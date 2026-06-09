Česká republika a 1. astronaut na ISS. Aleš Svoboda sa približuje k historickej misii

Česká republika sa ocitla na prahu významného míľnika vo svojej novodobej histórii. Európska vesmírna agentúra (ESA) podpísala dohodu so spoločnosťou Vast o realizácii českej orbitálnej misie, ktorá by mala byť súčasťou pripravovanej komerčnej výpravy na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Ak budú splnené všetky podmienky a medzinárodní partneri ISS schvália zloženie posádky, český vojenský pilot Aleš Svoboda sa môže stať prvým českým astronautom, ktorý navštívi ISS.
Pre Českú republiku by išlo o historický okamih. Hoci sa Vladimír Remek stal už v roku 1978 prvým československým kozmonautom vo vesmíre, letel v rámci programu Interkozmos ešte za existencie Československa. Slovák Ivan Bella sa do vesmíru dostal 20. februára 1999 na palube Sojuzu TM-29. Cieľovým miestom vtedy bola vesmírna stanica MIR, predchodca ISS. Samostatné Česko zatiaľ svojho astronauta na obežnej dráhe nemalo.
Aleš Svoboda by mal zastávať jednu z najdôležitejších pozícií
Pripravovaná misia počíta s tým, že Aleš Svoboda bude pôsobiť ako pilot vesmírnej lode. Ide o jednu z najnáročnejších a najzodpovednejších funkcií v celej posádke. Pilot sa podieľa na riadení kozmickej lode, bezpečnosti letu, koordinácii činností posádky a musí absolvovať rozsiahly špecializovaný výcvik.
Definitívne potvrdenie však ešte musí prísť od takzvaného Multilateral Crew Operations Panelu. V tomto orgáne rozhodujú partneri programu ISS, medzi ktorých patria NASA, ESA, ruský Roskosmos, japonská agentúra JAXA a Kanadská vesmírna agentúra.
Ak bude misia schválená, Svoboda sa stane druhým českým astronautom v histórii po Vladimírovi Remkovi a zároveň prvým Čechom, ktorý navštívi Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Veliteľom misie má byť francúzsky astronaut ESA Thomas Pesquet. Štart je predbežne plánovaný na rok 2027. Posádku má na obežnú dráhu dopraviť vesmírna loď SpaceX Dragon, ktorú vynesie raketa Falcon 9.
Misia nebude len symbolická. Ponesie aj český výskum
Pripravovaný let má mať výrazný vedecký význam. Súčasťou projektu má byť trinásť experimentov pripravených českými univerzitami, výskumnými pracoviskami a technologickými firmami. Výskum sa má venovať oblastiam ako biotechnológia, medicína, materiálový výskum či autonómne technológie.
Pre české organizácie by účasť na misii znamenala možnosť testovať vlastné riešenia v prostredí mikrogravitácie, ktoré na Zemi nie je možné plnohodnotne simulovať. Získané poznatky môžu nájsť využitie nielen vo vesmírnom výskume, ale aj v zdravotníctve, priemysle či moderných technológiách.
Česká cesta do vesmíru má inšpirovať novú generáciu
Pripravovaná expedícia je súčasťou širšieho národného projektu Česká cesta do vesmíru. Jeho cieľom nie je iba vyslať astronauta na ISS, ale aj zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, techniku a moderné technológie. Súčasťou programu je napríklad vzdelávacia iniciatíva SpaceBuzz alebo projekt Zero-G, v rámci ktorého si českí študenti môžu vyskúšať stav beztiaže počas špeciálnych parabolických letov. Do výberu inšpirovaného skutočným výcvikom astronautov sa už prihlásli stovky mladých záujemcov z celého Česka.
Ak sa plánovaná misia uskutoční podľa súčasných predstáv, nepôjde iba o úspech jedného astronauta. Bude to aj významný krok pre český výskum, technologické firmy a univerzity, ktoré sa môžu ešte výraznejšie zapojiť do medzinárodných vesmírnych projektov. Rok 2027 tak môže priniesť okamih, na ktorý bude česká kozmonautika spomínať celé desaťročia.