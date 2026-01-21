-3.2 C
Lietadlová loď „nádeje“ USS Abraham Lincoln smeruje k Iránu

Pripravil Roman

Iránčania žijúci v zahraničí, ale aj zvyšok sveta, ostro sleduje napätie v Iráne. Azda najsledovanejšia loď súčasnosti je lietadlová loď USS Abraham Lincoln (CVN-72) Národného námorníctva Spojených štátov, ktorá smeruje do Perzského, respektíve Arabského zálivu k Iránu. Jej príchod do cieľa sa spája s nádejou v zastavenie masového zabíjania ľudí, ktorí sa zúčastňujú demonštrácií a ďalších obetí nepokojov.

Jej domovským prístavom je San Diego v Kalifornii a loď má dlhú históriu plavieb po svetových oceánoch vrátane nasadení v Indickom oceáne a Perzskom zálive v minulosti.

V druhej polovici januára 2026 opustila USS Abraham Lincoln so svojou sprievodnou skupinou vody juhočínskeho mora a pokračuje cez Malajský prieliv smerom na západ cez Indický oceán. Tento pohyb sledovali pozorovatelia námornej dopravy a mediálne služby, ktoré zbierajú údaje o pohybe lodí. Loď sa v čase písania tohto článku nachádza východne od Srí Lanky. Na trase, ktorá vedie k východnej časti Perzského zálivu v priebehu niekoľkých dní. Plaví sa rýchlosťou 20,3 uzlov, čo je pre toto plavidlo prepravná rýchlosť na dlhé vzdialenosti.

Pre mnohých ľudí po celom svete je to vizuálne a symbolické zastúpenie prítomnosti amerických síl v regióne – akýsi „ukazovateľ“ intenzity politických a bezpečnostných napätí, ktoré sa medzi Iránom a Spojenými štátmi navyše zosilnili počas tohto mesiaca. Silná iránska komunita žijúca v USA má len obmedzené možnosti, ako sa spojiť s rodinami.

Protesty v Iráne a ich dôsledky

V Iráne prebiehali v uplynulých týždňoch rozsiahle protesty proti tamojšiemu vládnemu režimu, ktorý sa označuje ako autokratický a kde nefunguje efektívna opozičná politická infraštruktúra. Pôvodne začali demonštrácie ako reakcia na ekonomické ťažkosti a sociálne tlaky, ale postupne sa rozšírili do širšieho vyjadrenia nespokojnosti so stavom verejného života a vládnutia. Podľa zahraničných médií, ktoré sledujú situáciu v krajine napriek obmedzeniam internetového spojenia a tlaku na komunikáciu, tieto protesty pokračovali niekoľko dní a prešli do ostrejšej fázy stretov s bezpečnostnými zložkami.

Dôsledky týchto udalostí sú pre rodiny protestujúcich vážne. Údaje sledované skupinami monitorujúcimi situáciu hovoria o tisíckach obetí, ktoré vznikli počas tvrdých zásahov bezpečnostných síl. V mnohých prípadoch sa rodiny nachádzajú v situácii, kde je veľmi ťažké sa spojiť so svojimi blízkymi doma, pretože internetové pripojenie je obmedzené a komunikácia je komplikovaná. Nejasnosti okolo osudov jednotlivcov a neistota prinútili mnoho Iránčanov žijúcich v zahraničí sledovať správy a dianie s veľkou pozornosťou.

Podľa mediálnych správ niektoré rodiny čelia dodatočným tlakom, keď sa im pri snahe o prevzatie pozostatkov svojich blízkych kladú podmienky spojené s výkupným a ďalšími administratívnymi ťažkosťami. Nie všetky rodiny majú prostriedky alebo schopnosť splniť tieto požiadavky, čo posilňuje ich obavy o pozostatky detí, súrodencov a zabitých členov rodín. Ich telá tak skončia v masových hroboch.

V tomto kontexte sa pohyb veľkého vojnového plavidla, ako je USS Abraham Lincoln – vníma nielen ako vojenský manéver, ale aj ako symbol potenciálneho tlaku a šance zastavenia vraždenia.

Kde sledovať polohu plavidla

Ak si chcete pozrieť aktuálnu polohu a trasu USS Abraham Lincoln alebo iných námorných plavidiel, online služby poskytuje naživo:

Stránky Cruising Earth a konkrétne USS Abraham Lincoln tracker: Sledovanie pozície a trasy lode USS Abraham Lincoln

