Slávne české spoločenské hry: Človeče, Pexeso, Dostihy a iné

AZ-kvíz je stolová adaptácia populárnej televíznej súťaže, ktorá sa začala vysielať v 90. rokoch na Českej televízii. Stolová verzia tejto hry vznikla ako možnosť preniesť vedomostné súťaženie do domácnosti. Hra obsahuje hraciu dosku so sieťou polí a hráči odpovedajú na otázky, aby prepojili tri strany herného poľa. AZ-kvíz kombinuje vedomosti s taktickým myslením a je vhodný pre hráčov všetkých vekových kategórií. Význam tejto hry spočíva v jej schopnosti vzdelávať a zabávať zároveň. České relácie na ČT1, ktoré boli vzorom, sú populárne dodnes.

Tieto české hry poznáme mnohí a niektoré z nich celý svet. Za Československa sme sa nimi mohli pýšiť aj my sami, no reálne to boli české vynálezy. Českí vynálezcovia slávnych hier premysleli stratégiu, grafickú podobu a matematiku, aby celému svetu priniesli niečo, čo si hrávame dodnes. Mnohé z týchto hier sa spája s detstvom a možno ani netušíme, že ide o český vynález. Je určite dobré pripomenúť si, čo vzniklo u našich susedov a ako populárne to je dodnes.

