skrúteného krku. Zabraňuje prenikaniu nepríjemných pachov z kanalizácie do obydlí. Napriek jej prínosu je jej meno v tejto oblasti takmer zabudnuté.

