Ako obnoviť prístup a zabudnuté heslo na Facebooku: návod

Kľúčovým prvkom pri obnove Facebook účtu je váš e-mail . Login na Facebook je spojený práve s vašou e-mailovou adresou, a preto je nevyhnutné, aby ste si k nemu vždy zachovali prístup. Pokiaľ stratíte prístup k e-mailu, riskujete, že váš účet môže byť zraniteľný voči tomu, kto si ho neskôr zaregistruje ako novú adresu. Toto je zvlášť rizikové u starých e-mailových schránok na ktoré pozabudnete. Sú vbšak služby ako atlas.sk alebo centrum.sk , ktoré môžu váš účet zrušiť, ak ste ho nepoužívali dlhší čas. Obnova starého e-mailu je možná len veľmi výnimočne, a to s veľkým šťastím. Akonáhle niekto iný získa prístup k vašej starej e-mailovej adrese, môže bez problémov preniknúť do vášho Facebook účtu.

Je veľmi dôležité, aby ste na svojom Facebook účte využívali dvojstupňové overenie (2FA). Táto funkcia poskytuje dodatočnú vrstvu zabezpečenia, a to hlavne v súčasnej dobe, kedy sú na internete prítomné tisíce botov, ktoré sa pokúšajú hacknúť účty hádaním hesiel. Ak vám niekto napadne účet, nemusí to byť osobné – často ide len o náhodné útoky, kde je váš účet len jedným z mnohých. S dvojstupňovým overením, aj keď hacker získa vaše heslo, nebude sa môcť prihlásiť bez dodatočného bezpečnostného kódu, ktorý dostanete vy.

Potrebujete obnoviť heslo do svojho Facebooku? Samotný Facebook má k tomu svoje rozhranie pri okne s prihlásením. Snaží sa o to, aby boli kroky zrozumiteľné. V tomto článku sa môžete dočítať najmä o odporúčaných oblastiach, čo má a môže mať význam, ako aj to, ako sa dostať k svojmu účtu, ak to nezvládate pomocou rozhrania na samotnom Facebooku.

