Športy, ktoré u nás preslávili (aj spopularizovali) filmy a seriály

Filmy a seriály majú obrovskú silu formovať vkus, záujem aj povedomie o veciach, ktoré by si inak len málokto všimol. Hlavne my v Európe sme niektoré kultúrne a spoločenské fenomény objavili najmä vďaka Hollywoodu. Platí to aj pre šport. Mnohé športové disciplíny boli dlhé roky regionálnou alebo národnou záležitosťou, no vďaka populárnym filmom sa dostali do kín, televízií a následne aj do povedomia divákov po celom svete. Pre Európu to často znamenalo „export“ športu – spoznali sme pravidlá, atmosféru aj emócie disciplín, ktoré tu predtým takmer neexistovali.
Niektoré športy sa nám dokonca viažu na konkrétne seriálové a filmové postavy ako silná nálepka. Seriál Priatelia (The Friends) opakovane spomínal „basket“ a „lístky na basket“. Vo Forestovi Gumpovi sme videli ping-pong, ale v mnohých filmoch je ten šport tak zásadný, že nás motivuje a vrýva sa zmienka o športe pod kožu. Nie, tento článok nie je o bizarnosti bez logiky akou bol metlobal. Hovorme o skutočných športoch.
Baseball
Baseball je jedným z najlepších príkladov športu, ktorý sa do Európy dostal najmä vďaka americkej kinematografii. Pre mnohých divákov neboli pravidlá spočiatku dôležité – rozhodujúca bola emócia, tímovosť a príbeh. Dodnes pravidlám mnohí nerozumejú. Školský zápas je veľmi často využívaným motívom. Už ide o klišé vo filmoch, že syn má školský zápas a otec na neho nemá čas, pretože sa venuje práci. Tento motív je veľmi častý, aj keď okrajový ako symbol.
Zásadným filmom je Ich liga (A League of Their Own, 1992), v ktorom hrá hlavnú úlohu Tom Hanks. Film rozpráva príbeh ženskej profesionálnej baseballovej ligy počas druhej svetovej vojny a výrazne priblížil baseball aj divákom mimo USA. Práve tento film sa často uvádza ako prvý kontakt Európanov s baseballom v zrozumiteľnej a ľudskej podobe.
Ďalším ikonickým titulom je Major League – Četa z vyšší ligy (Major League, 1989), kde exceluje Charlie Sheen a Wesley Snipes. Film sa stal kultovou športovou komédiou a priblížil baseball cez humor, rivalitu a klubovú atmosféru. Vďaka nemu si mnoho divákov zapamätalo nielen šport, ale aj samotnú ligovú kultúru.
Za zmienku stoja aj filmy Rookie of the Year či Moneyball (Moneyball – Zrodenie víťaza), ktoré síce vznikli neskôr, no ďalej upevnili pozíciu baseballu ako filmovo atraktívneho športu. Pamätáte si ešte Richie rich – rodinný film s Muculayom Culkinom, kde hrá poriadne bohatého syna nezvestných rodičov? Chlapec túžil zahrať si baseball s normálnymi deťmi v jeho veku. V čase, keď mal film premiéru sa nejedno slovenské dieťa pýtalo – „čo je to ten baseball?“
Golf
Golf bol dlho vnímaný ako elitársky a vzdialený šport, najmä pre mladých divákov. Zlom nastal s komédiou Happy Gilmore (1996), ktorá golf úplne odľahčila a sprístupnila ho masám.
Film s Adamom Sandlerom ukázal golf ako zábavnú, chaotickú a miestami absurdnú disciplínu, čím dokázal zaujať aj ľudí, ktorí by sa o golf inak nikdy nezaujímali. Pre mnohých európskych divákov bol Happy Gilmore prvým impulzom zistiť, ako golf vlastne funguje a prečo je v USA taký populárny. V roku 2025 sme sa dočkali druhého dielu. Ten obnovil pôvodné herecké obsadenie, takže je zážitok vidieť film s rovnakými hercami s takým odstupom času. U nás je známy aj ako Štístko Gilmore, ale oficiálny názov filmu je Rivalové a Rivalové 2.
Existuje však jeden film, ktorý dostal „golf“ do slovníka o niečo skôr. Šlo o film Caddyshack (1980), ktorý je dodnes slávny preto, že tam jeden syseľ zničí hraciu plochu golfového ihriska… alebo že by ho zničili pokusy dostať ho z ihriska?
Jazda na boboch (boby)
Máloktorý film dokázal tak výrazne presláviť zimnú disciplínu ako Kokosy na snehu (Cool Runnings, 1993). Príbeh jamajského bobového tímu, ktorý sa dostane na zimné olympijské hry, sa stal svetovým fenoménom.
Film spravil z jazdy na boboch divácky zrozumiteľný a emocionálne silný šport. Pre krajiny bez tradície bobovania, vrátane mnohých častí Európy, išlo o prvý skutočný kontakt s touto disciplínou. Dodnes je Cool Runnings považovaný za jeden z najikonickejších športových filmov vôbec. Vo filme stvárnil trenéra známy herec John Candy, ktorého si mnohí pamätajú ako hudobníka v Sám doma (Home Alone), ktorý odviezol Kevinovu mamu domov, keď nechcela čakať lietadlo.
Lakros (Lacrosse)
Lakros patrí medzi typické severoamerické športy, ktoré boli v Európe prakticky neznáme. Do širšieho povedomia sa dostal aj vďaka populárnej tínedžerskej komédii Prci, prci, prcičky (American Pie, 1999).
Hoci lakros nie je hlavnou témou filmu, jeho prítomnosť v školskom prostredí vzbudila zvedavosť a záujem. Mnohí diváci sa práve vďaka filmu prvýkrát dozvedeli, že takýto šport vôbec existuje, aké má vybavenie a že ide o bežnú súčasť amerických škôl. A presne z tohto filmu zostalo množstvo nezabudnuteľných hlášok. Aj pojem, ktorý pozná celý svet.
Americký futbal
Americký futbal je hlboko zakorenený v americkej kultúre a filmový priemysel ho využíva ako prirodzenú súčasť príbehov zo školského, univerzitného aj profesionálneho prostredia. Pre európske publikum bol práve film a televízia hlavným zdrojom poznania tohto športu.
Filmy ako Nezastaviteľní (Any Given Sunday) či Remember the Titans (Vzpomínka na Titány) ukázali americký futbal ako tvrdý, emocionálny a tímový šport.
Zaujímavú a netradičnú zmienku má americký futbal aj v komédii Ace Ventura: Zvierací detektív (Ace Ventura: Pet Detective, 1994), kde zohráva dôležitú úlohu tím Miami Dolphins a samotná NFL. Aj vďaka humoru sa šport dostal k divákom, ktorí by sa k nemu inak možno nikdy nedostali.
Typickým filmovým obrazom sa stali aj školské bundy hráčov amerického futbalu, ktoré sa opakovane objavujú v tínedžerských filmoch a seriáloch a stali sa symbolom americkej stredoškolskej kultúry.
Hokej skôr cez knihy
Aj keď hokej má v Európe silnú tradíciu, jeho severoamerická verzia a kultúra NHL sa výrazne presadili vďaka filmom a momentálne aj vďaka literatúre. Mladé ženy a dievčatá hokej objavujú paradoxne viac cez knihy ako cez filmy. Takzvané „Hokejovky“ sú označované za jednoduchý žáner s rovnakou zápletkou a stále rovnakým scenárom. Neoplývajú kvalitou, ale zaujmú skôr vzťahmi, sexom a podobne.
Filmy a seriály zohrali zásadnú úlohu pri „exporte“ športov mimo ich pôvodného prostredia. Nešlo len o propagáciu samotnej disciplíny, ale aj o sprostredkovanie atmosféry, emócií a kultúry, ktorá je s daným športom spojená. Práve vďaka kinematografii sa mnohé športy stali globálnymi – aj pre ľudí, ktorí by sa s nimi inak nikdy nestretli.