Elektrický kočík od Cybexu v rebríčku TIME top inovácií 2024

Spoločnosť CYBEX, ktorú v roku 2005 založil Martin Poš, vyvíja širokú škálu produktov poskytujúcich moderným rodinám bezpečnejšie a pohodlnejšie riešenia, ktoré sú ľahko integrované do ich životného štýlu. Všetky produkty nemeckej spoločnosti plne zodpovedajú inovatívnym princípom CYBEX D.S.F.. To predstavuje jedinečnú kombináciu charakteristického dizajnu, najvyšších bezpečnostných štandardov a inteligentnej funkčnosti – základných prvkov každodenného života „pre všetkých ľudí zajtrajška“.

TIME Best Inventions je každoročný rebríček, ktorý oceňuje produkty, softvér alebo služby prinášajúce revolúciu do sveta. Tento zoznam zostavuje tím editorov magazínu TIME. TIME je globálna mediálna značka, ktorá si za posledných 100 rokov vybudovala výnimočnú dôveru a autoritu. Dnes zahŕňa nielen magazín a webové stránky, ale aj množstvo ďalších platforiem a štúdií naprieč rôznymi sektormi. Poslaním TIME je poskytovať dôveryhodné informácie o nápadoch a ľuďoch, ktorí formujú a zlepšujú svet. time.com/best-inventions-2024

