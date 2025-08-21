16.5 C
Zajac a mrkva: kultúrny omyl, ktorý vytvorili animátori a filmári

Zajac a mrkva idú k sebe. Všetci vedia, že zajace milujú mrkvu… alebo nie? Musia. Stále ich tak vyobrazujú, kreslia, animujú a aj hračky sú o tom istom. Alebo je to hlúposť? je to hlúposť! Mrkva pre nie je prvou voľbou, ba možno nebude ani tridsiatou ôsmou. Krásne obrázky čistej mrkvy a krásneho zajaca sú narafičené obrázky, pretože také je naše očakávanie a základná asociácia.

Zajac a mrkva, zdroj: pixabay

Keď si predstavíme zajaca v kreslenom filme alebo ako plyšovú hračku, veľmi často mu v labkách nechýba mrkva. Plyšové zajace sa predávajú s oranžovou zeleninou, v animovaných seriáloch zajac naháňa mrkvu alebo si ju spokojne chrumká. Tento obraz sa tak hlboko zakorenil do populárnej kultúry, že sa stal automatickou asociáciou: zajac = mrkva. V realite je však tento vzťah oveľa slabší a je výsledkom umeleckej voľby, nie zoologickej pravdy. Mýtus, ktorý sa zrodil z umeleckej voľby, dnes pretrváva ako univerzálny symbol – no práve preto je dobré vedieť, že realita v prírode je oveľa pestrejšia, než by nám ukázal ktorýkoľvek kreslený zajac.

Historické zobrazenia zajacov

V starších umeleckých dielach, pred érou animácie, zajace často symbolizovali plodnosť a rýchlosť. Na stredovekých ilumináciách alebo renesančných obrazoch sa zobrazovali s poľnými rastlinami, lúčnou vegetáciou či obilím, ale zriedkavo s mrkvou. Mrkva sama osebe nebola v Európe dlho známa v podobe, akú dnes poznáme. Pestovali sa skôr biele a fialové odrody, ktoré nemali ikonickú oranžovú farbu. Častejšia bola fialová, ktorá postupne menila farbu do dnešnej.

Až s rozvojom oranžovej mrkvy v Holandsku v 16.–17. storočí začal tento druh získavať popularitu. No ani vtedy nebolo bežné spájať ju priamo so zajacmi – skôr s ľudskou stravou a symbolikou zdravia.

Vplyv animácie. Za všetko môže imitovanie Clarka Gablea

Kľúčový moment nastal až v 20. storočí. V 30. a 40. rokoch sa rozmáhala americká animácia a tvorcovia hľadali jednoduché a výrazné prvky, ktoré by oživili kreslené postavy. Mrkva bola ideálna – má jasnú oranžovú farbu, výrazný tvar a dá sa nakresliť niekoľkými ťahmi.

Najznámejším príkladom je postava Buggs Bunnyho, ktorý sa preslávil s mrkvou v labke. Nie je to však náhoda – tvorcovia sa inšpirovali populárnou scénou z filmu It Happened One Night (1934), kde Clark Gable jedol mrkvu a medzi replikami ju chrumkal. Toho animovaného teda tvorcovia spravili podľa neho. Urobili to zámerne, pretože Gable bol vtedy populárny a ľudia jeho jedenie mrkvy napodobňovali. Animátori použili tento obraz ako gag a preniesli ho na zajačiu postavu. Z malej filmovej narážky vznikol celosvetovo rozšírený kultúrny stereotyp. Stereotyp a najmä omyl.

Ďalšie animované postavy tento obraz posilňovali – napríklad zajac v ruskom seriáli Máša a medveď, ktorý neustále kradne mrkvy medveďovi zo záhrady. V detských knihách aj reklamách sa vzťah medzi zajacom a mrkvou používa dodnes.

Mrkva ako praktický prvok pre ilustrátorov

Mrkva je vizuálne vďačná – na rozdiel od kapusty alebo trávy má jednoznačný tvar, výraznú farbu a hneď vyvoláva dojem čerstvosti. Pre grafikov a ilustrátorov je jednoduchšia než znázornenie zložitej listovej zeleniny, ktorá by v kreslenej podobe mohla vyzerať ako lopta, či len zelená guľa. Navyše kapusta či tráva nemajú takú „ikonickosť“, aby sa okamžite spájali s jednou postavou.

Mrkva tak slúži nielen ako rekvizita, ale aj ako rozlišovací prvok, ktorý oživuje obraz a pridáva kontrastné farby.

Realita zajačej stravy

V skutočnosti nie je mrkva základnou potravou zajacov ani králikov (ktorí sú s nimi často zamieňaní). Zajace v prírode preferujú trávy, byliny, vetvičky a občas kôru stromov. Mrkvu by našli len v blízkosti ľudských polí a ak by ju ochutnali, skôr by ju ohrýzli, než celú zjedli.

Dokonca aj v chove domácich králikov sa veterinári zhodujú, že mrkva nemá byť hlavným zdrojom potravy. Obsahuje veľa cukru a pri pravidelnom podávaní môže spôsobovať zdravotné problémy. Mrkva môže byť spestrením jedálnička, no základom má byť seno a čerstvé byliny. Zvyk, že pri kúpe králika mu nový majiteľ dáva mrkvu ako „typické jedlo“, je preto výsledkom kultúrneho omylu.

Prečo mýtus pretrváva

Napriek tomu, že realita je iná, obraz zajaca s mrkvou prežil desaťročia a stal sa globálnym kultúrnym symbolom. Dôvody sú tri:

  • Jednoduchá vizuálna ikonka – oranžová mrkva okamžite upúta.
  • Humorný efekt – chrumkanie mrkvy je zvukovo aj obrazovo zábavné.
  • Tradícia – keďže tento vzťah vytvorili najznámejšie animácie, ďalší tvorcovia ho opakovane kopírujú.

