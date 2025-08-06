Začína filmový festival 4 živly, v Štiavnici premietne komédie o radosti

Pod padajúcimi hviezdami začiatkom augusta zvykne rok čo rok premietať kvalitné filmy banskoštiavnický festival 4 živly. Jeho 27. ročník, ktorý začína v stredu 6. augusta a potrvá do nedele 10. augusta, si vzal za tému RADOSŤ a výber jeho filmov chce túto emóciu spôsobovať i skúmať. Pôjdete si pozrieť filmy, ktoré premietne na jednom z najkrajších amfiteátrov na Slovensku?
Program Letného filmového festivalu 4 živly
Program Letného filmového festivalu 4 živly otvorí v stredu večer projekcia československého filmu Slávnosť v Botanickej záhrade. V priestore kultúrno-turistického centra Hájovňa, ktoré je známe nádherným výhľadom na jasné hviezdne nebo, si bude môcť publikum vychutnať živelnú snímku legendárneho režiséra Ela Havettu z roku 1969.
Filmy si budú môcť návštevníci a návštevníčky Banskej Štiavnice v nasledujúcich dňoch užiť v mestskom kine Akademik, sídliacom na poschodí historickej budovy na námestí, v Kultúrnom centre či na spomínanom amfiteátri. Práve tam organizačný tím zaradil divácky príťažlivé komédie rôznych typov a z rôznych častí sveta.
Štvrtok
Vo štvrtok 7. augusta o 21:00 ovládne plátno holandská partička New Kids Turbo v šušťákoch a s beťárskymi fúzikmi. Päť lúzrov mestečka Maaskantje príde naraz o prácu – vyhovárajú sa na krízu, no môžu si za všetko sami. Ostáva im jediné riešenie: už nikdy za nič neplatiť! Film je nakrútený podľa kultového TV seriálu, ktorý bol svojho času taký populárny, že v Maaskantje museli pravidelne nanovo osádzať tabuľu s názvom mesta, lebo ju fanúšikovia neustále kradli. Snímka v kinách lámala divácke rekordy a dostala sa do Top 20 najpopulárnejších holandských filmov všetkých čias.
Piatok
Piatkový večer bude patriť britskej dramédii Happy-Go-Lucky z roku 2008. Optimistický film sleduje učiteľku Poppy, ktorá vidí svet ružovými okuliarmi – no nie naivne. Keď jej ukradnú bicykel, rozhodne sa naučiť šoférovať. Na svojej ceste stretáva podráždeného inštruktora, spolunažíva si s kolegyňou Zoe, rieši školské problémy aj napäté vzťahy v rodine… No namiesto toho, aby maskovala svoje šťastie, Poppy ukazuje, že radosť môže byť hlbokým, zámerne zvoleným životným postojom.
Sobota
V sobotu večer prejde publikum zo stredu Slovenska na opačnú zemskú pologuľu… V snímke Muriel sa vydáva je hlavnou hrdinkou svojská mladá žena, ktorá žije v ospalom austrálskom mestečku s početnou rodinou, tyranským otcom a malomeštiackymi kamarátkami. Vo svojom svete, plnom pesničiek ABBY a svadobných katalógov, čaká Muriel na princa na bielom koni. Keď však neprichádza, rozhodne sa zobrať osud do vlastných rúk a odchádza do Sydney, aby si splnila svoj sen. Podarí sa jej na tejto ceste uspieť?
Nedeľa
Nedeľný návrat od Európy zároveň prinesie do komediálneho žánra nečakane hororovú prímes. Alebo naopak – prímes komédie do poriadneho hororu? Snímka Posledný strih vznikla v roku 2022 a skupinka filmárov v nej počas nakrúcania zombie hororu musí čeliť kliatbe, ktorá ľudí skutočne mení na krvilačné monštrá. Francúzski filmári prinášajú unikátnu paródiu, množstvo humoru, hru so žánrami a žánrovými presahmi. Zároveň však ide o jeden z najradostnejších a najzábavnejších ľúbostných listov samotnej filmárčine, aké ste kedy videli.
Okrem spomínaných filmov, ktoré premietnu 4 živly na amfiteátri, si môžete od stredy do nedele vychutnať celodenný program, plný ďalších snímok a sprievodných podujatí. Čaká vás trojica diskusií, dva koncerty, výstava fotografií, tvorivé dielne pre deti, komentovaná prehliadka botanickej záhrady či nočná cesta lesom a spoločný táborák na jej konci. Viac informácií o programe aj možnostiach vstupného nájdete na webstránke festivalu – www.4zivly.sk.
- Organizátor: OZ štyri živly
- Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.
- Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.