Zábavný Google: dajte hľadať Mačka alebo Pes a skúste pracovať

Google vie pobaviť. Už nejaký čas ponúka pri niektorých vyhľadávaniach priamo hore ukážku zvuku.

Napríklad pri hľadaní slova „škrečok“ sa okrem hlavného názvu vyhľadávanej témy objaví aj ikona reproduktora. Po kliknutí naň je možné docieliť spustenie zvukovej ukážky. No nie vždy to môže byť reproduktor. Môže ísť aj o inú ikonu, respektíve obrázok, ktorý priam vyzýva k tomu, aby ste ho preskúmali. Určite to skúste.

Aktuálne však www.Google.sk pobaví aj inými kúskami. Skúste dať do vyhľadávania pojmy:

Mačka

Pes

Tur domáci a iné zvieratká

Pri niektorých hľadaniach sa totiž vedľa názvu objavuje aj ikonka packy. Práve pri mačke a psovi sa však môžete stretnúť s tým, že sa zvieratko zachová typicky zvieratkovsky. Už vás veľmi nepustí pracovať ale bude sa chcieť s vami hrať. pochopiteľne, toto zvieratko nie je živé, no v prípade mačiek nemá ďaleko od reálneho správania zvieraťa, ktoré sa môže dožadovať vašej pozornosti.

Google pri vyhľadávaní chce ponúknuť viac

Od samotného počiatku chce Google pri vyhľadávaní ponúknuť viac. niekedy je to zážitok, titulná fotografia tvorená medzinárodným dňom, heslom, či sviatkom v danej krajine. Pri hľadaní autorov kníh sa nám zobrazuje meno a prehľad jeho kníh. Pri hľadaní hercov sa nám ponúknu filmy, pre ktoré ho poznáme. Google tiež nasadil umelú inteligenciu a tak je možné už niekoľko mesiacov rovno do Google vkladať otázky, ktoré nám práve umelá inteligencia priamo zodpovedá a ponúkne miesta s odpoveďou.

Ozaj, ak vám ešte stále behajú mačacie labky po monitore, stačí stlačiť v rohu klávesnice ESC / ESCAPE a poradí sa vám to vypnúť.