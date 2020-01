Za volantom na snehu: 4 tipy ako bezpečne šoférovať v zime

Sneh, mráz, vietor, poľadovica, to sú asi prvé veci, ktoré nám prídu na myseľ v súvislosti so šoférovaním v zime. Sú vodiči, ktorí v tomto období radšej za volant nesadajú, prípadne len na krátke vzdialenosti. Jazda v zhoršených podmienkach je naozaj riziková, a preto je kľúčové vedieť sa na ňu pripraviť.

Preverte technický stav vozidla

Ako prvé je dobré skontrolovať pred zimou technický stav vozidla. Nestačí iba vymeniť letné pneumatiky za zimné, dobré je nechať si preveriť stav bŕzd, ložísk, svetiel či stieračov. Keď primrzne, či nasneží, v aute je dobré mať metličku, škrabku a na dlhšie cesty aj snežné reťaze či dostatok nemrznúcej kvapaliny do ostrekovačov. V prípade zapadnutia, čo už je núdzový stav, pomôže aj vrecko s pieskom. Určite nie je na škodu uzatvoriť si havarijné poistenie, ktoré v prípade nehody pomôže pokryť náklady na opravu auta.

Ranná rozcvička so škrabkou na okno

Samotné šoférovanie v zimnom období začína už ráno, keď si mnohí šoféri musia privstať, aby svoje vozidlá očistili od nánosu čerstvého snehu. Nie je to iba estetická záležitosť, ale povinnosť vyplývajúca zo zákona, ktorej nedodržanie hrozí pokutou. Sneh sypajúci sa z áut na cestách je totiž nebezpečný, najmä ak by jeho väčšia časť náhle dopadla na čelné sklo iného auta. Ak nie ste vlastníkom garáže, boj s každodenným očisťovaním auta a čelného skla pomôže aspoň čiastočne vyriešiť igelit.

Plynulo ďalej zájdeš

Bezpečné šoférovanie po zimných komunikáciách by sa malo vyznačovať najmä plynulosťou. Pohyby volantu, brzdenie či pridávanie plynu, všetko je potrebné vykonávať s veľkým citom a bez trhaných pohybov, ktoré by mohli mať za následok nebezpečný šmyk. Je potrebné brzdiť pomalšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazdoch – dôležité je vyhnúť sa prešmykovaniu kolies. Pri strete so snehovými jazykmi na cestách je dobré zachovať pokoj a nesnažiť sa hneď prudko zabrzdiť. Treba rátať s tým, že vodiči za vami s brzdením nerátajú, preto je vhodné mať dostatočný odstup od vozidiel pred vami a zachovať čo najväčšiu plynulosť v jazde.

A kde si dnes zaparkoval ty?

V zime je trochu iná situácia aj čo sa týka parkovania. Pre vozidlo nie je bezpečné nechať ho stáť pod stromami kvôli padajúcim konárom či veľmi blízko budov, kde zase hrozí, že vaše auto poškodia cencúle zo striech. Ani parkovanie na chodníkoch či postávanie v zákrutách nie je bezpečné, najmä ak sú vozovky zľadovatelé a hrozí, že iní vodiči dostanú v rýchlosti šmyk.

Poistenie auta je najmä v zimných mesiacoch oveľa viac vyhľadávané a niet sa čo čudovať. Mnoho dopravných nehôd nie je zapríčinených z nedbanlivosti, ale skôr z dôvodu zlého počasia a nepredvídateľných situácií na cestách. Výhodou je, že napríklad aj havarijné poistenie sa dá uzatvoriť rýchlo a jednoducho pomocou online formulára. Chráni majiteľa auta nielen pri havárii, ale je v ňom zahrnuté aj poškodenie vozidla vandalmi, nepríjemný stret so zverou, alebo poškodenie káblov, hadíc či obkladov hlodavcami.