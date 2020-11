Novembrové (predvianočné) knižné novinky: ktoré knihy stoja za hriech?

Pred Vianocami sa k nám dovalí poriadna nálož krásnych a lákavých kníh. Je dokonca aj pre nás veľmi ťažké vybrať si, ktoré knihy si napísať na podstromčekový zoznam pre Ježiška. Preto si nemôžeme odpustiť niekoľko tipov a odporúčaní. Aj s uvedením toho, o aký žáner ide a teda pre koho je kniha ideálna. Buď beletria, alebo encyklopédia. Náročný čitateľ si nájde knihy bohaté po stránke informačnej, ale aj po stránke príbehovej.Najväčším hitom bude nepochybne graficky celkom nový Harry Potter, no toho sme si už predstavili samostatne.

Pomsta je sladká, a. s. – Jonas Jonasson

Slávny švédsky autor ešte slávnejšej skupinke kníh. Najskôr sa preslávil sfilmovanou knihou Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol. Spoznali sme Analfabetku, ktorá vie počítať. Zabijaka Andersa a jeho priateľov. Rovnako tak Stojednaročného starčeka, ktorá sa obával, že priveľa myslí. Je viac ako isté, že jeho novinka Pomsta je sladká, a.s. s podtitulom Malé aj veľké nepríjemnosti sa dajú speňažiť, nebude mať núdzu o čitateľa.

Ako reaguje človek, ktorému skočíme na otlak? Možno v hneve vykladá smetiaky na miesta, kde vám dokonale prekážajú, správa sa drzo a nepriateľsky, možno vám doškrabe auto, nahucká psa na vaše sliepky… Prieky, zvady a schválnosti sa takmer v rovnakej podobe vyskytujú na celom svete. A presne to sa dá speňažiť! Dôkazom toho je originálny podnikateľský nápad – vznik akciovej spoločnosti Pomsta je sladká.

Začalo sa to úžasne! Už niekoľko dní po prvej vlne reklamnej kampane prišli riaditeľovi firmy Hugovi Hamlinovi desiatky objednávok. Väčšine išlo o číre šialenstvo: traja záujemcovia sa chceli navždy zbaviť svokry, jeden žiadal o pomoc pri dobytí Albánska, ďalší sa túžil pomstiť vlastným démonom. Jedného dňa Huga navštívila svojrázna dvojica klientov a jeho život sa od základu zmenil, keď zistil, že všetci traja majú spoločného nepriateľa…

Žáner: beletria, komédia, zábava

Manželky po rokoch – Táňa Keleová-Vasilková

Najnovší román najpredávanejšej slovenskej autorky rozpráva príbeh štyroch priateliek s ktorými sa už čitatelia stretli. No teraz sú o 20 rokov staršie, zmenil sa ich život ony samé. V niečom sa zmenili, v niečom zostali rovnaké.

Sama som bola zvedavá, čo s nimi po päťdesiatke bude, aké budú, či budú žiť s tými istými manželmi, čo sa stane s ich deťmi, teraz už dospelými, niektorá z nich už možno bude babičkou… Knihu som písala s veľkou radosťou, tešila som sa na stretnutie s Ivou, Dianou, Martinou a Michaelou, so ženami, ktoré som si pred dvadsiatimi dvomi rokmi tak obľúbila. Už aj mne chýbali! (autorka)

Žáner: ženský román

Gump. Pes, ktorý naučil ľudí žiť – Filip Rožek

V závere novembra sa ako kniha objaví slovenský preklad českého hitu Gump: pes, ktorý naučil ľudí žiť. O priateľstve psa a človeka, o význame psov v živote ľudí a to všetko dokonca aj vo filmovej podobe. No skôr, kým otvoria kiná, sa môžeme tešiť aspoň knihe. Časť zo zisku z predaja putuje dvom organizáciám venujúcim sa záchrane psov. Útulku v Leviciach a organizícii Pes v núdzi.

Gumpovo rozprávanie je príbehom o zvieracej múdrosti a obetavosti, ktoré môžu byť príkladom aj pre ľudí. O nádeji, ktorú nespúta ani najpevnejšia reťaz. Kniha vychádza pred uvedením rovnomenného filmu s hviezdnym hereckým obsadením, ktorého premiéra sa chystá v roku 2021. Účinkujú v ňom Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Eva Holubová, Karel Roden a ďalší známi českí herci pod taktovkou režiséra F. A. Brabca. Súčasťou diela je príloha s fotografiami z filmu a zo zákulisia natáčania, aj pár slov o ľuďoch a psíkoch, ktorí inšpirovali Gumpovo rozprávanie. Príbeh je popretkávaný dojímavými ilustráciami Weroniky Gray.

Žáner: beletria, spoločenský

Červ – František Kozmon

František Kozmon prináša každý rok zaujímavé krimi. Potkan v roku 2016, Rosnička v 2017, Kukučka v roku 2018 a Vlk v 2019. Rok 2020 by pri takejto postupnosti mal byť ďalším rokom spojeným s jeho tvorbou. Krimi Červ je verné názvosloviu, ale aj dizajnom obálky celej autorovej tvorbe.

Neďaleko Bratislavy objavia pozostatky neznámej ženy. Je záhadou, ako sa telo obete rozložilo až na kosti, hoci má na nohách nové tenisky. Kapitán Marek Wolf preberá vyšetrovanie bez dôkazov a svedkov, ktoré sa komplikuje s pribúdajúcimi kostrami, čo sa vynárajú z lužných lesov.V súkromí Wolf bojuje o brata, chce ho vziať zo starostlivosti nezodpovednej matky. Netuší, že tým situáciu v rozpadnutej rodine iba skomplikuje. V najnevhodnejšej chvíli mu riaditeľ bratislavskej kriminálky chce prideliť ďalší prípad -vraždu ženy, ktorú našli prelezenú červami v cudzom byte.Wolfov kolega Karol Lupták je späť v Bratislave, no pred návratom na kriminálku sa musí vysporiadať s osobnými démonmi. Postavy zvieracej krimisérie odhaľujú nielen detaily ohavných zločinov, ale čoraz viac aj svoje vnútro.

Žáner: krimi

Neznáma žena – Mary Kubica

Mary Kubica je úspešnou spisovateľkou, ktorej už tretia kniha vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, a.s. Najväčšou zaujímavosťou, ktorá sa spája s autorkou je, že je potomkom slovenských vysťahovalcov a aj meno je teda slovenské. Jej literárna tvorba v USA zaujala, dokonca jednu z jej kníh sfilmovali. Najnovší román Neznáma žena vychádza v sérií podobných vizuálne pekných obálok. Opäť napínavý a hodný pozornosti.

Snažila sa utiecť.Ibaže pred neznámou ženou niet úniku.Krátko nato, ako sa Sadie a Will Foustovci presťahujú z rušného Chicaga do mestečka na malom ostrove v štáte Maine, dôjde v ich susedstve k chladnokrvnej vražde. Násilná smrť Morgan Bainesovej otrasie celou miestnou komunitou, no nikoho nezasiahne tak veľmi ako Sadie, ktorú znepokojuje aj temná minulosť jej rodiny. Keď sa rozbehne policajné vyšetrovanie a Sadie sa ocitne medzi hlavnými podozrivými, rozhodne sa na vlastnú päsť vypátrať, čo sa vlastne stalo v tú hroznú noc, keď zomrela Morgan. Musí však byť veľmi opatrná, lebo čím viac toho zisťuje, tým intenzívnejšie si začína uvedomovať, že keď pravda vyjde najavo, bude to ona, kto príde o všetko…

Žáner: triler

Hnev – Arpád Soltész

Novinár, politický komentátor a spisovateľ Arpád Soltész sa v literárnom svete presadil ako autor píšuci trefné čítanie na spoločnú tému politika+mafia. Jeho tvorba vyšla aj v češtine a podľa knihy Sviňa vznikol aj úspešný drsný, nie pre kohokoľvek určený film. Jeho posledné dielo vychádzajúce v novembri 2020 nebolo v ničom nové od predošlých. Hnev (vtedy na východe)

Uliciam deväťdesiatych rokov vládnu gangy šuštiakových mafiánov, no najmocnejšou organizovanou zločineckou skupinou je Slovenská informačná služba, tou najväčšou zasa policajný zbor. Len poručík Molnár je blázon, ktorý si obliekol uniformu, aby čistil mesto od zločinu. Stáva sa tak zrnkom piesku v súkolí dobre rozbehnutého stroja na peniaze. Ten ho, samozrejme, okamžite zomelie.

Žáner: beletria, triler / krimi

Právo na lásku – Jana Pronská

Jedna z najúspešnejších autoriek na Slovensku poteší svojich priaznivcov už onedlho novembrovou novinkou Právo na lásku. Vo svojom najnovšom, dvadsiatom románe nás opäť zavedie na stredoveké hrady a kráľovské dvory, kde sa odohráva strhujúci príbeh zakázanej lásky.

Bývalá dvorná dáma Bianka nemá v manželstve s veľmožom Mikulášom Révaiom na ružiach ustlaté. Pán Blatnice je surový ukrutník, ktorý nepozná zmilovanie. Manželku drží na hrade ako vo väzení a jediné, na čom mu záleží, je splodenie dediča. Preto sa mu ani trochu nepáči, že uhorský kráľ Ladislav pozve Bianku na hrad Sklabiňa, aby počas poľovačky robila spoločnosť manželke francúzskeho veľvyslanca. Medzi hosťami je aj mladý rytier, kapitán veľvyslancovej stráže Damien d´Ansacq, ktorého Bianka Révaiová očarí na prvý pohľad. Ani mladej žene nie je galantný rytier ľahostajný, no rokmi zakorenený strach z manžela jej bráni, aby mu dala čo i len najmenšiu nádej.

Situácia sa však zmení, keď Bianku na príkaz palatína Imricha Peréniho vyšlú na francúzsky dvor, aby sa načas stala dvornou dámou Anny de Foix, budúcej uhorskej kráľovnej, a pripravila ju na život v jej novej domovine. Počas cesty do Francúzska, ktorá sa pre mladú ženu zmení na boj o holý život, v Bianke postupne začína klíčiť odvaha čeliť chybám z minulosti, ktoré jej vzali slobodu a spútali dušu. Podarí sa ju však Damienovi presvedčiť, že plameň, čo im obom horí v srdci, sa už nedá uhasiť a že aj ona má právo na lásku?

Žáner: historická romanca

Oteckovník po druhý raz – Hana Lasicová, Katarína Mikulíková

Popularita seriálu Oteckovia je nepopierateľná. Rodinný seriál na TV Markíza teší malých školákov, pretože je z polovice o nich. Dospelý rodič krúti hlavou nad nezmyslami, nepochopiteľnými situáciami, vyjadreniami a dialógmi postáv, tak nereálnymi… ale stále je motívom a obsahom lepší, než iná seriálová tvorba. Najmä pozitívnymi závermi a myšlienkami, ktoré sa snažia preniesť na hlavne menších divákov. Nehľadiac na logiku a nezmysly, je nepopierateľné, že od samotnej úvodnej zvučky a nálady v seriály môžu diváci vždy čakať seriál, ktorý sa snaží reagovať na trendy, aktuálnu dobu a problémy bežnej rodiny (aspoň mimo témy týkajúce sa internetu, práva, mobilov, vzťahov a klamstiev..) Seriál tak úspešný, že aj knižná podoba bola hitom. Teraz prichádza vylepšená verzia zápisníka “Oteckovník” s podtitulom “po druhý raz”. Aj preto, že ide o doplnené vydanie. Pre tých, ktorých minul ten prvý. Zostavený je totiž tak, aby bol aktuálny aj o rok, či o dva.

Žáner: Voľný čas

Údolie – Bernard Minier

Úspešný francúzsky spisovateľ Bernard Minier je známy aj na Slovensku. Jeho posledné dielo Sestry zaujalo podobne, ako každá jeho tvorba. Minulý rok nás potešil návštevou Slovenska. Dá sa povedať, že na Bibliotéke 2019 bol hlavnou hviezdou. Jeho najnovšie dielo Údolie vychádza v prvý novembrový týždeň. Ide o sériu Martin Servaz, o 6. diel.

Zúfalé prosby o pomoc uprostred noci. Údolie odrezané od sveta. Opátstvo plné tajomstiev. Tajomný les. Séria hrozivých vrážd. Vydesení obyvatelia, ktorí žiadajú spravodlivosť. Obvinenia. Komunita na pokraji chaosu. Nový román od Bernarda Miniera.

Žáner: krimi

Oheň v srdciach – Zuzana Šulajová

Autorka známej knižnej série Džínsový denník sa vo vydavateľstve Tatran vrhla na žáner historický román. Ten je mimoriadne úspešný posledné desaťročia možno ešte viac ako trendová záležitosť – holokaust. 660 stranová hrubá kniha sa predstavuje aj anotáciou:

Historický román Zuzky Šulajovej vtiahne čitateľa do búrlivého obdobia našich dejín na prelome 18. a 19. storočia. Pred našimi očami ožíva toskánska Florencia, chorvátsky Grič, noblesná Viedeň a korunovačné mesto Prešporok. V mnohonárodnej rakúskej monarchii sa pod vplyvom francúzskej revolúcie začínajú šíriť národnooslobodzovacie myšlienky utláčaných slovanských národov. V tomto historickom rámci sa odvíja príbeh neobyčajnej ženy, krásnej a vzdelanej Katariny. Na viedenskom dvore ako cisárova chránenkyňa vzbudzuje vášne mnohých mužov, no úprimne miluje len jedného z nich. Zápal pre spoločnú vec a oheň vzájomnej lásky, ktoré im obom planú v srdciach, už nič na svete neuhasí.

Žáner: historická romanca

Andrzej Sapkowski a Zaklínač IV a V

Vydavateľstvo Lindeni nedávno vydalo prvý, druhý a tretí diel slávnej poľskej fantasy série Zaklínač v novom šate. Nový dizajn obálok s grafikou s elegantným farebným pozadím a ústredným motívom zaujala. Ako inak, táto séria je úspešná stále, no jej obálky dosiaľ veľmi nezaujali dôvtipom grafického dizajnéra. Teraz je to iné. A na počudovanie, nevychádza jeden diel po druhom, ale dočkáme sa hneď dvoch naraz.

Žáner: beletria, fantasy

Slovensko, 2., doplnené a aktualizované vydanie

Kniha, ktorá je unikátom. Už sme ju dokonca spomínali v samostatnom článku. Predstavuje totiž rozsiahle ucelené dielo, ktoré informuje heslovite na spôsob lexikónov o všetkom, čo nás môže ako obyvateľov tejto krajiny zaujímať. Najlepšia možná kniha pre pochopenie našich dejín, osobností, kultúry, miest, prírody, geografie, politiky… na jedinom mieste. Jediné listovanie zvýši prehľad o všetkom zo spomínaných oblastí a ešte aj ďalších.

Pôvodná encyklopédia Slovensko obsahuje viac než 5 000 abecedne zoradených hesiel zahŕňajúcich portréty vyše 1 000 výnimočných osobností spätých so Slovenskom, profily približne 1 200 slovenských miest a obcí, takmer 200 významných pamiatok a turisticky atraktívnych objektov, množstvo udalostí, dokumentov a umeleckých diel, ktoré utvárali naše dejiny a kultúru. V knihe nájdete takmer 2 000 fotografií, máp a obrázkov ilustrujúcich minulú aj súčasnú tvár krajiny a jej ľudí. Väčší priestor dostalo takmer 60 nosných hesiel vypovedajúcich o geografii Slovenska, jeho regiónov a významných miest, ako aj o slovenskej kultúre, histórii, umení a športe.

Žáner: Encyklopédia, Slovensko

Všetko, na čom záleží – Lucia Braunová

České vydavateľstvo Naše vojsko v posledných rokoch vydáva aj detskú tvorbu a romány. Dokonca dáva priestor aj slovenskej tvorbe. Známa spisovateľa Lucia Braun v ňom v druhej polovici mesiaca predstaví svoju novinku Všetko, na čom záleží.

Júlia a Adrián. Ona prežila traumu, na ktorú si nepamätá, no napriek tomu ju prenasleduje ako dotieravý tieň. On prišiel o bezstarostné dospievanie vinou osudu. Obaja milujú tanec a keď sa do seba zamilujú, zdá sa, že ich láska je záchranným kolesom v chaotickom svete. Žiaľ, v živote nie je nič ideálne. Adrián je Cigán, a hoci pochádza zo slušnej rodiny, niekedy to nestačí. Najmä, keď si niekto myslí, že môže ovládať životy iných. Ani jeden z nich sa nechce toho druhého vzdať, pretože sú si vzájomne všetkým, na čom záleží. Nevyspytateľný osud znovu zasiahne. Zachráni ju Adriánova silná láska? Alebo zostane navždy uväznená v hrôze z minulosti?

Žáner: beletria, ženská, súčasná

Bábkar – Erik Axl Sund

Bábkar je novinka od Erika Axla Sunda. Verná svojmu žánru – severské krimi, v tomto prípade celkom hrubá, 448 stranová kniha, vychádza v druhej polovici mesiaca. Erik Axl Sund s ňou doma zabodoval. Krimiromán je totiž nominovaný na prestížnu cenu Švédskej akadémie autorov detektívok za rok 2019!

Inšpektor Kevin Jonsson vyšetruje prípad obchodovania so sexom na internete. Človek s falošnou identitou, prezývaný Bábkar, používa zákerné metódy, aby si od neplnoletých dievčat vynútil erotické fotografie a účinkovanie v pornofilmoch. Pátranie privedie Kevina k dvom šestnásťročným dievčatám Nove a Mercy. Napriek mladému veku už obe majú za sebou kruté skúsenosti, preto ich napokon prichýli Ústav pre sexuálne zneužívané dievčatá v Štokholme. Lieči sa tu aj Alice, dcéra dobre situovaného riaditeľa podniku, ktorý však žije dvojakým životom.

Jedného dňa Nova s Mercy z liečebne utečú. V nádeji na lepší život v Amerike sú ochotné urobiť čokoľvek, klesajú však až na samé dno. Kevin Jonsson po nich neúnavne pátra, ale aj jeho svet sa rúca vo chvíli, keď vyjdú najavo fakty z minulosti jeho otca. Kto je Bábkar, ktorý si tak surovo zahráva so životmi iných?

Žáner: beletria, severské krimi

(Ne)bezpečný internet – Tomáš Šalmon

Unikátna kniha venovaná podvodníkom a internetovým hrozbám mala vyjsť v novembri. Koronavírus však knihu posúva na január. Hoci by sme boli skôr za to, aby takáto kniha prišla oveľa skôr, budeme si musieť ešte počkať. V predpredaji ju však predajcovia majú, hoci je januárová. Takže ju je možné predobjednať aj dnes.

Deň čo deň máme internet plný falošných súťaží, podvodov a útokov, ktorých cieľom je získať vaše osobné údaje, prihlásenia, heslá, platobné karty alebo fotografie. Sociálne siete zaplavujú falošné správy a za podvrhnutými profilmi sa skrývajú sexuálni predátori, vydierači a iní agresori. (Ne)bezpečný internet je sprievodcom svetom reálnych hrozieb, ktoré číhajú na slovenských používateľov internetu. Prináša praktické postupy a riešenia jednotlivých prípadov zneužití, aj útokov.

Žáner: literatúra faktu

Bol som Mengeleho asistentom – Miklos Nyiszli

Kniha Bol som Mengeleho asistentom je ďalšou v úspešnej vlne kníh s tematikou holokaustu. Nejde však o fikciu, ale reálny príbeh Miklosa Nyiszliho, ktorý sa objavil aj v málo známom, ale mimoriadne drsnom a presnom filme Šedá zóna. Nyiszli bol ako maďarský lekár študujúci v Nemecku uchránený od toho najhoršieho, potupnej smrti ako ľudská troska. Zachránilo ho jeho vzdelanie a tým si získal v tábore Osvienčim postavenie.

V roku 1944 obsadili nacisti Maďarsko a narýchlo sa pustili do masovej likvidácie židovského obyvateľstva. Väčšinu deportovali do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Rovnaký osud postihol aj lekára Miklósa Nyiszliho. Za bránami koncentračného tábora sa ocitol ešte v apríli, kde sa hneď po príchode podrobil selekcii. Josef Mengele, dôstojník SS a lekár, vtedy vyzval tých, čo študovali na nemeckých univerzitách a majú znalosti z patológie a forenznej medicíny, aby vystúpili z radu. Z päťdesiatich prítomných lekárov tak učinil len jeden – Miklós Nyiszli. Tak sa začala jeho neuveriteľná cesta po boku sadistického doktora Mengeleho.

Nyiszli sa stal členom Sonderkommanda, skupiny väzňov, ktorá pracovala v plynových komorách a v krematóriách a spravidla po štyroch mesiacoch tam sama končila. Nyiszliho poverili vykonávaním pitiev. Je zázrak, že ako očitý svedok Mengeleho zvrátených, sadistických experimentov, najmä na dvojčatách a ľuďoch postihnutých dwarfizmom, prežil. V tom období už nacisti zahladzovali všetky dôkazy. Nyiszli krátko po vojne ako jeden z prvých odhalil svetu všetky zverstvá, ktoré sa v táboroch diali, a to v čase, keď väčšina ľudí ešte zatvárala oči pred pravdou.

Žáner: životopisná kniha, literatúra faktu

Atlas miznúcich miest – Travis Elborough

Krásna kniha venovaná miznúcim miestam na mape v súčasnosti, ako aj v minulosti. Zaniknuté antické mestá, prístavné sídla, celé civilizácie, úchvatný prehľad miest, ktorým sa venuje mnoho kníh vždy len okrajovo, alebo príliš konkrétne. Ako atlas je však táto kniha priam ako stvorená pre všetkých, ktorých zaujíma cestovanie, história, tajomstvá, geografia ako taká.

Travis Elborough vás vezme na cestu po všetkých kútoch sveta, aby ste spolu s ním hľadali, čo sa stratilo, zmizlo či zaniklo. Objavíte starobylé sídla moci a dávno zabudnuté civilizácie v mayskom Palenque, ponoríte sa do záhady zmiznutého japonského ostrovčeka a odhalíte neuveriteľné skryté miesta, ako je potopené mestečko Staré Adaminaby, kedysi opustené, no dnes sa postupne vynárajúce na svetlo sveta. Dozviete sa, aké nebezpečenstvo predstavuje meniaca sa hladina morí a čo všetko ohrozuje divy sveta vytvorené človekom aj prírodou, ako napríklad púšť Chihuahua alebo Čínsky múr. Preskúmate miesta, ktoré zmizli z moderných atlasov, a zistíte, ako svet vyzeral kedysi.

Pomocou prehľadných máp a nádherných fotografií približuje Atlas miznúcich miest tieto lokality tak, ako vyzerali za dávnych čias aj ako vyzerajú dnes. Je fascinujúcim sprievodcom stratenými miestami a krehkými vzťahmi vo svete okolo nás.

Žáner: encyklopédia, geografia

Nová šľachta – Papalášstvo od Mečiara po Matoviča – Miroslav Beblavý

Politik Miroslav Beblavý sa nedostal do parlamentu, hoci patril medzi tých, čo si už delili ministerstvá skôr, než vôbec prebehli samotné voľby. Nepatrí ani medzi našich obľúbencov, no zrejme fanúšikov medzi čitateľmi má. Inak by nevydávali, a inak by sme ani nepočuli o knihe Nová šľachta – Papalášstvo od Mečiara po Matoviča.

Žáner: satyra/humor?

Malá & Veľká Fatra – Stanislav Muntág

O krásne knihy pred Vianocami nemôže byť núdza. Kniha z vydavateľstva Matice Slovenskej venovaná Malej a Veľkej Fatre patrí medzi tie, ktorá vás nadchne. Venovaná prírode, histórii, miestam. Predstavujú sa nám staré obce, kopce, geologické krásy… aj tie kultúrne

Žáner: encyklopédia, geografia

Osudy osobností Slovenska – Jozef Leikert

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., už v minulosti pripravil knihu o žitovoch známych Slovákoch. Lenže medzitým zomreli ďalšie veľké osobnosti a tak poznáme ich život a osud. Mnohé obohatili našu kultúru, politiku, spoločnosť. Leikert prichádza s novou verziou, na 416 stranách vylepšenú, no najmä hodnotnú publikáciu. O osudoch slovenských osobností o ktorých sa oplatí niečo prečítať, pochopiť ich odkaz, život, alebo si ich jednoducho pripomenúť, aby nezostali zabudnutí.

Studňa – Milan Rúfus

V novembri privítame na pultoch predajní, hoci v aktuálnych uzáverách skôr v ponukách oinline kníhkupectiev aj básnickú zbierku MIlana Rúfusa Studňa. Ide o druhý diel zo série zbierok Prameň, Studňa, Studnička. 280 stranová kniha vychádza ako očakávané dielo a v rámci poézie je to v súčasnosti najžiadanejšia publikácia.